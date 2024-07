В китайските социални медии се появиха непотвърдени слухове, че китайският лидер Си Дзинпин е получил инсулт по време на пленум на Китайската комунистическа партия.

Информацията веднага беше разпространена и в рускоезични медии и социални мрежи. Няма доказателства и достоверни данни, че Си Дзинпин е получил инсулт.

Информацията първо беше огласена от Дженифър Зенг, активистка за човешки права, която е била репресирана от китайските власти и изпращана няколко пъти в трудови лагери.

Антон Геращенко, съветник на украинското МВР, попита в социалната мрежа X: „Чудя се защо им е на руснаците да разпространяват тези непроверени слухове?”

Журналистката Симоне Гао написа: "Когато партията провежда големи конференции, обичайно е да позволяват видео и фото отразяване само в последния ден, когато всичко е уредено. Преди това са налични само текстови отчети. Следователно е нормално Си и други лидери на ККП да отсъстват от медиите за няколко дни по време на срещата. Предвид здравните грижи, предоставени на висшите лидери на Китай, е много необичайно те да имат неочаквани сериозни здравословни проблеми". Според нея партията няма да може да прикрие информацията за Си, ако тя е вярна.

