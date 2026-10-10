6 навика, с които кардиолозите пазят сърцето си

Сърдечните специалисти не разчитат на един-единствен метод, за да пазят здравето си. В ежедневието им се повтарят няколко прости навика: кратки, но интензивни движения, контрол върху солта, достатъчно сън, социални контакти и редовно прекъсване на продължителното седене.

Д-р Ники Стамп, консултант по кардиоторакална хирургия, предупреждава, че с напредването на възрастта могат да се появят ограничения във физическата издръжливост, сърдечна недостатъчност, коронарна болест и заболявания на клапите. По думите ѝ най-важно е основните навици да се поддържат постоянно.

Кратки натоварвания вместо пропусната тренировка

Д-р Стивън Копецки, превантивен кардиолог от клиниката „Майо“, използва кратки периоди на движение, когато работният график не позволява пълна тренировка. Три или четири пъти дневно той слиза по стълбите до пет етажа под кабинета си, за да вземе напитка, а след това се връща нагоре, като бягането му отнема около 90 секунди.

„Това е показало, че при редовно изпълнение може значително да подобри сърдечносъдовата форма и да удължи живота“, казва Копецки.

В материала се припомня препоръката на Световната здравна организация за 150 минути умерена физическа активност седмично. Когато бягането по стълби не е подходящо, дори кратки раздвижвания през деня могат да помогнат за намаляване на продължителното обездвижване.

Музика, спорт и социални контакти

Копецки слуша класическа музика в кабинета си, защото според него тя намалява стреса. Някои изследвания, цитирани от BBC Science Focus Magazine, свързват класическата музика с активиране на парасимпатиковата нервна система – частта от нервната система, която подпомага отпускането и забавянето на пулса и дишането.

Другият му избор е тенисът. Проучване от 2018 г., цитирано в материала, свързва практикуването на тенис с 9,7 години по-дълга продължителност на живота в сравнение с липсата на спорт. При бадминтона показателят е 6,2 години, а при футбола – 4,7 години. Тези резултати са наблюдателни и не доказват, че конкретният спорт сам по себе си причинява по-дълъг живот.

За д-р Стамп най-подходяща е активността, която човек може да поддържа дългосрочно и която му носи удоволствие и социален контакт.

По-малко сол и повече сън

Д-р Ейми Полак, кардиолог и директор на Женската кардиологична клиника към клиниката „Майо“, следва хранене с малко сол. Това означава да не се прекалява с обработени меса, готови ястия, сосове, солени закуски и сирена.

„Режимът с малко натрий, особено с напредването на възрастта, е важен за контрола на кръвното налягане при много хора“, посочва Полак.

Копецки определя съня като важен за здравето на сърцето и дълголетието. Цитиран в материала преглед, проследил пациенти в продължение на девет години, свързва безсънието с 69 процента по-висок риск от инфаркт. Специалистът посочва около осем часа сън, докато в публикацията като общ ориентир е посочен диапазонът от седем до девет часа.

Прекъсване на седенето

Д-р Реджис Фернандес от клиниката „Майо“ не остава седнал повече от 20–30 минути. След това става или се разхожда за няколко минути.

„Изправям се или ходя няколко минути, преди отново да седна“, казва Фернандес.

Шестте навика не са представени като заместител на медицинска оценка или като еднаква рецепта за всеки човек. Общото между тях е постоянството: движение, балансирано хранене, сън, по-малко стрес и ограничаване на дългите периоди на обездвижване.