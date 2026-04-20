Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Вирус, криещ се в суши и сурови морски дарове, може да увреди зрението

Вирус, криещ се в суши и сурови морски дарове, може да увреди зрението

20 Април, 2026 18:59 1 491 11

  • вирус-
  • суши-
  • сурова храна-
  • зрение-
  • морски дарове

Новооткритият вирус е особено опасен за хората

Вирус, криещ се в суши и сурови морски дарове, може да увреди зрението - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Консумацията на сурови морски дарове остава популярна в глобален мащаб, но медицински специалисти предупреждават, че подобни хранителни навици крият не само риск от хранителни инфекции, но и от по-редки, потенциално сериозни усложнения, включително засягане на зрението.

Повод за тези предупреждения дава ново научно наблюдение върху нодавирус патоген, известен досега основно при риби и ракообразни. Данни от лабораторни и клинични изследвания показват, че вирусът може да инфектира и хора, като в отделни случаи засяга очните тъкани. Според специалисти това може да доведе до възпалителни процеси, повишено вътреочно налягане и при липса на своевременно лечение – до трайни увреждания на зрението.

Предполага се, че основният механизъм на предаване е чрез консумация на сурови или недостатъчно термично обработени морски дарове – включително суши, сашими, леко осолена риба или недобре приготвени скариди. Подобен риск е в съответствие и с по-широките данни на организации като Световната здравна организация и Американската агенция по храните и лекарствата, които от години предупреждават за паразити, бактерии и вируси в суровите морски продукти.

Клиничната картина при подобни инфекции може да включва зачервяване, болка в очите, замъглено зрение и чувствителност към светлина. Към момента не съществува специфична антивирусна терапия за този тип инфекция. Лечението е симптоматично и включва противовъзпалителни средства, кортикостероидни капки и медикаменти за контрол на вътреочното налягане.

Експерти по хранене и инфекциозни заболявания подчертават, че макар подобни случаи да са редки, тенденцията към увеличена консумация на сурова риба и морски дарове изисква повишено внимание. Според публикувани данни в научни издания като Centers for Disease Control and Prevention, значителна част от хранителните инфекции, свързани с морски продукти, могат да бъдат предотвратени чрез адекватна термична обработка.

Лекарите препоръчват потребителите да избират добре обработени храни, при които високата температура унищожава потенциално опасните микроорганизми. Особено внимание следва да се обръща на произхода и условията на съхранение на продуктите, като се избягват нерегламентирани доставчици и съмнителни търговски обекти.

В контекста на нарастващата популярност на азиатската кухня и „суровите“ хранителни тенденции, специалистите напомнят, че информираният избор и умерената консумация остават ключови за ограничаване на здравните рискове.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз не

    9 2 Отговор
    Пипам тая гад! Да се яде сурова риба е повече от рисково! Сигурно си мислите, че сушито е изискано, но това е маркетинг! Сушито е храната на презираните, които не са имали пари дори за шепа въглени, на които да им сготвя рибата!

    19:03 20.04.2026

  • 2 авантгард

    5 1 Отговор
    Кааааак не се намери един вирус да ни прави по-хубави, силни или умни?
    Всичко вредно било, хм.

    19:08 20.04.2026

  • 3 Гост

    8 0 Отговор
    По-добре сух хляб отколкото сурови риби.

    19:14 20.04.2026

  • 4 Това суши

    5 1 Отговор
    кикимуши е голяма глупост. Бактерии има и във всеки хайвер. Тарама хайвер бъка от бактерии, черния хайвер и червения - също. Всяко сурово месо от типа на луканката, суджука, пъстърмата, създърмата и други съдържат също много бактерии, повечето от които са патогени. Не напразно ги осоляват и подпрвавят с черен пипер. Но те убиват само част от бактериите. Яденето на магданоз, лук, чесън, пиенето на билкови чайове от жълт кантарион и други решават въпроса с ликвидирането на патогените частично, но все пак вършат доста работа. На изток ядат и куркума - нейното предназначение не е овкусяване, а обезбактеряване и обезпаразитяване. Миенето на зеленчуците е плодовете със сол или сода преди консумация е задължително. В магданоза, който расте на земята, също има доста гадости. Но темата е дълга. И тепърва хората се замислят по този въпрос...

    19:49 20.04.2026

  • 5 фейк нюз е факти

    1 5 Отговор
    Щом ти казват че е вредно значи е полезно.

    20:15 20.04.2026

  • 6 Учени

    2 0 Отговор
    От тях започва науката ,колко японци боледуват от този вирус,айде по сериозно с това което се пише и превежда

    20:34 20.04.2026

  • 7 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    По рускоезичните здравни програми има много информация относно какви парра ззити налазват рибоядците. При това те готвят рибара, но има спорк и 160оС вътрешно във филето не ги затривва. Какво остава сурово да се яде? Че имогромни ресторанти суши отварят и по големите сулермаркети щандове за сушбокклук има отворени. Да вий сладко, наиввници, екпериментиращи със здравето си! Веднъж влезли, после няма изчистване. И ще го разберете едва след като останете без сили да излезете

    Коментиран от #8

    20:43 20.04.2026

  • 8 Някои

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Гошка":

    Пият капка белина в литър вода, а други - капка керосин.

    Коментиран от #10

    20:57 20.04.2026

  • 9 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Затова Японците живеят няколко петилетки повече от Ганчо с пръжките.

    21:02 20.04.2026

  • 10 Една жена

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някои":

    Дали помага? Изглежда като отрова.

    Коментиран от #11

    21:37 20.04.2026

  • 11 ЕЛа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Една жена":

    Да ти дам моята жива риба ,доФолна ще останеш

    01:50 21.04.2026