Украинската армия: Пратихме още един руски ракетен кораб на дъното на Черно море

Украйна заяви днес, че е унищожила руски военен кораб, въоръжен с крилати ракети, на окупирания от Москва полуостров Крим по време на операция в неделя, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинските военни съобщиха, че са извършили атака с оръжия с голям обсег, унищожила руски миночистачен кораб, и добавиха, че се нуждаят от повече време, за да потвърдят какви са другите щети.

"Според актуализирана информация украинските сили за отбрана са ударили руски ракетен кораб "Циклон" в Севастопол през нощта на 19 май", съобщи военното командване на Украйна.

По-късно украинските военноморски сили съобщиха в социалната платформа "Екс", че корабът е бил "унищожен". Руското министерство на отбраната съобщи в неделя, че силите му са свалили 9 произведени в САЩ ракети с голям обсег АТАКМС над Крим.

The russian Black Sea Fleet lost a warship again!



As a result of the attack on May 19, Ukrainian defenders hit a "Cyclone" Project 22800 Karakurt-class corvette.

There is no place for russian scrap metal in Ukrainian Crimea! pic.twitter.com/riARGXk3p6