Седем ежедневни навика, които застрашават зрението

Очите рядко подават ясен сигнал, когато започва сериозен проблем. Глаукомата например може да уврежда зрителния нерв дълго време без болка и без забележима промяна в зрението. Затова д-р Дъглас Лазаро, професор по офталмология в медицинския център „Ню Йорк Лангоне Хелт“, обръща внимание на седем ежедневни навика, които могат постепенно да застрашат зрението.

Естественото стареене и наследствеността остават сред основните фактори за много очни заболявания. Националният очен институт на САЩ посочва, че ранната глаукома често няма симптоми и се установява чрез цялостен разширен очен преглед.

Слънцето и недостатъчната светлина натоварват очите

Първият навик е излизането на ярко слънце без слънчеви очила. Продължителното излагане на ултравиолетови лъчи се свързва с по-висок риск от катаракта и макулна дегенерация. Американската академия по офталмология препоръчва очила, които блокират 100 процента от UV лъчите.

Според наблюденията на д-р Лазаро катарактата вече се появява с пет до 10 години по-рано в сравнение с данните отпреди три десетилетия. Той препоръчва очите да бъдат защитавани при ярко време не само заради лещата, но и заради ретината.

Четенето на слаба светлина не причинява само по себе си очно заболяване, но увеличава напрежението и затруднява фокусирането, особено с напредването на възрастта. „С годините очите ни все по-трудно се адаптират към оскъдна светлина“, обяснява офталмологът. Решението е работното място или мястото за четене да бъде добре осветено.

Храненето, водата и сънят имат значение

Нездравословният хранителен режим може да засегне очите косвено чрез диабет, високо кръвно налягане и сърдечносъдови заболявания. Високият холестерол и неконтролираното кръвно налягане могат да влошат диабетната ретинопатия. „Хранителният режим е от ключово значение“, казва д-р Лазаро.

Недостатъчният прием на течности може да задълбочи симптомите на сухото око, сред които са зачервяване, сърбеж и парене. „Дехидратацията изсушава не само тялото, но и самата роговица“, предупреждава лекарят.

Хроничното недоспиване и сънната апнея също са сред рисковите фактори. Наблюдавани са връзки между сънната апнея, глаукомата и съдови заболявания на очите, но научните обзори подчертават, че са нужни по-качествени проспективни изследвания, за да се изясни причинно-следствената връзка.

Търкането и отлагането на прегледа крият риск

Силното търкане на очите механично натоварва роговицата и се свързва с кератоконуса – заболяване, при което тя изтънява и придобива конусовидна форма. Систематичен преглед и метаанализ откриват устойчива асоциация, но авторите отбелязват, че наличните проучвания са ограничени и не доказват окончателно причината за заболяването.

Най-рисковият навик остава отлагането на профилактичния преглед. Глаукомата може да напредва без болка и без ранни признаци, а загубеното зрение не се възстановява. Д-р Лазаро препоръчва възрастните да посещават офталмолог ежегодно. Националният очен институт уточнява, че честотата на прегледите зависи от възрастта и индивидуалния риск.

Пресбиопията – естественото отслабване на способността за фокусиране наблизо – обикновено се проявява между 40 и 50 години. При профилактичните прегледи могат да бъдат открити и други проблеми, включително заболявания на клепачите и кожата около очите.

Източник: vesti.bg