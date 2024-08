Украйна съобщи, че 600 000 руски войници са елиминирани от началото на войната

Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че от началото на пълномащабната военна агресия на Владимир Путин над 600 000 руски войници са елиминирани на фронта.

През последното денонощие 1120 войници са били елиминирани. Предполага се, че Киев визира броя на убитите и ранени окупатори. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

Над 8500 руски танка са унищожени, съобщи още украинската армия, както и 17 104 артилерийски системи, близо 16 500 бронирани превозни средства, 116 реактивни системи за залпов огън, 367 самолета, 328 хеликоптера и 28 кораба.

Украинската армия продължава да напредва в руската Курска област, след като на 6 август извърши изненадваща инвазия. Най-ожесточените боеве продължават да се водят в Донбас, където руската армия напредва бавно, но методично през последните месеци. Към момента няма изгледи за възможни преговори между двете страни. Киев посочва, че няма да се съгласи на условията на Путин, които се изразяват в капитулация на украинската държава.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че изненадващата украинска офанзива в руската Курска област цели създаването на буферна зона там за предотвратяване на по-нататъшни руски атаки през границата. "Сега основната ни задача в отбранителните операции е да намалим колкото е възможно повече военния потенциал на Русия и да предприемем максимални контраофанзивни действия. Това включва създаване на буферна зона на територията на агресора - с нашата операция в Курска област", заяви Зеленски.

