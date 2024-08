След седем години в изгнание! Сепаратист номер 1 се завръща в Испания, но го очаква арест (ВИДЕО)

Лидерът на каталунските сепаратисти Карлес Пучдемон каза в сряда, че се завръща след седем години в самоналожено изгнание в Испания, където вероятно ще бъде арестуван заради ролята си в кандидатурата на региона за независимост през 2017 г, предава "Ройтерс".

Неговият арест и евентуално лишаване от свобода, преди да бъде изправен пред съда, може да отприщят нови сътресения в Каталуния и да развалят крехката коалиция, ръководена от социалистите, управляваща Испания, която разчита на твърдолинейната партия "Жунтс" на Пучдемон да приеме законодателство.

Като условие, поставено от "Жунтс" за законодателната му подкрепа за правителството на социалистическия премиер Педро Санчес, парламентът на Испания одобри през май закон за амнистия, целящ да позволи завръщането на Пучдемон от Белгия чрез отмяна на съдебни процедури срещу стотици сепаратисти, замесени в незаконния референдум в Каталуния през 2017 г.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX