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ЕК включи „пол“ и „джендър“ в проект за сърдечни прегледи

ЕК включи „пол“ и „джендър“ в проект за сърдечни прегледи

8 Ноември, 2026 19:26 725 71

  • европейска комисия-
  • сърдечносъдови заболявания-
  • профилактични прегледи-
  • джендър-
  • съвет на ес

Проектът на препоръка е необвързващ, а обсъжданията в Съвета на ЕС продължават. В текста са включени и насоки за прегледи в аптеки, обществени центрове и мобилни пунктове

ЕК включи „пол“ и „джендър“ в проект за сърдечни прегледи - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия включи отделни препратки към „sex“ и „gender“ в проект на препоръка за ранно откриване на сърдечносъдови заболявания. Документът COM(2026) 481 е представен на 28 септември и предстои да бъде обсъден и евентуално приет от Съвета на Европейския съюз.

Проектът предвижда практическа рамка за откриване на хора с повишен риск чрез измерване на кръвно налягане, холестерол, кръвна захар, бъбречна функция и индекс на телесната маса. Целта е рисковите пациенти да бъдат насочвани навреме за допълнителна оценка и медицинска помощ.

Какво пише в проекта

В съображение 21 се посочва, че при разработването и прилагането на сърдечносъдовите прегледи трябва да се отчитат различията в риска, свързани с пола и джендъра. Европейската комисия мотивира това с обстоятелството, че при мъжете сърдечносъдовите заболявания обикновено се развиват по-рано, докато при жените рискът се увеличава след менопаузата и може да бъде повлиян от бременността и други житейски събития.

„Да се интегрират съображения, специфични за пола и джендъра, при разработването и прилагането на сърдечносъдовите здравни прегледи“, гласи точка 5 от проекта.

В текста не е описано подробно как понятието „gender“ трябва да се прилага при конкретен кардиологичен преглед. Именно това е един от спорните въпроси, поставени в публикацията на Glasove, която свързва включването на термина с българския конституционен дебат за понятието „социален пол“.

Препоръката няма задължителен характер

Европейската комисия изрично посочва, че проектът не налага задължителни ангажименти на държавите членки. В документа е записано, че всяка държава сама определя доколко и по какъв начин ще прилага препоръката според националната си здравна система и наличните ресурси.

Организацията и финансирането на здравеопазването също остават в националната компетентност. Това означава, че проектът не променя автоматично правилата за профилактичните прегледи в България и не задължава общопрактикуващите лекари да въвеждат нов модел.

Прегледи извън лекарския кабинет

Проектът насърчава държавите да разширят достъпа до профилактика чрез прегледи в първичната помощ, аптеките и местни обществени центрове. Посочена е и възможност за мобилни здравни услуги на пазари и в търговски центрове, особено в отдалечени и недостатъчно обслужвани райони.

Европейската комисия определя първичната помощ като основно място за провеждане на прегледите, а мобилните и обществените услуги представя като допълнителен начин за достигане до хора, които иначе трудно ползват профилактика. Проектът изисква установеният повишен риск да бъде последван от достъпна система за допълнителна оценка и медицинска грижа.

Какво следва

Работната група по обществено здраве към Съвета на ЕС разглежда втори компромисен текст на 9 ноември. След приключване на обсъжданията документът може да бъде променен преди евентуалното му приемане.

За България темата има и конституционен контекст. С Решение № 13 от 2018 г. Конституционният съд обяви Истанбулската конвенция за несъвместима с Конституцията, а с Решение № 15 от 2021 г. прие, че конституционното понятие „пол“ има биологичен смисъл. Тези решения обаче не променят факта, че европейският документ все още е проект на необвързваща препоръка, а окончателният му текст не е приет.

Източници: glasove.com


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Нищо не разбрах!А вие?

    19:28 08.11.2026

  • 4 1488

    17 2 Отговор
    тея ли щеха да бият рассиа
    🤣😂😅

    19:28 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ужас

    13 0 Отговор
    Вместо да обърна внимание на народната любов която всеотдайно ги преследва последните няколко месеца те ще изграждат трето полови тоалетни .

    19:34 08.11.2026

  • 10 Досега

    11 0 Отговор
    не са ли ги питали и отбелязвали какъв пол са ? Явно всички са били безполови .

    19:38 08.11.2026

  • 11 нннн

    14 0 Отговор
    ,,необвързващата препоръка"" след време ще стане обвързваща. ЕК ни командори безскрупулно.

    Коментиран от #24

    19:43 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 са пет години

    6 0 Отговор
    Само в Сибир може да станете нормални хора !!

    19:48 08.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Е га ти иди..и те

    20:05 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 42 1488

    0 0 Отговор
    забавно

    20:21 08.11.2026

  • 43 1488

    0 0 Отговор
    забавно ли ти е

    20:21 08.11.2026

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  • 51 1488

    1 0 Отговор
    ЕК е терористична организацuя

    20:26 08.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 68 Справедлив

    2 0 Отговор
    Европейския съюз отива на кино.

    20:34 08.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Справедлив

    2 0 Отговор
    На лятно кино

    20:34 08.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.