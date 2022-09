Създадоха нанороботи, които лекуват пневмония

Наноинженери от Калифорнийския университет в Сан Диего, САЩ, са разработили микроскопични роботи, способни да се придвижват в белия дроб и да доставят лекарства за лечение на животозастрашаващи случаи на бактериална пневмония, пише сп. "Нейчър матириълс", цитирано от БТА.



В изследване с мишки нанороботите са успели да елиминират безопасно бактериите, причиняващи пневмония, без да увредят белия дроб, което е довело до 100 процента оцеляване на тестваните животни. За сравнение - гризачите, на които не е приложено лечението, умират в рамките на три дни след заразяването.



В разработването на миниатюрните роботи са използвани клетки на водорасли, чиято повърхност е осеяна с наночастици, пълни с антибиотици. Водораслите осигуряват движение, което позволява на микророботите да плуват и директно да доставят антибиотици до повече бактерии в белите дробове.



Съдържащите антибиотици наночастици са направени от малки биоразградими полимерни сфери, покрити с клетъчните мембрани на неутрофили - вид бели кръвни клетки. Особеното при тези клетъчни мембрани е, че абсорбират и неутрализират възпалителните молекули, произвеждани от бактериите и имунната система на организма. Това дава възможност на микророботите да намалят вредното възпаление, което от своя страна ги прави по-ефективни в борбата с белодробната инфекция.

