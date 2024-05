Британското разузнаване: Масови арести на висши военни в Русия след смяната на министър Сергей Шойгу

На 23 май 2024 г. руският заместник-началник на Генералния щаб на армията генерал-лейтенант Вадим Шамарин бе задържан по подозрение за вземане на подкупи в големи размери. Срещу него са повдигнати обвинения по член 290, алинея 6 от Наказателния съд на Русия (приемане на подпкуп в особено голям размер).

Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Наскоро бяха арестувани и други високопоставени фигури в руското министерство на отбраната, също заподозрени в корупция, като заместник-министъра на отбраната Тимур Иванов и началник на управление в руското Министерство на отбраната генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

