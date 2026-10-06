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Ню Йорк обяви извънредно положение заради морбили

Ню Йорк обяви извънредно положение заради морбили

6 Октомври, 2026 06:05, обновена 6 Октомври, 2026 06:07 566 6

  • морбили-
  • ню йорк-
  • кати хокул-
  • ваксинация-
  • пенсилвания

В щата са потвърдени 108 случая, като 92 от тях са регистрирани от 15 юли насам в 18 селски окръга.

Ню Йорк обяви извънредно положение заради морбили - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хокул обяви извънредно положение заради разпространението на морбили в щата и съседните райони. Решението е взето с изпълнителна заповед, която разширява възможностите за ваксиниране и изследване при съмнение за инфекция.

Към 3 октомври в щата са потвърдени 108 случая на морбили. Седем от тях са в Ню Йорк, а 101 са регистрирани в останалата част на щата. От 15 юли насам 92 случая са установени в 18 селски окръга с нисък обхват на имунизацията.

„Никой не трябва да се разболява тежко или да умира от заболяване, което може да бъде предотвратено с ваксина“, заяви Кати Хокул.

По силата на заповедта парамедици, служители на разширената система за спешна медицинска помощ, фармацевти и акушерки се добавят към специалистите, които могат да поставят ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. На медицинските сестри се разрешава да назначават изследвания при съмнение за заболяването.

Местните здравни власти са поставили над 1000 дози от комбинираната ваксина в селските райони на щата. Заповедта изисква всички поставени дози да бъдат вписвани в имунизационните регистри на Ню Йорк или на щата в срок до 72 часа. Ваксинацията продължава да изисква съгласие от пациента или негов законен представител.

Епидемията се разпространява и в съседна Пенсилвания

Мерките в Ню Йорк са предприети на фона на по-широко разпространение на морбили в североизточната част на САЩ. Според Ройтерс в Пенсилвания са отчетени 977 случая и пет смъртни случая към 2 октомври, основно в селски окръзи близо до границата с Ню Йорк.

Извънредното положение в Ню Йорк е в сила до 4 ноември 2026 г. Здравните власти продължават проследяването на контактите, лабораторните изследвания и ваксинационната кампания в засегнатите общности.

Източници: rbc.ru, investing.com, apnews.com


САЩ
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  • 4 Аз лично

    1 0 Отговор
    съм боледувал от морбили като дете. Както и десетки хиляди други деца в България. Не съм чул за умрели. В Германия доскоро наричаха всички шарки "детски болести" и ваксинация за тях не беше задължителна. Фарма-мафията обаче успя и там да се наложи

    Коментиран от #5

    07:41 06.10.2026

  • 5 Какъв си в здравната система?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аз лично":

    Какъв си в здравната система, че да чуеш? Санитар, лекар, мениджър? И аз не бях чувал, че автомобилите на една престижна марка се повреждат, докато не посетих сервиза им. Пълно беше с повредени автомобили, за които не бях чувал.

    Антиваксърите в Щатите дават жертви. Предвидимо е.

    08:17 06.10.2026

  • 6 Иркутск

    0 0 Отговор
    Ние чума имаме, а вие се плацикате с някакво морбили.

    08:23 06.10.2026