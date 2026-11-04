Огромният спад във ваксинациите върна разпространението на морбили

Морбили отново се разпространява в световен мащаб, след като спадът и застоят във ваксинационното покритие създадоха условия за нови епидемични взривове. През 2023 г. са регистрирани приблизително 15,6 милиона случая и около 118 000 смъртни случая, показва международно изследване, обхванало 204 държави и публикувано в списание Nature Medicine. Проучването е ръководено от епидемиолога Бен Сарториус от Университета на Вашингтон.

Данните показват рязък обрат на дългогодишна положителна тенденция. Между 1990 и 2019 г. глобалната заболеваемост от морбили е намаляла с около 80 процента, а смъртността – с приблизително 90 процента. В периода 2019–2023 г. обаче броят на случаите се е увеличил с около 40 процента, докато смъртните случаи са нараснали с 12 процента. Според изследователите последиците от промените във ваксинационното покритие се проявяват със закъснение.

Делът на децата, получили първа доза ваксина срещу морбили, се е увеличил от 67,2 процента през 1990 г. до 83,6 процента през 2019 г., но след това е спаднал до 81 процента през 2023 г. При втората доза има дългосрочен напредък – от 14,4 процента през 1990 г. до 71,4 процента през 2023 г., но нивото остава под необходимото за устойчиво прекъсване на предаването на вируса.

Световната здравна организация препоръчва поне 95 процента от населението да бъде имунизирано с две дози. „Две дози ваксина, съдържаща компонент срещу морбили, осигуряват 97 процента защита от инфекция и потенциално тежките последици от заболяването“, посочва СЗО.

Ситуацията в Съединените щати показва как спадът на имунизационното покритие може да доведе до бързо разпространение на заболяването. В Пенсилвания към 23 октомври са отчетени 1338 случая – най-високият брой за един щат от 1991 г. насам. Морбили е довело до 255 хоспитализации и шест смъртни случая, два от които при деца.

В Ню Йорк е съобщено и за смъртен случай на дете, свързан с морбили – първият подобен случай в щата от 30 години. В цялата страна през 2025 г. са регистрирани 2289 случая, а към 29 октомври 2026 г. потвърдените случаи са 4852. Центровете за контрол и превенция на заболяванията уточняват, че данните за 2025 и 2026 г. са предварителни и подлежат на промяна.

Морбили остава едно от най-честите инфекциозни заболявания, които могат да бъдат предотвратени чрез ваксинация, особено в държавите с ниски доходи. Според авторите на изследването недостатъчният имунизационен обхват и колебанията относно ваксините създават риск заболяването да се върне и в страни, които преди години са постигнали елиминирането му.