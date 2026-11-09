Повече средства за здравеопазване са заложени за 2027 г

Повече средства за здравеопазване, финансиране за Националната здравноосигурителна каса и Националната детска болница са сред очертаните приоритети на Министерството на здравеопазването за 2027 г. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще представи политиката на ведомството, свързана с проектобюджета.
Правителството вече заяви, че през следващата година ще бъдат отделени повече средства за сектора. Премиерът Румен Радев посочи, че парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече. „Парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече“, заяви той.
Средства за болницата и младите лекари
В рамката са заложени средства за Националната детска болница. Според представените параметри към вече предвидените 47 млн. евро се добавят още 50 млн. евро.
Друг акцент е кадровото обезпечаване на системата. За повишаване на възнагражденията на младите лекари и за решаване на проблемите със специализацията им са предвидени 30 млн. евро.
Сред посочените от правителството направления е и осигуряването на средства за Националната здравноосигурителна каса. Конкретните параметри и разпределението на средствата се очаква да бъдат представени от Катя Ивкова.
Профилактика и електронно здравеопазване
Още при представянето на приоритетите си през май министърът постави акцент върху профилактиката и превенцията на заболяванията, майчиното и детското здраве, психичното здраве и развитието на електронното здравеопазване.
Сред задачите на ведомството е и актуализацията на Националната здравна карта, включително възможността тя да бъде електронизирана. Ивкова заяви, че фокусът трябва да се измести от болничното лечение към промоцията на здравето.
Представянето на приоритетите ще очертае кои от тези направления ще бъдат заложени като основни политики на Министерството на здравеопазването през 2027 г. и как ще бъдат обвързани с проектобюджета.
Източници: nova.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В чии
06:48 09.11.2026
2 Оставка
06:55 09.11.2026
3 Госあ
06:57 09.11.2026
4 Госあ
07:01 09.11.2026
5 Госあ
07:02 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Една яма 😔
Коментиран от #9
07:11 09.11.2026
9 Госあ
До коментар #8 от "Една яма 😔":баце и петроханци направиха тези реформи в здравеопазването. за да може да се краде.
07:13 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай Араб
07:31 09.11.2026
12 Бай Араб
07:31 09.11.2026
13 Секретарчице
07:37 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Спрете кражбите
07:52 09.11.2026
16 Бай Араб
07:53 09.11.2026