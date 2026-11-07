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Бактерия от котки може да увреди зрението
  Тема: Съветите на специалиста

Бактерия от котки може да увреди зрението

7 Ноември, 2026 14:14 795 6

  • bartonella henselae-
  • невроретинит-
  • зрение-
  • котки-
  • болест на котешкото одраскване

Проф. Силвия Чернинкова съобщи за два случая на невроретинит през последните два месеца. Заболяването може да причини внезапно замъгляване и тъмно петно в центъра на зрителното поле

Бактерия от котки може да увреди зрението - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бактерията Bartonella henselae, която се среща при котки, може в редки случаи да доведе до невроретинит и тежко увреждане на зрението. За два такива случая през последните два месеца съобщи невролог-офталмологът проф. Силвия Чернинкова в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

Невроретинитът засяга зрителния нерв и ретината. По думите на специалистката заболяването се среща при един до четирима души на 100 000 население и може да протече с почти пълна загуба на зрителната функция.

„Причинителят на това заболяване е една бактерия – пръчковидна аеробна бактерия, която се нарича Bartonella henselae. В последните два месеца имах точно два случая на невроретинит, което за мен беше много изненадващо, тъй като по правило това е едно рядко заболяване“, обясни проф. Чернинкова.

Внезапно замъгляване и тъмно петно

Става дума за мъж на около 30 години и жена на над 50 години. И двамата са любители на котки, а при тях заболяването се е проявило с внезапно замъгляване на зрението и появата на тъмно петно в централната част на зрителното поле.

Според проф. Чернинкова невроретинитът обикновено засяга едното око, но може да бъде и двустранен. При повечето случаи протича без болка.

„При единия пациент се получи остро развило се замъгляване на зрението на едното око, с поява на тъмно черно петно в центъра на зрителното поле. При повечето случаи невроретинитът протича безболково“, разказа специалистът.

Тъмното петно е характерен признак на така наречения централен скотом. Това е участък на загубено зрение в центъра на зрителното поле, който специалистката описва като „островна слепота“ сред запазеното зрение.

По-често при малки и улични котки

Проф. Чернинкова посочи уличните котки като основен източник на заразата. По думите ѝ около 40% от котките могат да имат Bartonella henselae в определен етап от живота си, но обикновено се изчистват от бактерията.

Най-често носители са малките котки до една година и уличните животни. Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията също свързват бактерията с болестта на котешкото одраскване и посочват, че предаването може да стане чрез одраскване от заразена котка.

Невроретинитът е сред редките очни усложнения на инфекцията. При внезапно замъгляване на зрението или поява на тъмно петно в центъра на зрителното поле е необходима своевременна оценка от медицински специалист.

Източник: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    3 0 Отговор
    "...Става дума за мъж на около 30 години и жена на над 50 години."
    ----
    Сърбеж, брат ми, нема оправия тва.

    Коментиран от #4

    14:23 07.11.2026

  • 2 Айде де

    1 1 Отговор
    Ковид от прилеп, бактерия от котки... Тоя филм сме го гледали.

    14:41 07.11.2026

  • 3 Кьоркютук

    1 0 Отговор
    Вече и котки на батерии ли са пуснали китайците?

    14:48 07.11.2026

  • 4 Жената котка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    Проблема на давещите се, е на самите давещи се!

    14:57 07.11.2026

  • 5 Затова

    0 0 Отговор
    Котката винаги трябва да бъде летяща. Допуска се на един шут разстояние.

    15:16 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.