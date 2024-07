Сирски призна, че близо 200 000 украински войници са елиминирани от началото на руската инвазия

Броят на убитите войници е дълбоко пазена тайна както от Русия, така и от Украйна. Целта е ясна – да не се допусне деморализиране на обществото. Украинският главнокомандващ Олександър Сирски каза в интервю за в. „Гардиън“, че човешките загуби на Русия са „три пъти“ по-големи от тези на украинската армия.

Според украинския Генерален щаб от началото на пълномащабната инвазия 570 000 руски войници са били „елиминирани“. Тази формулировка е неясна, а числото не е потвърдено от независими източници. Смята се, че Киев има предвид броя на убитите и ранени руски окупатори.

Това означава, че (по сметките на Сирски) 190 000 украински войници са били „елиминирани“ във войната до момента.

Украинският президент Володимир Зеленски за първи път през февруари тази година публично разкри загубите на украинските сили за отбрана. Тогава президентът заяви, че са загинали 31 хиляди украински военни. Дори тогава обаче обявеният брой породи много съмнения.

Има и друг основен проблем, свързан с черната статистика – това са изчезналите войници на фронта.

Около 42 000 души са обявени за изчезнали в Украйна, каза преди седмица представител на украинското Министерство на вътрешните работи. Данните включват както военни, така и цивилни. След инвазията на Русия през февруари 2022 г. много украинци бяха убити при нападения, разселени заради сражения или принудително откарвани на руска територия. Около една пета от Украйна е окупирана от Русия.

Русия планира да изпрати 690 000 войници в Украйна до края на годината, каза още Сирски. По отношение на техниката, руските сили имат предимство в съотношение 1:2 или 1:3, като от 2022 г. насам броят на руските танкове се е удвоил - от 1700 на 3500. Артилерийските системи са се утроили, а бронетранспортьорите са се увеличили от 4500 на 8900. „Противникът има значително предимство по отношение на силите и ресурсите“, подчертава Сирски. „Ето защо за нас въпросът за доставките, въпросът за качеството, наистина е на преден план.“

