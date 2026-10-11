Младите лекари излизат на протест на 20 октомври

Младите лекари подновяват протестите си с национална демонстрация в София на 20 октомври. Протестът ще започне в 18:00 часа пред Министерството на здравеопазването, след което участниците ще преминат в шествие до Народното събрание.
Акцията е организирана от инициативата „Бъдеще в България“ под надслов „Не ви ли е неудобно?“. В позицията си младите медици заявяват, че са чули от министър-председателя, че студентите по медицина и младите лекари са национален приоритет, но очакват тези думи да бъдат последвани от конкретни решения.„Национален приоритет не се заявява само с думи, той се доказва с действия“, заявяват организаторите.
Какви са исканията
Сред основните им настоявания са работещ портал за специализации, електронни книжки на специализантите и промени в начина, по който се определят възнагражденията на медицинските специалисти. Те искат основните заплати да бъдат достатъчно високи и да не зависят основно от количеството отчетена дейност.
Младите лекари настояват още за стимули, които да насърчат студентите и завършилите медици да изберат професионалното си развитие в България. В позицията се поставя и въпросът за по-ниското доплащане от страна на пациентите и за промяна на модела, при който количествените показатели имат по-голяма тежест от качеството на медицинската помощ.
Спорът за заплатите продължава
Протестът е поредният етап от продължаващия спор за възнагражденията и условията на труд в здравеопазването. На 28 октомври 2025 г. Народното събрание отхвърли на второ четене три законопроекта, свързани с въвеждането на минимални заплати за лекари и медицински сестри. След това управляващите заявиха, че ще търсят решение чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.
През октомври 2026 г. премиерът Румен Радев заяви, че ангажиментът към младите лекари да получат по-добри условия за реализация в България ще бъде заложен и в бюджета за 2027 г. Изявлението беше направено при дипломирането на випуск „Дентална медицина“ в Медицинския университет в Пловдив.
Организаторите на протеста обаче заявяват, че няма да се откажат от исканията си и ще продължат да следят действията на институциите. Те определят предстоящата демонстрация като напомняне за поетите обещания и настояват за срокове, механизми и реални промени, а не само за политически декларации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Защото студентите по медицина не са млади лекари, а са никакви лекари!!! Част от тях въобще няма да завършат, а друга част, която ще завърши, ще избяга от България!!!
Глупаво е да се харчат народни пари за неудачници и емигранти, който ще допринася за чужди държави!!!
Виж, тези които станат лекари в България, трябва да се стимулират!!! Те са си наши!!!
Коментиран от #7, #29
08:43 11.10.2026
2 Доктор и кокошка
08:43 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
Коментиран от #13, #15
08:47 11.10.2026
6 За Радев
Наслушахме се на празните му приказки!
08:49 11.10.2026
7 Логично е
До коментар #1 от "Пич":Да се въведе правилото при напускане на страната, завършилия медик да заплаща някаква сума за това че не е бил в полза на страната, която го е изучила и обратното- да бъде стимулиран ако остане тук.
Коментиран от #18
08:51 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 еSeS-oвче
До коментар #3 от "14/88":Цитираш Тошко-тъпото на СлаФчо,
не си наясно и какво е фатмак,
ама визираш Радев❗
08:54 11.10.2026
10 Как няма да протесхират?!
08:56 11.10.2026
11 Лекар
До коментар #4 от "Какво значи":Когато се дипломираш ставаш стажант-специализант а лекар се става когато започнеш и да лекуваш. За жалост повечето стажанти така и не могат да станат лекари за цял живот. За сметка на това пък апетита им нараства с годините.
08:56 11.10.2026
12 Българин
08:56 11.10.2026
13 Радев
До коментар #5 от "Гост":Ми ако искате да ви внеса лекари от непал за 500лв😏
Коментиран от #19, #24
08:58 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тук говорим за...
До коментар #5 от "Гост":...Младите Лекари!
А не за ония-старите,дето са пропити от корупция и подкупи...!
Коментиран от #17, #21
08:58 11.10.2026
16 До авторката
Млад « автор».
08:59 11.10.2026
17 Те младите
До коментар #15 от "Тук говорим за...":са по гладни от старите бре:) Проблем им идва че не са научени на малко. Искат още на 30 да карат Майбаси.
Коментиран от #22
09:01 11.10.2026
18 Разпределение му е майката
До коментар #7 от "Логично е":По всичкиткраища на България!
10 години и никакво мърдане.
09:03 11.10.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #13 от "Радев":Повтарям:
"Цитираш Тошко-тъпото на СлаФчо,
ама визираш Радев❗"
Наистина ли НЕ знаеш,
че пишеш неверни неща🤔
или ЗНАЕШ, но нарочно го пишеш-
което вече си е ЛЪ-ЖА❗❓
09:12 11.10.2026
20 Хмм
09:14 11.10.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #15 от "Тук говорим за...":Ама студентите все още НЕ са лекари,
макар да са млади😉
09:15 11.10.2026
22 Така ли,бре...?!
До коментар #17 от "Те младите":Лично познавам млади лекари,отдадени на професията си,съвестни и некорумпирани!
Аре у лево ,с опорките и клишетата...!
Коментиран от #25
09:17 11.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Младенеца
До коментар #22 от "Така ли,бре...?!":Аз също познавам млади политици отдадени на професията си,съвестни и некорумпирани! Това,обаче не променя общото мнение на хората за политиците като цяло.
Коментиран от #28
09:25 11.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ЕsEs-oвчи
До коментар #26 от "14/88":ПАК Цитираш Тошко-тъпото на СлаФчо,
ПАК не си наясно и какво е фатмак,
ПАК визираш Радев❗
09:31 11.10.2026
28 🦉🦉🦉🦉
До коментар #25 от "Младенеца":Ами политик НЕ бива да е професия, ама много хора само това правят, даже стаж за пенЦия си докарват❗
09:33 11.10.2026
29 Не звучите като
До коментар #1 от "Пич":Пич, а като обикновен завистник г-не. Като дентален лекар завършил в България държавна поръчка и напуснал държавата си не от хубаво в момента лекувам български граждани в чужбина с приоритет и намалени цени. Разумен човек не слага всички под общ знаменател. Хубав ден Ви желая и по-малко нерви
Коментиран от #30, #32, #34
09:42 11.10.2026
30 Браво
До коментар #29 от "Не звучите като":Там да си стоиш и да не си помислил да идваш в България! Страната ни има отчаяна нужда от ПОДОЛЮБЦИ а не СРЕБРОЛЮБЦИ като теб, друже. А "намалените ти цени" са за сметка на консумативите и лечението ти. Тия не ми ги разправяй...
09:56 11.10.2026
31 Браво
09:56 11.10.2026
32 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "Не звучите като":За държавната поръчка -държавата ли плащаше образованието ти🤔❓
А ти после плати ли си разходите, които държавата е похарчила за теб, преди да избягаш зад граница🤔❓❗
БАЙГЪН от псевдопатриоти❗
Хубав ден и на теб. И да знаеш, че си поредния влязъл в програмата за
"Изтичане/кражба на мозъци"❗
Да ти го разясня- това е програма още от миналия век имаща за цел да привлече готови кадри за които НЕ са похарчени пари за обучението им❗
10:06 11.10.2026
33 Специалист
10:08 11.10.2026
34 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "Не звучите като":Звучиш като НЕЗНАЕЩ за
"Изтичане на мозъци (на английски: brain drain) е метафора за процеса на масова емиграция, при който от дадена страна или регион заминават в чужбина специалисти, учени и квалифицирани работници по политически, икономически, религиозни или други причини.
Страните, които емигрантите напускат, претърпяват значителни икономически, културни, а понякога и политически загуби, докато приемащите имигрантите страни придобиват голям и евтин интелектуален капитал. (Аналогичният процес на изнасяне на финансов капитал се нарича износ на капитал.)
Терминът е въведен от Британското кралско научно дружество за описание на миграционните процеси сред учените и инженерите по време и след Втората световна война."
10:16 11.10.2026