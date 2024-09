Най-малко 50 души са загинали в Полтава: Руските мръсници ще бъдат подведени под отговорност, заяви Зеленски

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна 50 души са загинали, а 271 са били ранени, след като Русия порази днес с две балистични ракети военен институт в централния украински град Полтава, предаде Укринформ.

Говорителят на Държавната служба за извънредни ситуации Олександър Хорунжи съобщи тези данни по украинската телевизия.

"По наши данни 50 души са загинали, а 271 са били ранени. Това са предварителни данни, тъй като информацията се актуализира. Създаден е щаб, който контролира дейността на всички служби, работещи на мястото на инцидента", каза Хорунжи. Спасени са изпод развалините 25 души, допълни той. Издирвателните и спасителните операции продължават.

По-рано беше съобщено за 51 загинали и за 235 ранени.

Това е най-смъртоносният удар във войната за тази година, предават Ройтерс и БТА.

Зеленски заяви във видеозапис, публикуван в платформата "Телеграм", че руските сили са нанесли удар с две балистични ракети, като са повредили сградата на Военния институт по комуникации, и добави, че е наредил провеждането на пълно и бързо разследване на обстоятелствата около нападението.

"Руските мръсници със сигурност ще бъдат подведени под отговорност за този удар," заяви Зеленски.

Той повтори призивите си за повече западни средства за противовъздушна отбрана и призова съюзниците да позволят използването на техните оръжия с голям обсег на действие за удари по цели дълбоко в руската територия, за да може Украйна да се защити.

"Продължаваме да повтаряме на всички по света, които имат властта да спрат този терор: системите за противовъздушна отбрана и ракетите са необходими в Украйна, а не някъде в някой склад," заяви украинският президент.

"Ударите на далечни разстояния, които могат да ни защитят от руския терор, са необходими сега, а не след време. За съжаление, всеки ден забавяне означава загуба на човешки живот," добави той.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF