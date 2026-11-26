Една и съща тренировка може да изглежда различно в зависимост от това какво звучи в слушалките. Причината не е, че музиката премахва умората, а че променя начина, по който мозъкът я възприема. Ритъмът, познатата мелодия и личната емоционална връзка с песента насочват вниманието извън усещането за тежест, парене и недостиг на въздух.

Ново проучване, публикувано в списание Psychology of Sport & Exercise, дава конкретни числа за този ефект. В него са участвали 29 физически активни възрастни, които са изпълнили два еднакви теста на велоергометър при натоварване около 80% от индивидуалната им пикова мощност. В единия случай са слушали сами избрана музика с темпо между 120 и 140 удара в минута, а в другия са тренирали без музика.

Със собствената си плейлиста участниците са издържали средно 35,6 минути, докато без музика са спрели след 29,8 минути. Това е разлика от близо шест минути, или приблизително 20%. По-дългото каране е довело и до около 17% по-голям общ разход на енергия.

Вниманието се отдалечава от умората

Важната подробност е, че музиката не е направила натоварването физиологично по-леко. Крайната честота на пулса, нивата на лактат и субективната оценка на усилието са били сходни. Това означава, че участниците не са постигнали по-висока издръжливост заради внезапна промяна във физическия си капацитет. Те просто са останали по-дълго в неприятната зона на усилието.

„Когато вниманието се премести от натоварването към музиката, това помага да се издържи по-дълго“, казва изследователят Андрю Дансо от Университета в Ювяскюля. Според него текстът на песните може да добави и мотивация, особено когато музиката е лично предпочитана.

Този механизъм е познат като разсейване на вниманието. При умерено и високо, но не максимално натоварване човек може да следи ритъма, текста или мелодията, вместо постоянно да оценява колко тежко му е. Синхронизирането на движенията с ритъма също може да засили усещането за контрол и удоволствие от тренировката.

Ефектът не е еднакъв при всички упражнения

Систематичен преглед и метаанализ от 2026 г., обхванал 15 проучвания с 339 участници, установява най-последователно намаляване на субективното усещане за усилие при аеробни упражнения. Има данни и за по-добро представяне при натоварване с фиксирана продължителност, но доказателствата са с по-ниска сигурност за част от физиологичните показатели. Влиянието върху пулса не е статистически значимо в общия анализ.

Изборът на музика има значение. Предпочитаните песни обикновено работят по-добре от случайно подбрани композиции, а темпото трябва да съответства на движението и интензивността. Това не означава, че една плейлиста ще помогне на всеки. При максимални усилия, състезания или упражнения, които изискват пълна концентрация върху техниката, ефектът може да бъде ограничен. Самите автори на изследването с колоездачи предупреждават, че резултатите не могат автоматично да се пренасят върху силови тренировки, бягане или всички други спортове.

Затова музиката не е заместител на тренировъчния план, възстановяването или правилната техника. Тя е по-скоро психологически инструмент, който може да направи повтарящото се натоварване по-поносимо и да помогне на човек да остане активен малко по-дълго.

Източници: yle.fi, sciencedaily.com