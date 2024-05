Първият дипломат на Киев: Владимир Путин се опитва да провали срещата за мир в Швейцария

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба заяви, че руският президент само се опитва да провали мирната среща на върха в Швейцария. Коментирът на Кулеба идва след публикациите за готовността на Владимир Путин за преговори и прекратяване на огъня.

"Защо руските "източници" изведнъж информират медиите, че Путин е готов да прекрати войната на сегашните граници? Това е просто. Путин отчаяно се опитва да провали Срещата на върха за мир в Швейцария на 15-16 юни. Той се опасява от нейния успех.

Неговото обкръжение изпраща фалшиви сигнали за предполагаема готовност за прекратяване на огъня, въпреки че руските войски продължават да атакуват брутално Украйна, а техните ракети и дронове се стоварват върху украинските градове и селища", пише в социалната мрежа X.

Why are Russian "sources" suddenly telling the media that Putin is willing to halt the war at the current battle lines? It’s simple.



Putin is desperately trying to derail the Peace Summit in Switzerland on June 15–16. He is scared of its success. His entourage sends these phony…