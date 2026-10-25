Ежедневните дълги разходки подобряват концентрацията и самоконтрола

Повече ежедневни крачки са свързани с по-добри резултати при задачи за внимание, концентрация и самоконтрол. Това показва проучване, публикувано в списание Scientific Reports, в което са участвали 3093 души на възраст между 18 и 93 години.

Участниците са част от националната изследователска програма All of Us. Изследователите са проследявали физическата им активност и кръвното налягане в продължение на 14 години – от 2009 до 2023 г. Броят на крачките е измерван с носими устройства Fitbit, а данните за кръвното налягане са извличани от електронни здравни досиета.

В края на периода доброволците са преминали четири компютърни теста. Те са оценявали устойчивото внимание и концентрацията, способността за контрол и филтриране на разсейващи фактори, самоконтрола и разпознаването на социални емоции.

Разликата между най-активните и най-малко активните

Участниците са разделени на три групи според средния брой крачки дневно. Най-малко активните са правели около 5100 крачки, средната група – около 8900, а най-активните – приблизително 14 200.

Хората от двете по-активни групи са постигнали значително по-високи резултати от участниците с най-малко движение. Допълнителни 1000 крачки дневно са свързани с по-добро представяне при част от задачите, измерващи внимание и концентрация.

„Физическата активност е положително свързана с когнитивните способности“, посочват авторите в публикацията. Данните обаче показват връзка между двата фактора, а не доказват, че самото ходене е единствената причина за по-добрите резултати.

Кръвното налягане има по-ограничена роля

По-високото систолично кръвно налягане – горната стойност при измерването – е свързано с по-слаби резултати само при теста за вземане на решения. Диастоличното налягане, или долната стойност, не показва значима връзка с нито един от четирите когнитивни показателя.

Според изследването по-ниското кръвно налягане обяснява едва 4,8% от връзката между физическата активност и самоконтрола. Това кара изследователите да предположат, че ползите от движението за мозъка надхвърлят ефекта от контрола на кръвното налягане.

Сред възможните обяснения са подобряване на невропластичността – способността на мозъка да се променя и адаптира, намаляване на системното възпаление и по-добър метаболизъм на глюкозата. Тези механизми са посочени като възможни, а не като доказани причини в рамките на проучването.

Значение при застаряващо население

Когнитивните умения са важни не само за ученето, но и за ежедневното планиране, ориентацията, работата и вземането на решения. Според прогнозите, цитирани в материала, леките когнитивни нарушения в Съединените щати могат да нараснат от 14,37 милиона случая през 2025 г. до 21,55 милиона през 2060 г.

Очаква се през същия период случаите на деменция да се увеличат от 7,16 милиона до 13,85 милиона. На този фон авторите определят ежедневното движение като достъпна отправна точка за изследване на връзката между начина на живот и здравето на мозъка.