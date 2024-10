Иран нападна Израел. Какво следва?

След снощната атака на Иран срещу Израел, Съединените щати затвърдиха подкрепата си за израелските си съюзници, като президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че се водят разговори за това дали и как може да се отговори на нападението.

В същото време френският президент Еманюел Макрон обяви, че ще увеличи френското военно присъствие в региона като знак за подкрепа за Израел. Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредна среща днес, а генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отново беше категоричен, че огънят трябва да бъде прекратен.

Израел ще отвърне и на този удар

Няма никакви изгледи за прекратяване на огъня обаче - Израел дори обяви нови удари в Близкия изток, пише АРД. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че "Иран е направил голяма грешка и ще плати за нея”, а говорителят на армията Даниел Хагари потвърди, че израелските военно-въздушни сили не са понесли щети.

Говорителят на израелската армия нарече нападението на Иран "сериозно” и заяви, че това тласка Близкия изток към ескалация. "Тези събития ще имат последици”, каза Хагари. Нямаше конкретика обаче за това какво би могъл да представлява ответния удар. Американското издание "Ню Йорк Таймс” цитира свои източници в американската администрация, според които съществува варианта Израел да атакува иранските ядрени съоръжения. По-специално, обект на нападение могат да бъдат съоръженията за обогатяване на уран в Нетенз, които са в сърцето на иранската програма, пише АРД.

Израел продължава нападенията си в Ливан

Малко след атаката на Иран, Израел продължи да обстрелва позиции на Хизбула в покрайнините на ливанската столица Бейрут. Силите за сигурност на Ливан съобщиха, че израелската армия е нанесла два удара южно от Бейрут. Информационните агенции "Франс прес” и Ройтерс съобщават за експлозии в района.

Неотдавна израелската армия призова населението "незабавно" да напусне две сгради в южно предградие на Бейрут с оглед на собствената си безопасност и да избягва целия район в радиус от 500 метра, припомня АРД.

"Действията ни са завършени"

Иран заплаши Израел с ново насилие, ако израелската армия отговори на ракетната атака. "В този случай нашият отговор ще бъде по-силен и по-категоричен", пише иранският външен министър Абас Арагчи на платформата X. "Нашите действия са завършени, освен ако израелският режим не реши да призове за по-нататъшни ответни действия.”

Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.



