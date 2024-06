Подиграха се жестоко с руски туристи в Турция (ВИДЕО)

Изглежда, че някои руснаци все още не са разбрали, че гражданите на Руската федерация не са особено добре дошли, когато излязат зад граница, предаде NV.ua.

Руски туристи, отишли на почивка в Турция, веднага окачиха руския флаг в хотела си, горди от своята идентичност. Скоро след това неизвестни лица изцапаха флага на страната-агресор с изпражнения.

Още новини от Украйна

Балконът на руските туристи също е бил нацапан. Руснакът, заснел невярващ случващото се, пита: „Какво да направим? Ние сме руснаци... Защо получаваме такова отношение?“. По всичко личи, че гостите на хотела не са се зарадвали от патриотичния порив на руснаците.

💩 "Our Russian flag is covered with shit. Why such an attitude towards Russians?!"



The first day of vacation of Russian tourists in Turkey was "shitty".



Russian tourists came to Turkey and proudly hung their flag in the hotel. The hotel guests did not appreciate such a… pic.twitter.com/IqQ8Xm1cyQ