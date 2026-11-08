ЕК включи „пол“ и „джендър“ в проект за сърдечни прегледи

Европейската комисия включи отделни препратки към „sex“ и „gender“ в проект на препоръка за ранно откриване на сърдечносъдови заболявания. Документът COM(2026) 481 е представен на 28 септември и предстои да бъде обсъден и евентуално приет от Съвета на Европейския съюз.

Проектът предвижда практическа рамка за откриване на хора с повишен риск чрез измерване на кръвно налягане, холестерол, кръвна захар, бъбречна функция и индекс на телесната маса. Целта е рисковите пациенти да бъдат насочвани навреме за допълнителна оценка и медицинска помощ.

Какво пише в проекта

В съображение 21 се посочва, че при разработването и прилагането на сърдечносъдовите прегледи трябва да се отчитат различията в риска, свързани с пола и джендъра. Европейската комисия мотивира това с обстоятелството, че при мъжете сърдечносъдовите заболявания обикновено се развиват по-рано, докато при жените рискът се увеличава след менопаузата и може да бъде повлиян от бременността и други житейски събития.

„Да се интегрират съображения, специфични за пола и джендъра, при разработването и прилагането на сърдечносъдовите здравни прегледи“, гласи точка 5 от проекта.

В текста не е описано подробно как понятието „gender“ трябва да се прилага при конкретен кардиологичен преглед. Именно това е един от спорните въпроси, поставени в публикацията на Glasove, която свързва включването на термина с българския конституционен дебат за понятието „социален пол“.

Препоръката няма задължителен характер

Европейската комисия изрично посочва, че проектът не налага задължителни ангажименти на държавите членки. В документа е записано, че всяка държава сама определя доколко и по какъв начин ще прилага препоръката според националната си здравна система и наличните ресурси.

Организацията и финансирането на здравеопазването също остават в националната компетентност. Това означава, че проектът не променя автоматично правилата за профилактичните прегледи в България и не задължава общопрактикуващите лекари да въвеждат нов модел.

Прегледи извън лекарския кабинет

Проектът насърчава държавите да разширят достъпа до профилактика чрез прегледи в първичната помощ, аптеките и местни обществени центрове. Посочена е и възможност за мобилни здравни услуги на пазари и в търговски центрове, особено в отдалечени и недостатъчно обслужвани райони.

Европейската комисия определя първичната помощ като основно място за провеждане на прегледите, а мобилните и обществените услуги представя като допълнителен начин за достигане до хора, които иначе трудно ползват профилактика. Проектът изисква установеният повишен риск да бъде последван от достъпна система за допълнителна оценка и медицинска грижа.

Какво следва

Работната група по обществено здраве към Съвета на ЕС разглежда втори компромисен текст на 9 ноември. След приключване на обсъжданията документът може да бъде променен преди евентуалното му приемане.

За България темата има и конституционен контекст. С Решение № 13 от 2018 г. Конституционният съд обяви Истанбулската конвенция за несъвместима с Конституцията, а с Решение № 15 от 2021 г. прие, че конституционното понятие „пол“ има биологичен смисъл. Тези решения обаче не променят факта, че европейският документ все още е проект на необвързваща препоръка, а окончателният му текст не е приет.

Източници: glasove.com