Шестима убити и 12 ранени полицаи след нападение в Дагестан (СНИМКА и ВИДЕО)

Шестима полицаи са убити, а дванадесет са ранени след нападение на въоръжени лица в руската република Дагестан, предаде БТА.

За това съобщи главното управление на Министерството на вътрешните работи на Русия в региона. "Към момента според наличната информация 6 полицейски служители са убити, 12 са ранени. Има задържани бойци", се посочва в съобщението, цитирано от ТАСС.

Две православни църкви, синагога и пост на пътната полиция бяха атакувани в градовете Дербент и Махачкала, съобщи Националният антитерористичен комитет.

Убити са свещеник в Дербент и охранител на църква в Махачкала, заяви Шамил Хадулаев, председател на Комитета за обществен надзор на Дагестан.

По време на нападението е имало хора в църквата в Дербент, но по предварителна информация те са успели да избягат от екстремистите. След нападението на екстремистите са опожарени една църква и една синагога.

