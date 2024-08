Руснаците в Суджа благодарят на украинската армия и молят за мир

В контролирания от Украйна руски град Суджа, Курска област, блокираните руснаци се чудят какво да правят по-нататък. Те благодарят на бойците от украинските въоръжени сили за доброто им отношение и молят за „мирно споразумение“, пише The Washington Post.

Отбелязва се, че репортерите на изданието са посетили окупираната територия и не са видели никакви доказателства, че украинските военни са ограбвали или нападали цивилни.

„Начинът, по който украинските войски действат на тази територия и се отнасят към хората, които живеят там, потвърждава официалните изявления, че Украйна гледа на целта на своята офанзива не като завладяване с оглед на дългосрочно анексиране, а по-скоро като тактика на преговори... За силите на място и много хора в Украйна нахлуването се разглежда като жизненоважна тактика за предотвратяване на опитите на Путин да замрази войната в ущърб на Украйна“, се казва в статията.

Руснаци, интервюирани в Суджа, казаха, че са били третирани добре и не знаят за нито един убит жител, но въпреки това искат градът им да бъде върнат под руски контрол. Въпреки войната, която бушува точно до украинската граница, те никога не са предполагали, че ще ги стигне. „Дори не си го и помислихме“, каза един от руснаците. Друг каза, че Путин трябва да се споразумее със Зеленски, тъй като всички искат да се върнат у дома и „всичко да бъде решено по добър начин“. „Ние искаме мир и хармония, не ни трябва нищо друго“, каза друга рускиня.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че изненадващата украинска офанзива в руската Курска област цели създаването на буферна зона там за предотвратяване на по-нататъшни руски атаки през границата. "Сега основната ни задача в отбранителните операции е да намалим колкото е възможно повече военния потенциал на Русия и да предприемем максимални контраофанзивни действия. Това включва създаване на буферна зона на територията на агресора - с нашата операция в Курска област", заяви Зеленски.

