Зеленски към НАТО: Не виждате ли какво се случва всеки ден в Украйна?

Руските сили поразиха жилищна сграда във втория по големина украински град Харков днес, причинявайки смъртта на трима души, сред които двама непълнолетни, и ранявайки още редица хора, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов заяви, че едното от загиналите момчета, на 12 години, е било ранено смъртоносно, когато сградата е била поразена от руска петстотинкилограмова планираща бомба. "Момчето бе извадено изпод развалините с тежки черепни травми и счупвания по тялото", съобщи Синегубов в социалните мрежи. "Опитите на лекарите да го реанимират продължиха повече от половин час. За жалост нямаше как детето да бъде спасено", написа още той.

По-късно Синегубов заяви, че изпод отломките са били извадени и телата на 15-годишно момче и на неразпознат мъж. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко каза, че най-малко 35 души са били ранени при атаката на сградата, а други хора може да са все още затиснати под развалините. Русия все по-често използва мощни планиращи бомби за обстрел на украинските позиции по протежение на хилядакилометравата линия на контакт и взима на прицел градове, отстоящи на десетки километри от фронтовата линия, отбелязва АП. Населяваният от 1,1 милиона души Харков се намира на около 30 километра от границата с Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски многократно е призовавал САЩ да позволят на украинската армия да използва американски ракети с голям обсег за нанасяне на удари по военновъздушни бази дълбоко в руска територия, където са разположени военни самолети, въоръжени с планиращи бомби. На този етап Вашингтон разрешава обстрел само в погранични райони. Зеленски повтори призива си днес, придружавайки го с видео на поразената от планиращата бомба девететажна жилищна сграда в Харков - поне три етажа от нея са разрушени, а на останалите са нанесени сериозни щети.

"Партньорите ни виждат какво се случва всеки ден", написа украинският държавен глава в приложението "Телеграм". "При тези условия всяко забавяне на техните разговори (за използването на ракетите от Украйна) означава най-малко десетки, ако не и стотици подобни руски бомби срещу Украйна. Техните решения са животът на нашите хора. Съответно ние заедно трябва да спрем Русия и да го направим с всички възможни сили", заяви още той.

Освен това рано тази сутрин Русия изстреля десет ракети от различен вид по моста над устието на река Днестър, който свързва северната и южната част на Одеска област, съобщиха украинските военновъздушни сили, като казаха, че само две от ракетите са били прехванати.

Освен това Русия е атакувала с 43 взривни дрона поне 9 области в Украйна, обявиха украинските ВВС. 17 дрона са били свалени, 23 - "локационно изгубени", вероятно в резултат от работата на средствата за радиоелектронна борбаа, а три са се върнали обратно в контролирани от Русия територии.

Началникът на Киевската градска военна администрация - Сергий Попко, информира, че отломки от някои дронове са паднали в историческия квартал на столицата Подил (Подол на руски език), северно от центъра, като щетите са незначителни. По думите на Попко през изтичащия месец октомври е имало само един ден, в който жителите на Киев не са чули сирените за въздушна тревога. Имало е средно по две тревоги на ден, като са били отблъснати 20 руски нападения, насочени директно срещу града.

В източната част на Украйна руските сили продължават да напредват бавно, но безвъзвратно, стремейки се да се възползват от недостига на човешка сила и боеприпаси в украинската армия, отбелязва АП. Министерството на отбраната на Русия обяви превземането на село Ясна поляна в Донецка област, което е по стратегическо бойно направление. Украйна отвърна на удара днес с атаки с дронове срещу окупирания от Русия град Бердянск - на Азовско море, според информация на местните власти, назначени от Москва. Атакувано е било пристанището. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила днес 21 украински дрона над няколко области и над Черно море. Междувременно Зеленски заяви, че се подготвя двустранен документ между Украйна и Унгария, част от който засяга въпроси, свързани със сигурността, и по-специално присъединяването на Украйна към НАТО, предаде Укринформ.

