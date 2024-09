EUvsDisinfo: Моля ви, моля ви, страхувайте се от нас! (оригинално заглавие: Please, please fear us!)

Тази седмица се фокусираме върху две действия, взети сякаш директно от кремълския инструментариум за измами и манипулации. Първо – в Санкт Петербург Путин отправи своеобразно предупреждение към Запада. Второ – руски военен самолет удари цивилен кораб, превозващ украинско зърно за Египет.

Какво искаше да каже

По правило присъствието на Путин в руската държавна комуникация е „от А до Я“. Кадри го показват в кабинета му в Кремъл, на грандиозни паради, във военни заводи, на посещения при ветерани или как дава указания на министри. Обстановката и представянето са ключови за разшифроване на имплицитните послания, тъй като обикновено в медиите, контролирани от руската държава и от Кремъл, всичко е внимателно режисирано.

На 12 септември Путин даде импровизирано интервю за държавния телевизионен „Первый канал“ – на улицата, близо до Дворцовия площад в Санкт Петербург. В необичайна обстановка Путин изглеждаше неспокоен и говореше с непривично дълги и сложни изречения. Образът беше далеч от мачистката поза, която Кремъл обикновено изгражда за публичните изяви на Путин. Основното му послание беше, че западните оръжия с голям обсег не могат да бъдат използвани самостоятелно от украинците. Според неговия анализ, ако Киев използва такива оръжия за удари дълбоко в Русия, ще бъдат замесени войници от страни от НАТО. По думите на Путин, това би „променило характера на конфликта“. Питаме се, а кой всъщност започна войната?

Държавните медии усилиха фалшивата демонстрация на смелост...

Изглежда на руските държавно контролирани медии и на тези, свързани с Кремъл е била поставена задачата да преведат думите на Путин за обикновените народни маси. През следващите няколко дни посланието, че „Западът рискува война с Русия“ прерасна в обща линия и прокремълската дезинформационна мрежа с готовност му осигури допълнителна видимост.

...но посланието за смелостта остана скрито дълбоко в уебсайта на Кремъл

Комуникационните мениджъри обаче изглежда са решили да скрият това послание дълбоко в уебсайта на Кремъл – в анонимна публикация, озаглавена „Отговор на медиен въпрос“. Принципно президентският уебсайт е пълен с публикации за буквално всяко действие на Путин, както и с неговите статии, речи и други документи, които омаловажават Украйна и промотират „специалната военна операция“ – т.е. агресивната война на Русия срещу Украйна.

И пак да кажем, че стратезите в Москва поставят опазването на образа на Путин над всичко. Затова той не трябва да изглежда все едно обявява открита война на Запада. Нека по-скоро да изглежда, че Западът сам „обявява“ войната си срещу Русия. Нека журналистите и анализаторите да разпространяват това послание. И то действително беше широко подето в световните медии.

Изниква въпросът дали този вид комуникация отразява желанието на Кремъл да не сее ядрени заплахи във всеки един момент, а да се опита да постигне същия ефект – сплашване на западната публика – с други средства.

Естествено за човек като Путин със старателно изграден имидж на всевластен лидер някак си не е удобно да приеме, че гарнизони, складове и военновъздушни бази дълбоко във вътрешността на Русия биват поразявани от удари. Един такъв пример от тази седмица е ударът с дрон на 18 септември срещу голям склад за боеприпаси в Тверска област, западно от Московска област. От там се получиха съобщения за експлозии, подобни на малки земетресения.

Като погледнем отвъд словесните еквилибристики и измислиците виждаме: Русия нападна Украйна. Украйна се защитава в съответствие с Чл. 51 от Устава на ООН. Повече от 50 държави помагат на Киев в тази защита. Край на историята.

Междувременно в Черно море Русия напада цивилен зърновоз

Ден преди изявлението на Путин в Санкт Петербург, Москва изпрати друго послание. На 11 септември руски военен самолет удари цивилен зърновоз със свръхзвукова противокорабна ракета. Управляван от турски екипаж, корабът плаваше в международни води и превозваше пшеница за Египет. Такива кораби са защитени от Конвенцията на ООН по морското право (UNCLOS), която позволява свобода на навигацията и използването на откритото море за мирни цели.

Тази атака – първа по рода си след като Русия блокира Черноморската зърнена инициатива – съвпадна с годишната среща на Общо събрание на ООН в Ню Йорк. Там Русия работи да привлече на своя страна с красиви думи държави от Близкия изток, Африка, Латинска Америка и Азия. Москва опитва да заблуди света, че Русия е защитник на страните в остра нужда от внос на храни. Просто послушайте тирадите на външния министър Лавров срещу т.нар. „глобално мнозинство“. Тази пропагандна операция на „Россия сегодня“, „Спутник“ и другите държавни медии е също фасада, зад която се прикриват по-тайни операции за влияние в Африка и Латинска Америка.

Унищожителна война по всички фронтове

Думите за това колко е важно да не се прекъсват доставките на храни влизат в пряко противоречие с реалността на руските бомбардировки срещу украински пристанища, зърнени терминали и земеделски площи. Тези действия имат за цел да спрат украинския износ на селскостопанска продукция, еднакво важен за вносителите и за украинската икономика. Ако разгледаме тази кампания в комбинация с повсеместните руски атаки върху украинската гражданска инфраструктура, енергийното производство и терористичните бомбардировки на жилищни райони, едно послание остава: Русия води жестока война за унищожаването на украинската нация.

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

Украйна строи концентрационни лагери в Курск. Тук за пореден път виждаме един особено подстрекаващ набор от твърдения: образите и внушенията за лагери подсилват безкрайните обвинения на Москва за „украински неонацисти“. Миналата седмица много руски държавни медии разпространиха историята, даже на няколко езика чрез държавната мрежа „Россия сегодня“-„Спутник“. Руските държавни пропагандисти са били хващани много пъти да фабрикуват откровени лъжи и да използват образи като разпъване на кръст на цивилни и опожаряване на църкви с цел да предизвикват емоционален отклик.

Френски войници обесили осем деца в област Курск. Както писахме в предишната публикация на „EUvsDisinfo“ за Проблема Курск, тук се натъкваме на поредната лъжа, предназначена да събуди спомени за ескадроните на смъртта. Сюжетът е „Сделано в Москве“, но е изграден специално за – нали не се изненадваме? – публики, говорещи френски език и съответно е разпространен и на френски, и на английски. Заедно с това още едно фалшиво твърдение бе насочено към целеви аудитории в африканските страни, говорещи френски език: Френските войски пряко участват в украинската инвазия в руската област Курск. Нека имаме предвид т.нар. ефект на спящия, когато чуваме и виждаме тези заглавия – става дума за явлението, че повтаряните лъжи, дори когато е известно, че са фалшиви, оставят ментален отпечатък, т.е. съмнение, че може би в историята има нещо вярно.

Руските жени са винаги щастливи, а тези на Запад са потиснати. Главната държавна информационна агенция РИА дава пореден пример за подклаждане на противопоставяне по оста „ние срещу тях“ – това напомня съветското време, когато СССР се представяше като световен лидер в това или онова. Нека само припомним факта, че нито едно социологическо изследване не подкрепя това твърдение. Това, което е изследвано, е че Русия е на 56-то място от 177 държави в Глобалния индекс за мир и сигурност на жените за 2023 г. по отношение на включването на жените, правосъдието и сигурността.

