Не са нужни 10 000 крачки всеки ден, сочи проучване

Правилото за 10 000 крачки всеки ден не е единственият модел, свързан с по-добри здравни резултати. Проучване сред 13 547 по-възрастни жени установява, че постигането на поне 4000 крачки дневно в един или два дни седмично е свързано с 26 процента по-нисък риск от смърт от всякаква причина и с 27 процента по-нисък риск от сърдечносъдово заболяване.

Участничките са били на средна възраст 71,8 години и не са имали сърдечносъдово заболяване или рак в началото на изследването. Те са носили измервателни устройства в продължение на седем последователни дни, а след това са били проследявани средно 10,9 години. За този период са починали 1765 жени, или 13 процента от групата, а 781, или 5,1 процента, са развили сърдечносъдово заболяване.

Повече крачки са свързани с по-нисък риск

При жените, които са достигали поне 4000 крачки в три или повече дни седмично, рискът от смърт е бил с 40 процента по-нисък спрямо участничките, които не са достигали този праг. Рискът от сърдечносъдово заболяване е бил с 27 процента по-нисък.

Допълнителното движение също е свързано с полза, но ефектът е по-умерен. При 5000 до 7000 крачки дневно рискът от смърт е бил с 32 процента по-нисък, докато разликата при сърдечносъдовите заболявания се е изравнявала на около 16 процента при най-високия разглеждан праг.

Изследването не доказва причинно-следствена връзка

„Броят крачки дневно, а не честотата на дните седмично, в които е достигнат определен праг, е важен за намаляването на риска от смърт и сърдечносъдови заболявания“, посочват авторите.

Изводът не е, че точно 4000 крачки предотвратяват заболявания. Проучването е наблюдателно и показва връзка между движението и здравните резултати, но не доказва, че ходенето само по себе си е причината за по-ниския риск. В анализа са включени конкретно по-възрастни жени без рак и сърдечносъдови заболявания в началото, затова резултатите не могат автоматично да се пренасят върху всички възрастови групи и мъже.

Когато изследователите са отчели и средния дневен брой крачки, връзките между броя дни и риска са отслабнали до нулата. Това подкрепя извода, че общият обем на движението е по-важен от това дали крачките са натрупани всеки ден или в по-ограничен брой дни.

Изследването е публикувано в British Journal of Sports Medicine. Авторите предлагат бъдещите насоки за физическа активност при по-възрастни жени да разглеждат като възможен минимум поне 4000 крачки дневно в един или два дни седмично, вместо да поставят единствено фиксирана цел от 10 000 крачки всеки ден.

Източници: Индипендънт