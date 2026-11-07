Бактерия от котки може да увреди зрението

Бактерията Bartonella henselae, която се среща при котки, може в редки случаи да доведе до невроретинит и тежко увреждане на зрението. За два такива случая през последните два месеца съобщи невролог-офталмологът проф. Силвия Чернинкова в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

Невроретинитът засяга зрителния нерв и ретината. По думите на специалистката заболяването се среща при един до четирима души на 100 000 население и може да протече с почти пълна загуба на зрителната функция.

Внезапно замъгляване и тъмно петно

„Причинителят на това заболяване е една бактерия – пръчковидна аеробна бактерия, която се нарича Bartonella henselae. В последните два месеца имах точно два случая на невроретинит, което за мен беше много изненадващо, тъй като по правило това е едно рядко заболяване“, обясни проф. Чернинкова.

Става дума за мъж на около 30 години и жена на над 50 години. И двамата са любители на котки, а при тях заболяването се е проявило с внезапно замъгляване на зрението и появата на тъмно петно в централната част на зрителното поле.

Според проф. Чернинкова невроретинитът обикновено засяга едното око, но може да бъде и двустранен. При повечето случаи протича без болка.

„При единия пациент се получи остро развило се замъгляване на зрението на едното око, с поява на тъмно черно петно в центъра на зрителното поле. При повечето случаи невроретинитът протича безболково“, разказа специалистът.

Тъмното петно е характерен признак на така наречения централен скотом. Това е участък на загубено зрение в центъра на зрителното поле, който специалистката описва като „островна слепота“ сред запазеното зрение.

По-често при малки и улични котки

Проф. Чернинкова посочи уличните котки като основен източник на заразата. По думите ѝ около 40% от котките могат да имат Bartonella henselae в определен етап от живота си, но обикновено се изчистват от бактерията.

Най-често носители са малките котки до една година и уличните животни. Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията също свързват бактерията с болестта на котешкото одраскване и посочват, че предаването може да стане чрез одраскване от заразена котка.

Невроретинитът е сред редките очни усложнения на инфекцията. При внезапно замъгляване на зрението или поява на тъмно петно в центъра на зрителното поле е необходима своевременна оценка от медицински специалист.

Източник: nova.bg