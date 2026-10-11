Младите лекари излизат на протест на 20 октомври

Младите лекари подновяват протестите си с национална демонстрация в София на 20 октомври. Протестът ще започне в 18:00 часа пред Министерството на здравеопазването, след което участниците ще преминат в шествие до Народното събрание.

Акцията е организирана от инициативата „Бъдеще в България“ под надслов „Не ви ли е неудобно?“. В позицията си младите медици заявяват, че са чули от министър-председателя, че студентите по медицина и младите лекари са национален приоритет, но очакват тези думи да бъдат последвани от конкретни решения.

Какви са исканията

„Национален приоритет не се заявява само с думи, той се доказва с действия“, заявяват организаторите.

Сред основните им настоявания са работещ портал за специализации, електронни книжки на специализантите и промени в начина, по който се определят възнагражденията на медицинските специалисти. Те искат основните заплати да бъдат достатъчно високи и да не зависят основно от количеството отчетена дейност.

Младите лекари настояват още за стимули, които да насърчат студентите и завършилите медици да изберат професионалното си развитие в България. В позицията се поставя и въпросът за по-ниското доплащане от страна на пациентите и за промяна на модела, при който количествените показатели имат по-голяма тежест от качеството на медицинската помощ.

Спорът за заплатите продължава

Протестът е поредният етап от продължаващия спор за възнагражденията и условията на труд в здравеопазването. На 28 октомври 2025 г. Народното събрание отхвърли на второ четене три законопроекта, свързани с въвеждането на минимални заплати за лекари и медицински сестри. След това управляващите заявиха, че ще търсят решение чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

През октомври 2026 г. премиерът Румен Радев заяви, че ангажиментът към младите лекари да получат по-добри условия за реализация в България ще бъде заложен и в бюджета за 2027 г. Изявлението беше направено при дипломирането на випуск „Дентална медицина“ в Медицинския университет в Пловдив.

Организаторите на протеста обаче заявяват, че няма да се откажат от исканията си и ще продължат да следят действията на институциите. Те определят предстоящата демонстрация като напомняне за поетите обещания и настояват за срокове, механизми и реални промени, а не само за политически декларации.