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Кенеди предложи федерална помощ на Ню Йорк заради морбили

Кенеди предложи федерална помощ на Ню Йорк заради морбили

8 Октомври, 2026 05:58 516 1

  • морбили-
  • робърт кенеди-младши-
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  • ваксинация

Министърът е свързал губернатора Кати Хокул с директорката на CDC Ерика Шварц. В щата са регистрирани 108 случая на морбили през 2026 г.

Кенеди предложи федерална помощ на Ню Йорк заради морбили - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди-младши е предложил федерална помощ на губернатора на Ню Йорк Кати Хокул за справяне с епидемията от морбили в щата. Разговорът между двамата се е състоял във вторник, 6 октомври, съобщи Министерството на здравеопазването и социалните услуги.

Кенеди е свързал Хокул с директорката на Центровете за контрол и превенция на заболяванията Ерика Шварц. Федералните здравни власти са заявили готовност да окажат необходимата подкрепа на Ню Йорк.

„Секретарят Кенеди разговаря с губернатор Хокул и предложи пълната подкрепа на HHS и CDC, докато Ню Йорк реагира на епидемията от морбили“, е заявил говорител на министерството.

Шварц е потвърдила информацията по време на конференцията „Бъдещето на здравеопазването“ на „Уолстрийт джърнъл“ във Вашингтон. По думите ѝ Хокул се е обърнала към Кенеди заради епидемията, а той ѝ е предоставил контактите на директорката на CDC.

В Ню Йорк са отчетени 108 случая

Източници: investing.com, the-independent.com


САЩ
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