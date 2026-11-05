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Катя Ивкова: Решението за заплатите на медиците идва с Бюджет 2027

Катя Ивкова: Решението за заплатите на медиците идва с Бюджет 2027

5 Ноември, 2026 18:03 567 1

  • катя ивкова-
  • възнаграждения на медици-
  • бюджет 2027-
  • специализанти-
  • здравеопазване

Здравният министър обяви, че конкретните мерки ще бъдат представени заедно с проекта на държавния бюджет. Следващата седмица тя ще разговаря със специализанти

Катя Ивкова: Решението за заплатите на медиците идва с Бюджет 2027 - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Решението за възнагражденията на медиците ще бъде обявено заедно с проекта на държавния бюджет за 2027 г. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на заседание на парламентарната Комисия по здравеопазването.

„Имаме решение на проблема с възнагражденията на медиците, но то ще бъде оповестено заедно с проекта на закона за държавния бюджет“, каза Ивкова в отговор на въпрос на Николай Денков от парламентарната група на „Продължаваме промяната“.

Министърът подчерта, че задържането на младите медицински кадри е сред важните задачи пред здравната система. „За нас е изключително важно да запазим младите кадри, тъй като те са бъдещето на страната ни, а и всички искаме след години да има кой да ни лекува“, заяви тя.

Представянето на бюджета е насрочено за 6 ноември

Министерството на финансите съобщи, че проектът на държавния бюджет за 2027 г. ще бъде представен на 6 ноември от 13:00 часа в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство. Именно с представянето на бюджетния проект се очаква да бъдат обявени и параметрите, свързани с възнагражденията на медиците.

Ивкова допълни, че през следващата седмица предстои среща със специализанти. Разговорът ще се проведе на фона на продължаващото обсъждане на условията за работа и заплащането на младите лекари.

Минимално възнаграждение от 1550 евро за част от специализантите

Преди дни бяха обнародвани промени в Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С тях се предвижда месечното трудово възнаграждение на специализантите, приети на места, финансирани от държавата по клинични специалности, да не бъде по-ниско от 1550 евро.

Размерът се отнася до специализантите по държавна поръчка и е част от мерките за привличане и задържане на кадри в системата. Предстои бюджетът за 2027 г. да покаже как ще бъде оформено цялостното решение за възнагражденията на медицинските специалисти.

Източници: novini.bg, bta.bg


София / България
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