Тръмп: Ще ударя точно в центъра ш*баната Москва. Русия: Ние ще ударим Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп е заплашил Владимир Путин в личен разговор да не напада Украйна. „В противен случай ще ударя точно в центъра на ш*баната Москва“, е казал Тръмп, цитиран от The Wall Street Journal.

Бившият президент не сподели кога точно се е състоял този разговор, но това се е случило по време на неговия мандат в Белия дом – преди пълномащабната война, която Путин започна срещу Украйна през 2022 г.

Още новини от Украйна

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че РФ ще отговори и на свой ред ще удари Вашингтон, ако се наложи.

„Тръмп се увлече. Наистина ли е казал, че ще удари Москва? Разбира се, че не. Той обикновено е гладък като коприна в преговорите. И има само един отговор на тези думи: вашият ш*бан Вашингтон също ще бъде ударен. Като цяло отношенията ни с него са доста топли“, посочи Медведев.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, каза на пресконференция, че Кремъл не разкрива съдържанието на разговорите на руския президент Владимир Путин с лидери на други страни. „Ние все още предпочитаме да заемем много отговорна позиция, като не публикуваме съдържанието на разговорите, които се водят на най-високо ниво“, каза Песков. „За съжаление, редица държавни и правителствени ръководители не се придържат към тази позиция и в случая не се придържат към тази информационна хигиена“, добави още той.

Доналд Тръмп, който само след дни има шанс да спечели нов мандат в Белия дом, заяви, че ако отново го изберат за президент на САЩ, ще сложи край на войната в Украйна „за 24 часа“. Украински и западни представители имат опасения, че Тръмп на практика ще даде на Путин 1/5 от територията на Украйна.

Trump got carried away. Did he really talk about «hitting fricking Moscow»? Of course not. He's generally smooth as silk in negotiations. And there’s only one answer to such words: your fricking Washington will get hit too. In general, our relationship with him is quite warm😂