Тествахме новата S-класа на Mercedes (с дизелов шестак и бензинов V8, отговарящи на... Euro 7)

Хамбург, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
Когато в света на автомобилите се произнесе словосъчетанието „S-класа“, очакванията винаги са за нов световен ред. Този път екипът ни не просто седна зад волана на поредния фейслифт, а се докосна до най-радикалната дигитална трансформация на топ лимузината от Щутгарт. С кодово име W223 LCI, новият Mercedes-Benz S-Class (2027) пристигна за нашия тест в Германия с обещанието, че луксът вече не е само въпрос на кожа и дърво, а на изчислителна мощ и „сърдечен пулс“ на изкуствен интелeкт, както и на истински ДВГ – трилитрови дизелови шестаци, бензинови V8 агрегати и плъгин хибриди, като най-интересното е, че инженерите на Mercedes са успяли да постигнат невъзможното. Всички тези мотори покриват екологичните стандарти Euro 7. Струва ви се невероятно, но е факт. Убедихме се в това с очите си. Ето и първите ни впечатления от новата S-класа.
Екстериор
Първото нещо, което ни направи впечатление, когато се доближихме до тестовия автомобил в Хамбург, е колко „шумен“ е станал дизайнът. Предната решетка е нараснала с впечатляващите 20% и сега доминира физиономията на колата с агресивно присъствие. Най-дискусионният елемент, който разпали дебати, е интегрирането на стотици малки трилъчеви звезди в самата решетка и в графиките на светлините. Новите Digital Light фарове вече имат светлинен подпис под формата на две звезди, а задната част свети с по три звезди във всеки стоп.
За първи път Mercedes предлага и светеща вертикална звезда на предния капак – детайл, който в пристанищната нощ на Хамбург превръща колата в движещ се светлинен паметник, но незнайно защо тази светеща емблема е забранена за Европа. Но въпреки това профилът остава все така аристократичен, а новите 21-цолови многоспицови джанти и рамките от полиран хром придават на лимузината още по-технократски вид.
Интериор
„Суперкомпютър“ вместо табло. Влизаме в купето и веднага усещаме „топлата прегръдка“ – една от новите екстри са подгряващите се предпазни колани, които работят в синхрон със седалките. Но истинският шок за сетивата е стандартният вече MBUX Superscreen. Цялото табло е покрито от стъкло, под което са разположени три екрана (12,3" за шофьора, 14,4" централен и 12,3" за пасажера). Системата се задвижва от операционната система MB.OS, базирана на архитектурата Nvidia DRIVE. Това означава, че навигацията от Google Maps вече е 3D и в реално време визуализира трафика около вас с фотореалистично качество. И всичко работи много интуитивно и бързо.
Една от най-впечатляващите функции, които тествахме, е Digital Vent Control. Вместо да местите ръчно ламелите на климатика, електромотори ги позиционират автоматично спрямо вашия профил. Ако изберете режим „Focus“, струята ви обгръща директно, а при „Diffuse“ въздухът се разсейва нежно, без да усещате течение. Отзад бизнесът не спира – 13,1-инчовите екрани разполагат с вградени камери за видеоконференции през Zoom или Teams.
Интериорът на обновения модел пренася концепцията за лукс в ново измерение чрез внедряването на изкуствен интелект, който активно следи състоянието на пътниците. Системата Energizing Comfort вече разполага с биометрични сензори, които чрез камери и носими устройства анализират нивата на стрес и качеството на съня на шофьора, за да предложат персонализирана програма за релаксация или освежаване. Звуковото изживяване е издигнато до нива, непознати досега в сегмента, благодарение на Burmester High-End 4D Surround Sound системата. Тя включва общо 31 високоговорителя и специални резонансни преобразуватели (ексайтери), интегрирани директно в структурата на седалките, които позволяват на пасажерите буквално да „усетят“ ритъма на музиката чрез физически вибрации.
Вниманието към детайла достига своя връх при задните места, където опцията Executive Rear Suite вече включва адаптивно осветление с над 250 светлинни диода, които реагират на жестове. Новата функция Chauffeur Mode автоматично премества предната пасажерска седалка максимално напред и накланя облегалката на задната до 43,5 градуса, превръщайки я в истинско легло. За първи път в S-класа се използват и устойчиви материали от следващо поколение – тапицерии от рециклирана микрофибърна тъкан MICROCUT и декоративни елементи от дървесина с отворени пори, добита от сертифицирани стопанства, които са инкрустирани с истински алуминий по технологията Designo. Всичко това е обвито в най-висококачествената естествена кожа. За уникалното обеззвучаване на купето се грижат допълнителна акустична пяна в кухините на каросерията и специално ламинирани стъкла с дебелина над 5 мм, които изолират напълно външния свят.
Двигатели и ходови характеристики
Култовият V8 е с уникален звук
Силата на „плоския“ колянов вал. Под капака на нашия тестов S 580 4MATIC се крие истинско инженерно бижу. Това е обновеният 4.0-литров V8 битурбо (M177 Evo), който за първи път в S-класа използва плосък колянов вал (flat-plane crank) – технология, типична за суперколи. Резултатът е плашещо добра реакция при подаване на газ и мощност от 530 к.с. и 750 Нм въртящ момент. Този агрегат е преминал през фундаментална ревизия на горивните камери и софтуерно управление на клапаните, за да отговори на стандарта Euro 7, без да губи от бруталния си характер. А той е невероятен, звукът - също.
Използването на flat-plane crank конфигурация е радикален ход, който превръща M177 Evo в истински технологичен атлет. За разлика от традиционните V8 двигатели, тук олекотената конструкция на вала позволява на буталата да се движат с много по-ниска инерция, което отключва светкавично развъртане до високи обороти и специфичен, по-високочестотен тембър. Инженерите са интегрирали и усъвършенствана система CAMTRONIC за променлив ход на клапаните, която работи в пълен синхрон с новите Twin-Scroll турбокомпресори, разположени в "горещото V" на блока. Тази архитектура не само минимизира топлинните загуби и турбо дупката, но и позволява на софтуерното управление прецизно да дозира налягането във всеки един момент, превръщайки S 580 4MATIC в технологичен еталон, където суровата механична сила среща дигиталното съвършенство, при това с минимални вредни емисии, отговарящи на стандарта Euro 7.
Дизелът отново е в играта
Дизеловата опция (S 450 d) е най-интересна заради покриването на най-високия стандарт за емисии. Трилитровият шестак е оборудван с нова система за двойно впръскване на AdBlue и оптимизирана турбо система с променлива геометрия, доставяща 367 к.с. и колосалните 750 Нм още от 1500 об/мин. Това е „маратонецът“ в гамата, който съчетава безшумна работа с разход, който изглежда нереален за такава маса. За постигането на екостандарт Euro 7 се грижи и иновационен електронен катализатор, разположен между мотора и DPF-а.
При тези ултрамодерните шестцилиндрови дизелови агрегати на Mercedes-Benz (серия OM 656). именно този иновационен е-катализатор, разположен в сърцето на изпускателната система прави разликата с конкуренцията. Конкретният детайл с номер A 656 140 20 01 е част от високотехнологичния модул за обработка на изгорелите газове, разположен в непосредствена близост до двигателя. Тази конфигурация е ключова, тъй като посредством електроника позволява на катализатора да достигне работна температура почти веднага след старта, минимизирайки вредните емисии в критичната фаза на загряване.
Самият компонент интегрира в себе си оксидационен катализатор и работи в тандем с подгряващ елемент и филтър за твърди частици с AdBlue впръскване. Използваната технология от специалистите на Mercedes залага на метални субстрати с оптимизирано движение на газовете, което намалява обратното налягане и подобрява ефективността на турбокомпресорите. За собственика на Mercedes S-Class това означава не само покриване на най-строгите норми Euro 7, но и по-дълъг живот на системата благодарение на прецизното управление на температурата чрез термоизолационния кожух.
А резултатът е разход от порядъка на 6 литра на 100 километра, като имайте предвид, че изпробвахме колата със скорост от 250 км/ч при това продължително време (Част от магистралите в Германия са без ограничение на скоростта).
Хибридът е на базата на "шестак"
За любителите на технологиите, плъгин хибридът S 580e вече предлага системна мощност от 576 к.с. и електрически мотор, интегриран в трансмисията, който сам по себе си генерира 440 Нм. Батерията с капацитет 28.6 kWh позволява изцяло електрически пробег от над 100 км, което ни позволи тихо придвижване из центъра на Хамбург без грам емисии.
Зареждането на тази енергийна система е по-ефективно от всякога, като стандартно 60 kW DC устройство позволява пълно възстановяване на капацитета на батерията за по-малко от 25 минути. Интелигентният софтуер за управление на хибридното задвижване използва данни от навигацията и сензорите за заобикалящата среда, за да превключва автоматично между бензиновия двигател и електромотора, оптимизирайки рекуперацията спрямо предстоящия терен или ограниченията на скоростта. Благодарение на прецизната калибрация на 9G-TRONIC трансмисията, преходът между безшумното електрическо "плъзгане" и мощното включване на редовия шестцилиндров агрегат е напълно неосезаем, осигурявайки плавност на ускорението, която е достойна за еталон в луксозния сегмент.
Трансмисия, окачване и автономност
В движение по германските аутобани, независимо от типа агрегат, колата се усеща непоклатима. 9-степенната автоматична кутия работи толкова „мазно“, че предавките се разпознават само по движението на оборотомера. Интелигентната система AIRMATIC с новите iDamping амортисьори прави возията още по-магическа. Тя не просто „филтрира“ пътя; тя го „пренаписва“. Системата получава информация от облака за неравности по пътя и подготвя всяко колело поотделно само за милисекунди. По магистралата S-класата буквално „изглажда“ температурните фуги на мостовете, а при скорост над 150 км/ч каросерията се снижава с 20 мм, за да оптимизира аеродинамиката и стабилността.
В града, въпреки размерите си, автомобилът се промушва с лекотата на малка градска кола, а по обикновените пътища със завои край Хамбург останахме изумени от активната стабилизация срещу накланяне. Дори в остри завои купето остава почти паралелно на асфалта, а воланът предава изненадващо ясна обратна връзка за лимузина от този ранг.
Въпреки дължината си от над 5,2 метра, S-класата се управлява изумително лесно в градски условия благодарение на завиващата задна ос. В нашия случай тя бе с максималния ъгъл от 10 градуса, което е опция, но и в стандартната си версия задните колела завиват с 4.5 градуса. Резултатът от тази екстра е, че при маневриране в тесни улички задните колела се завъртат в посока, обратна на предните, което скъсява радиуса на завой до нивата на субкомпактен хечбек.
На пътя колата предлага автономност от Ниво 2 (но е L4-Ready). Благодарение на LiDAR сензорите и новия чип на Nvidia, екипът ни успя да тества системата в задръстванията около пристанището, където автомобилът пое напълно управлението, позволявайки ни да се фокусираме върху масажните функции на седалките.
Цени
За пазара в България новата S-класа (2027) стартира с цени, които отразяват нейната технологична доминация. Базовата версия S 500 4MATIC започва от приблизително 122 000 евро. единият от нашите тестови автомобили S 580 4MATIC пък се предлага на начална цена от около 133 000 евро, но с добавянето на пакети като Manufaktur и аудиосистемата Burmester 4D, сумата лесно прескача 313 000 лв. (над 160 000 евро).
В заключение ще кажем, че Mercedes-Benz отново успя да дефинира какво означава „най-добрата кола в света“. S-класата вече не е просто автомобил, а интелигентен спътник, който ни познава по-добре от самите нас и такъв, който не "бяга" от корените си. Германските инженери на Mercedes отново доказаха, че са най-добрите, създавайки невъзможното - свръхекологични големи двигатели с вътрешно горене. За тези, които търсят върха на технологичната пирамида, адресът остава непроменен – Щутгарт, с крайна спирка бъдещето.
3 Име
До коментар #1 от "Боби":По добре е отколкото огромния сгъваем телевизор в седмата серия. Колата е уникална, без излишен кич, като китайските и като седмицата на БМВ.
08:46 13.05.2026
7 КаЛаТа
До коментар #4 от "ИЗЧЕРПАНИ КАТО ИДЕИ":Това ако е грозно, не знам кое ти харесва - може би китайските недуразумения или новата седма серия, направена само за Китай. Това си е стил и класа - S класа. И цените не са ниски, но това не екола за всеки. Германците винаги са първи - сега и с тези мотори с евро 7 пак са първи
08:49 13.05.2026
8 Мишо
До коментар #2 от "Марин":така е такива цени няма също !
08:50 13.05.2026
9 Бени Пича
Да ли има опция за вграждане на пералня.
08:55 13.05.2026
29 БИЛ значи
До коментар #27 от "Мемфис":Минало бешело.
10:17 13.05.2026
33 Два аршина
Коментарът ми е относно тАлАвизорите в съвременните возила, и безопасността.
Значи, е наказуемо, да говориш по телефон и да шофираш, аз между другото съм за такива наказания, но видите ли постоянно да се взираш в тез тАлАвизори и да не следиш случващото се около теб извън возилото, се приема за нещо супер-дупер...
Ами, сбъркана работа, подобно на евроатлантическите ценности.
Коментиран от #37, #40
10:33 13.05.2026
34 Моля моля
До коментар #28 от "Модерният Ляв":Имам опел на 23 години и няма грам ръжда, защото от опел си взеха бележка - това е мит за опелите от 80 и 90те. Използвайте мазда, киа, ФВ и тн. като мерна единица за ръжда.
Коментиран от #45
10:48 13.05.2026
37 Ами аз съм активен евроатлантик
До коментар #33 от "Два аршина":и ще ти дам един минус.
38 Въпрос
До коментар #37 от "Ами аз съм активен евроатлантик":Били споделил с нас, какво е "евроатлантик"?
11:47 13.05.2026
39 Антон
А на всички които ще започнат да обясняват за колите мейд им чайна, ще кажа: когато онези направят ВЕ8, 4 литра, който отговаря на евро 7 , да се върнат и да кажат че китайците са се научили да правят коли.
40 Гост
До коментар #33 от "Два аршина":Затова сега има камери които ти следят главата на къде е! И пищят докато не я обърнеш в посоката на движения. Ако искаш да зяпаш, може да въртиш само очите, ама пак ще те хване, лайката си е наброло, няма измъкване. От 2027 вече става задължителна за всички ново произведени коли. В момента пак е задължителна, ама да е налична като опция или в някое ниво, така може и да я пропуснеш, ама от догодина, няма как...
41 таксиджия 🚖
До коментар #39 от "Антон":Точно така! Тия отворковци, които хейтят новата ЕС класа и предлагат китайски буклуци, са работещи в новооткритите шоуруми!
Или купили няколко десетки акциики на Експанг, Нио и подобните авто стартъпи, копиращи Тесла.
42 Антон
До коментар #40 от "Гост":Какви са тези глупости, които пишете, камерите пищели ако не гледаш в пътя. Шофирането е гледанене в огледалата, и назад и настрани. Освен ако не си кон с капаци, каквито напоследък са масово шофьорите.
Проблема на дисплейте не е че зяпаш в тях- дали ще зяпаш в механичния брояч на километрите или в дигиталния е все едно и също.Проблема е че не са удобни за работя с тях, особено по време на шофирсне. Отделно ако този дисплей изгасне, не можеш нито подгряване, нито парно, нито климатик да пуснеш или каквоти и да било друго. Ако искаш вярвай, но на бмв Г70 съм ползвал търсачката на дисплея за да на намеря функция. Но най-вече не са практични за ползване, но е евтино за производителя да го направя, което ти го представя като уау супер дупер мега яла иновация.
Това е.
Коментиран от #47, #59
12:58 13.05.2026
45 Коста
До коментар #34 от "Моля моля":Извинявайте, Вие Делян Пеевски ли сте?
46 Коста
До коментар #9 от "Бени Пича":Е може, срещу 22000 евра.
13:26 13.05.2026
47 Абе не е баш едно и също
До коментар #42 от "Антон":По простата причина, че хардуерните бутони можеш да си ги ползваш на 100% без да гледаш към тях. Просто се присягаш и знаеш кое къде е без да гледаш към него.
При телевизорите това на практика е НЕВЪЗМОЖНО.
Това, че си гледал за секунда-две към аналоговият километраж, няма как да го сравняваш с отнемането на мнооооого по-вече бреме, за намиране и ползване на нещо от дисплея/монитора на телевизора.
Това да наблъскаш една камара глупости в МПС-то, за да се придвижиш от точка А до точка Б и това да струва една торба пари, не е нищо друго, освен гаден комерсиализъм.
52 Много остроумно
До коментар #45 от "Коста":Само той има опел и половин България. Най-масовата марка в страната. Половин България ли са еевски, м? Само това не ме бяха наричали до сега, та и тоя станах...
16:23 13.05.2026
54 Много ясно
До коментар #10 от "Един":Бъркаш агроном и земевладелец.Аз съм агроном,но със заплата 1000 € трудно ще си купя такава кола…
17:32 13.05.2026
55 Демократ
До коментар #2 от "Марин":Удари си една и се успокпй гейрманците покриват с квоти за цялата компания.
59 Гост
До коментар #42 от "Антон":Брей, мноу знаеш Тонка? Ми що му не каза на БМВ то кво търсиш, или кво ти трябва, ми мажеш с пръсти по екрана? Или тая функция не се поддържа от войса?
Коментиран от #63
19:48 13.05.2026
60 Лопата Орешник
До коментар #4 от "ИЗЧЕРПАНИ КАТО ИДЕИ":Кога е бил евтин сервиза на Бенца бе, клошар?
19:58 13.05.2026
63 Антон
До коментар #59 от "Гост":Някаква ирония ли схващам?
Гласовите команди съм ги изключил. Не е нужно колата да слуша какво си говорим вътре, правейки връзки с трети страни и като им праща каквото са й програмирали.
64 САМО ЛЪЖИ ЧЕТА ТУК
До коментар #39 от "Антон":Кой те е излъгал че Ауди А8 не съществува. Преди 10 дни купихме чисто ново дизелово
www audi de / de /neuwagen / a8/ a8/
66 ех че кисело това грозде…
До коментар #14 от "така":когато човек е изграден от злоба и завист то той няма нормален живот
67 Гост
До коментар #63 от "Антон":Ни най малко, просто ако е някаква функция свързана с окачване, прозорци, светлини, то ок, трябва да се порови, но базови има доста със гласов контрол. А и самия той работи само ако натиснеш бутон! Заради това попитах..., е, ако е било менюто и на български немски, както понякога превеждат, си е тегаво!
70 Антон
До коментар #67 от "Гост":В Г70 преди фейслифта, който пуснаха лреди няколко седмции, няма меню на български. Ужким сме в ес, но греда. За сметка на това има руски и украински език. Обаче ни говорят за санкции срещу Русия, но помислили да му е удобно на руснака. Абе ес в пълниянси лицемерен блясък.
71 Антон
До коментар #64 от "САМО ЛЪЖИ ЧЕТА ТУК":А8 е спряно от производство. И засега няма да има ново. Ново А8 може да бъде закупено, единствено от произведени вече бройки, които са на склад и не са продадени към днеша дата.
72 така
До коментар #66 от "ех че кисело това грозде…":Чудно ми е защо сте толкова банални с това кисело грозде. Толкова първосигнален лаф, приказка на хора които наистина са заслепени от ореоли и марки. Няма как да ви се обясни колко бъркате, само показвате, че сте от масовката и дълбоко комплексирани. Не е чудо невиждано този автомобил. През 80-те наистина се открояваха не само с цена.
