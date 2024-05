Британското разузнаване: Черно море остава много опасно място за руските бойни кораби

На 19 май украинските сили проведоха координирано нападение на далечни разстояния срещу руското пристанище Севастопол. Атаката, която вероятно е включвала комбинация от дронове камикадзе и ракети ATACM, почти сигурно е довела до потъването на корветата "Циклон" от клас "Каракурт". Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че "Циклон" е един от четирите руски кораба от клас "Каракурт", способни да използват ракети "Калибър", и оперира в Черно море от 2022 г.

Според британското разузнаване два от тези кораби вероятно са били прехвърлени в Каспийско море за безопасност на морските изпитания след поредица от успешни украински атаки. Четвъртият кораб от групата пък беше тежко повреден при украинска атака през ноември 2023 г.

