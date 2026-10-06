Ню Йорк обяви извънредно положение заради морбили

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хокул обяви извънредно положение заради разпространението на морбили в щата и съседните райони. Решението е взето с изпълнителна заповед, която разширява възможностите за ваксиниране и изследване при съмнение за инфекция.

Към 3 октомври в щата са потвърдени 108 случая на морбили. Седем от тях са в Ню Йорк, а 101 са регистрирани в останалата част на щата. От 15 юли насам 92 случая са установени в 18 селски окръга с нисък обхват на имунизацията.

„Никой не трябва да се разболява тежко или да умира от заболяване, което може да бъде предотвратено с ваксина“, заяви Кати Хокул.

По силата на заповедта парамедици, служители на разширената система за спешна медицинска помощ, фармацевти и акушерки се добавят към специалистите, които могат да поставят ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. На медицинските сестри се разрешава да назначават изследвания при съмнение за заболяването.

Местните здравни власти са поставили над 1000 дози от комбинираната ваксина в селските райони на щата. Заповедта изисква всички поставени дози да бъдат вписвани в имунизационните регистри на Ню Йорк или на щата в срок до 72 часа. Ваксинацията продължава да изисква съгласие от пациента или негов законен представител.

Епидемията се разпространява и в съседна Пенсилвания

Мерките в Ню Йорк са предприети на фона на по-широко разпространение на морбили в североизточната част на САЩ. Според Ройтерс в Пенсилвания са отчетени 977 случая и пет смъртни случая към 2 октомври, основно в селски окръзи близо до границата с Ню Йорк.

Извънредното положение в Ню Йорк е в сила до 4 ноември 2026 г. Здравните власти продължават проследяването на контактите, лабораторните изследвания и ваксинационната кампания в засегнатите общности.

Източници: rbc.ru, investing.com, apnews.com