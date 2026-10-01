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Не са нужни 10 000 крачки всеки ден, сочи проучване
  Тема: Съветите на специалиста

Не са нужни 10 000 крачки всеки ден, сочи проучване

1 Октомври, 2026 16:14 1 416 4

  • 10 000 крачки-
  • ходене-
  • физическа активност-
  • сърдечносъдови заболявания-
  • здраве

При по-възрастни жени 4000 крачки в един или два дни седмично са свързани с по-нисък риск от смърт и сърдечносъдови заболявания.

Не са нужни 10 000 крачки всеки ден, сочи проучване - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правилото за 10 000 крачки всеки ден не е единственият модел, свързан с по-добри здравни резултати. Проучване сред 13 547 по-възрастни жени установява, че постигането на поне 4000 крачки дневно в един или два дни седмично е свързано с 26 процента по-нисък риск от смърт от всякаква причина и с 27 процента по-нисък риск от сърдечносъдово заболяване.

Участничките са били на средна възраст 71,8 години и не са имали сърдечносъдово заболяване или рак в началото на изследването. Те са носили измервателни устройства в продължение на седем последователни дни, а след това са били проследявани средно 10,9 години. За този период са починали 1765 жени, или 13 процента от групата, а 781, или 5,1 процента, са развили сърдечносъдово заболяване.

Повече крачки са свързани с по-нисък риск

При жените, които са достигали поне 4000 крачки в три или повече дни седмично, рискът от смърт е бил с 40 процента по-нисък спрямо участничките, които не са достигали този праг. Рискът от сърдечносъдово заболяване е бил с 27 процента по-нисък.

Допълнителното движение също е свързано с полза, но ефектът е по-умерен. При 5000 до 7000 крачки дневно рискът от смърт е бил с 32 процента по-нисък, докато разликата при сърдечносъдовите заболявания се е изравнявала на около 16 процента при най-високия разглеждан праг.

„Броят крачки дневно, а не честотата на дните седмично, в които е достигнат определен праг, е важен за намаляването на риска от смърт и сърдечносъдови заболявания“, посочват авторите.

Изследването не доказва причинно-следствена връзка

Изводът не е, че точно 4000 крачки предотвратяват заболявания. Проучването е наблюдателно и показва връзка между движението и здравните резултати, но не доказва, че ходенето само по себе си е причината за по-ниския риск. В анализа са включени конкретно по-възрастни жени без рак и сърдечносъдови заболявания в началото, затова резултатите не могат автоматично да се пренасят върху всички възрастови групи и мъже.

Когато изследователите са отчели и средния дневен брой крачки, връзките между броя дни и риска са отслабнали до нулата. Това подкрепя извода, че общият обем на движението е по-важен от това дали крачките са натрупани всеки ден или в по-ограничен брой дни.

Изследването е публикувано в British Journal of Sports Medicine. Авторите предлагат бъдещите насоки за физическа активност при по-възрастни жени да разглеждат като възможен минимум поне 4000 крачки дневно в един или два дни седмично, вместо да поставят единствено фиксирана цел от 10 000 крачки всеки ден.

Източници: Индипендънт


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не са нужни и 5 крачки

    7 1 Отговор
    Всичко е според възрастта. На няколко пъти през деня до 2-5 км е най-здравословно. Зависи от плюскането.

    Коментиран от #3

    16:26 01.10.2026

  • 2 хмм

    4 2 Отговор
    Стигат и 200 крачки с бързо тичане

    16:31 01.10.2026

  • 3 Бялджип

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не са нужни и 5 крачки":

    Често излизат различни препоръки и всички авторитетно ги посочват като най-истински. Например японците препоръчват 1000 крачки след вечеря като най-здравословно и път към дълголетието. Но с второто ти изречение свързано с плюскането, категорично се съгласявам.

    16:45 01.10.2026

  • 4 БаГо

    3 0 Отговор
    Тези 10000 крачки, всъщност са рекламна кампания на японската фирма Yamasa Tokei, пуснала в продажба първият крачкомер през 1965 г. Моделът се е казвал Manpo-kei, означаващо…10000 крачки.

    17:00 01.10.2026