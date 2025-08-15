Лекарствата за отслабване могат да доведат до загуба на зрението

Нови изследвания показват, че някои лекарства за отслабване, включително семаглутид и тирзепатид, могат да увеличат риска от сериозни очни заболявания и загуба на зрение. В проучвания, публикувани в JAMA, учените анализират ефекта на тези лекарства върху здравето на очите при американци с диабет тип 2 през двугодишен период.

Едно от проучванията установява, че употребата на семаглутид и тирзепатид е свързана с умерен риск от развитие на неартериална предна исхемична оптична невропатия (НАИОН), рядко състояние, което може да доведе до внезапна загуба на зрение. От повече от 159 000 участници, 35 развиват НАИОН, в сравнение с 19 души в контролната група.

Второто проучване не намира статистически значима разлика в честотата на НАИОН при потребителите на GLP-1 лекарства, но установява малко увеличение на случаите на диабетна ретинопатия, която може да увреди ретината. Въпреки това, по-малък брой пациенти изпитват усложнения, застрашаващи зрението.

Изследователите заключават, че пациентите с диабет тип 2, лекувани с GLP-1, трябва редовно да преминават през очни прегледи и да бъдат наблюдавани за потенциални усложнения, независимо от предварителното състояние на ретината им.

Д-р Сю Декотиус от Ню Йорк подчертава, че са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди връзката между тези лекарства и загубата на зрение. Тя отбелязва, че GLP-1 медикаментите обикновено подобряват контрола върху диабета, което може да намали честотата на очните заболявания.

От Novo Nordisk, производител на Ozempic и Wegovy, уверяват, че безопасността на пациентите е основен приоритет и че не намират причинно-следствена връзка между употребата на тези лекарства и развитието на НАИОН, въпреки наличието на съобщения за редки случаи.