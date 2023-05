Създадоха електронна "татуировка" за следене на сърцето

Учени от Тексаския университет в Остин, САЩ, са създали гъвкаво електронно устройство за наблюдение на сърдечното здраве, което наподобява татуировка, съобщава сайтът на учебното заведение.

"Повечето сърдечни заболявания не бият много на очи. Уврежданията от тях се случват на заден план и ние дори не предполагаме за тях. Ако разполагаме с непрекъснато мобилно наблюдение, ще можем да диагностицираме заболяването в ранен стадий и да назначим лечение. По този начин ще можем да предотвратим до 80 процента от сърдечните заболявания", казва Наншу Лу от изследователския екип.

Разработката се състои от плоски електронни схеми и сензори върху разтеглива подложка. Електронната татуировка тежи 2,5 грама и работи с батерия с размерите на малка монета. Батерията е с продължителност на живота над 40 часа и може лесно да бъде заменена от потребителя.

