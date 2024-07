Почина първата жена, получила трансплантация на свински бъбрек и сърдечна помпа

Лиза Пизано, първата жена, на която беше трансплантиран свински бъбрек заедно с имплантирано устройство за поддържане на сърцето ѝ, почина, предаде Асошиейтед прес.

Лиза Пизано е имала комбинация от сърдечна и бъбречна недостатъчност. Тя е била твърде болна, за да се класира за традиционна трансплантация. През април хирурзи от медицинския център „Лангон Хелт“ в Ню Йорк (NYU Langone Health) извършиха иновативни операции в опит да спасят живота на пациентката. Първоначално изглеждаше, че жената от Ню Джърси се възстановява добре, но около 47 дни по-късно лекарите трябваше да отстранят свинския бъбрек и да поставят Пизано отново на диализа, след като органът бил увреден от лекарствата за сърце.

Въпреки диализата и имплантираната сърдечна помпа Пизано постъпи в хоспис и почина в неделя. Това съобщи в изявление хирургът Робърт Монтгомъри, директор на Института за трансплантации към медицинския център „Лангон Хелт“ в Ню Йорк (NYU Langone Health).

