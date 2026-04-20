Вирус, криещ се в суши и сурови морски дарове, може да увреди зрението

Консумацията на сурови морски дарове остава популярна в глобален мащаб, но медицински специалисти предупреждават, че подобни хранителни навици крият не само риск от хранителни инфекции, но и от по-редки, потенциално сериозни усложнения, включително засягане на зрението.

Повод за тези предупреждения дава ново научно наблюдение върху нодавирус – патоген, известен досега основно при риби и ракообразни. Данни от лабораторни и клинични изследвания показват, че вирусът може да инфектира и хора, като в отделни случаи засяга очните тъкани. Според специалисти това може да доведе до възпалителни процеси, повишено вътреочно налягане и при липса на своевременно лечение – до трайни увреждания на зрението.

Предполага се, че основният механизъм на предаване е чрез консумация на сурови или недостатъчно термично обработени морски дарове – включително суши, сашими, леко осолена риба или недобре приготвени скариди. Подобен риск е в съответствие и с по-широките данни на организации като Световната здравна организация и Американската агенция по храните и лекарствата, които от години предупреждават за паразити, бактерии и вируси в суровите морски продукти.

Клиничната картина при подобни инфекции може да включва зачервяване, болка в очите, замъглено зрение и чувствителност към светлина. Към момента не съществува специфична антивирусна терапия за този тип инфекция. Лечението е симптоматично и включва противовъзпалителни средства, кортикостероидни капки и медикаменти за контрол на вътреочното налягане.

Експерти по хранене и инфекциозни заболявания подчертават, че макар подобни случаи да са редки, тенденцията към увеличена консумация на сурова риба и морски дарове изисква повишено внимание. Според публикувани данни в научни издания като Centers for Disease Control and Prevention, значителна част от хранителните инфекции, свързани с морски продукти, могат да бъдат предотвратени чрез адекватна термична обработка.

Лекарите препоръчват потребителите да избират добре обработени храни, при които високата температура унищожава потенциално опасните микроорганизми. Особено внимание следва да се обръща на произхода и условията на съхранение на продуктите, като се избягват нерегламентирани доставчици и съмнителни търговски обекти.

В контекста на нарастващата популярност на азиатската кухня и „суровите“ хранителни тенденции, специалистите напомнят, че информираният избор и умерената консумация остават ключови за ограничаване на здравните рискове.