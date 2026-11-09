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Повече средства за здравеопазване са заложени за 2027 г
  Тема: Икономика

Повече средства за здравеопазване са заложени за 2027 г

9 Ноември, 2026 06:45 555 16

  • министерство на здравеопазването-
  • катя ивкова-
  • национална детска болница-
  • млади лекари-
  • проектобюджет 2027

Катя Ивкова ще представи политиката на здравното министерство, свързана с проектобюджета. Сред акцентите са НЗОК, Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари

Повече средства за здравеопазване са заложени за 2027 г - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече средства за здравеопазване, финансиране за Националната здравноосигурителна каса и Националната детска болница са сред очертаните приоритети на Министерството на здравеопазването за 2027 г. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще представи политиката на ведомството, свързана с проектобюджета.

Правителството вече заяви, че през следващата година ще бъдат отделени повече средства за сектора. Премиерът Румен Радев посочи, че парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече. „Парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече“, заяви той.

Средства за болницата и младите лекари

В рамката са заложени средства за Националната детска болница. Според представените параметри към вече предвидените 47 млн. евро се добавят още 50 млн. евро.

Друг акцент е кадровото обезпечаване на системата. За повишаване на възнагражденията на младите лекари и за решаване на проблемите със специализацията им са предвидени 30 млн. евро.

Сред посочените от правителството направления е и осигуряването на средства за Националната здравноосигурителна каса. Конкретните параметри и разпределението на средствата се очаква да бъдат представени от Катя Ивкова.

Профилактика и електронно здравеопазване

Още при представянето на приоритетите си през май министърът постави акцент върху профилактиката и превенцията на заболяванията, майчиното и детското здраве, психичното здраве и развитието на електронното здравеопазване.

Сред задачите на ведомството е и актуализацията на Националната здравна карта, включително възможността тя да бъде електронизирана. Ивкова заяви, че фокусът трябва да се измести от болничното лечение към промоцията на здравето.

Представянето на приоритетите ще очертае кои от тези направления ще бъдат заложени като основни политики на Министерството на здравеопазването през 2027 г. и как ще бъдат обвързани с проектобюджета.

Източници: nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В чии

    11 2 Отговор
    джобове ще отидат е програмирано .

    06:48 09.11.2026

  • 2 Оставка

    8 2 Отговор
    Некадърници...

    06:55 09.11.2026

  • 3 Госあ

    2 8 Отговор
    Правителството дава приоритет на младите лекари, с които сглобката се подиграваха, а не ченгетата и даскалите. Браво!

    06:57 09.11.2026

  • 4 Госあ

    4 6 Отговор
    Защо петроханци не намериха пари за младите лекари, когато бяха в управлението? Но намериха за ченгетата и ватманите!

    07:01 09.11.2026

  • 5 Госあ

    3 5 Отговор
    Защо петроханци не намериха пари за детската болница, но намериха пари за хунтата в Киев?

    07:02 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Една яма 😔

    5 0 Отговор
    Система е бездънна яма, кражби , а директори и зам. директори на болници с милиони заплати на година. Скъпи лекарства изчезват за продажба в чужбина и едно голямо източване на касата. Болници и поликлиники не са ремонтирани от преди 40 години през социализма. Народа първи по смъртност от сърдечносъдови и ракови заболявания в Европа, защото здравната система е на африканско ниво и с най-много доплащане по клинична пътека.

    Коментиран от #9

    07:11 09.11.2026

  • 9 Госあ

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Една яма 😔":

    баце и петроханци направиха тези реформи в здравеопазването. за да може да се краде.

    07:13 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Араб

    3 0 Отговор
    И партията на Вучич се казва,, прогресивна,,

    07:31 09.11.2026

  • 12 Бай Араб

    3 0 Отговор
    БОТАШ погълна държавата

    07:31 09.11.2026

  • 13 Секретарчице

    1 0 Отговор
    Няма нещо обикновено като грипни ваксини. А за лекарства да не говорим. Иди си. Да си пазаруваш дрешки.

    07:37 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спрете кражбите

    1 0 Отговор
    И източването на средствата а не само да наливате в пробита бъчва

    07:52 09.11.2026

  • 16 Бай Араб

    0 0 Отговор
    БОТАШ погълна държавата

    07:53 09.11.2026