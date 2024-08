Руски военен командир призова армията да свали Путин

Собственикът на руската частна военна компания „Паладин“ Георгий Закревски призова армията на РФ да свали Владимир Путин от власт, защото по думите му той е превърнал Русия в треторазрядна военна сила.

Доверието в лидерството на Владимир Путин вече не е толкова голямо, колкото беше в началото на войната в Украйна. Планът на руския лидер да превземе Киев за три дни се провали напълно, а войната вече се пренесе и на руска територия с инвазията на ЗСУ в Курска област.

Закревски е лидер на частна военна компания „Паладин“, една от многото в страната. Тя е участвала във военни операции в Сирия и други точки на света. Не е толкова могъща колкото „Вагнер“, но думите на Закревски може да са индикация, че се подготвя нов бунт срещу Путин в Русия, предаде express.co.uk.

Закревски се аргументира, че Русия е на ръба на катастрофа и голяма беда. Дронове летят в цяла централна Русия, чак до Москва и Санкт Петербург, атакувайки дори и Кремъл. Черноморският флот на РФ е изгонен, сякаш Русия е треторазрядна държава, каза военният командир. Той добави още, че руската военна авиация практически не работи, а населението измира от бедност и пие до смърт. И така нареченият „велик Путин“ докара Русия до това състояние.

