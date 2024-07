Германия разкри броя на руските жертви в Украйна: много по-малко са, отколкото твърди Киев

Канцлерът на Германия Олаф Шолц заяви, че по данни на Берлин 350 000 руски войници са убити или ранени в Украйна, предаде DW.

Това е значително по-малко от данните, които разпространява Киев. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна твърди, че от началото на пълномащабната инвазия на украинска земя са елиминирани 570 000 руски войници.

За да завземе няколко допълнителни квадратни метра украинска територия, Владимир Путин не само убива много украински цивилни, но и изпраща стотици хиляди руски войници на сигурна смърт, каза германският канцлер.

"Според нашите данни - въпреки че точните числа не са известни - 350 000 руски войници са били убити или тежко ранени. И всеки ден този брой нараства с хиляда или повече", каза той.

Броят на убитите войници се пази в дълбока тайна както от Русия, така и от Украйна. Официални лица и експерти са обединени около едно: жертвите, които агресорът дава, са 3 пъти повече. Но и човешките ресурси, с които разполага Русия, са много повече от украинските.

