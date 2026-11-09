Повече средства за здравеопазване са заложени за 2027 г

Повече средства за здравеопазване, финансиране за Националната здравноосигурителна каса и Националната детска болница са сред очертаните приоритети на Министерството на здравеопазването за 2027 г. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще представи политиката на ведомството, свързана с проектобюджета.

Правителството вече заяви, че през следващата година ще бъдат отделени повече средства за сектора. Премиерът Румен Радев посочи, че парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече. „Парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече“, заяви той.

Средства за болницата и младите лекари

В рамката са заложени средства за Националната детска болница. Според представените параметри към вече предвидените 47 млн. евро се добавят още 50 млн. евро.

Друг акцент е кадровото обезпечаване на системата. За повишаване на възнагражденията на младите лекари и за решаване на проблемите със специализацията им са предвидени 30 млн. евро.

Сред посочените от правителството направления е и осигуряването на средства за Националната здравноосигурителна каса. Конкретните параметри и разпределението на средствата се очаква да бъдат представени от Катя Ивкова.

Профилактика и електронно здравеопазване

Още при представянето на приоритетите си през май министърът постави акцент върху профилактиката и превенцията на заболяванията, майчиното и детското здраве, психичното здраве и развитието на електронното здравеопазване.

Сред задачите на ведомството е и актуализацията на Националната здравна карта, включително възможността тя да бъде електронизирана. Ивкова заяви, че фокусът трябва да се измести от болничното лечение към промоцията на здравето.

Представянето на приоритетите ще очертае кои от тези направления ще бъдат заложени като основни политики на Министерството на здравеопазването през 2027 г. и как ще бъдат обвързани с проектобюджета.

Източници: nova.bg, bta.bg