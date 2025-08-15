Новини
Лекарствата за отслабване могат да доведат до загуба на зрението

15 Август, 2025 15:56 578 1

Откриха нов неприятен страничен ефект от инжекциите за диабет, използвани и за отслабване

Лекарствата за отслабване могат да доведат до загуба на зрението - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови изследвания показват, че някои лекарства за отслабване, включително семаглутид и тирзепатид, могат да увеличат риска от сериозни очни заболявания и загуба на зрение. В проучвания, публикувани в JAMA, учените анализират ефекта на тези лекарства върху здравето на очите при американци с диабет тип 2 през двугодишен период.

Едно от проучванията установява, че употребата на семаглутид и тирзепатид е свързана с умерен риск от развитие на неартериална предна исхемична оптична невропатия (НАИОН), рядко състояние, което може да доведе до внезапна загуба на зрение. От повече от 159 000 участници, 35 развиват НАИОН, в сравнение с 19 души в контролната група.

Второто проучване не намира статистически значима разлика в честотата на НАИОН при потребителите на GLP-1 лекарства, но установява малко увеличение на случаите на диабетна ретинопатия, която може да увреди ретината. Въпреки това, по-малък брой пациенти изпитват усложнения, застрашаващи зрението.

Изследователите заключават, че пациентите с диабет тип 2, лекувани с GLP-1, трябва редовно да преминават през очни прегледи и да бъдат наблюдавани за потенциални усложнения, независимо от предварителното състояние на ретината им.

Д-р Сю Декотиус от Ню Йорк подчертава, че са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди връзката между тези лекарства и загубата на зрение. Тя отбелязва, че GLP-1 медикаментите обикновено подобряват контрола върху диабета, което може да намали честотата на очните заболявания.

От Novo Nordisk, производител на Ozempic и Wegovy, уверяват, че безопасността на пациентите е основен приоритет и че не намират причинно-следствена връзка между употребата на тези лекарства и развитието на НАИОН, въпреки наличието на съобщения за редки случаи.


  • 1 Свиня и тиква

    2 0 Отговор
    Затова и не ги вземаме. И сме по над 150 кила. Но пък с взор като на ястреб.

    15:59 15.08.2025