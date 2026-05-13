Тествахме новата S-класа на Mercedes (с дизелов шестак и бензинов V8, отговарящи на... Euro 7)

Хамбург, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Когато в света на автомобилите се произнесе словосъчетанието „S-класа“, очакванията винаги са за нов световен ред. Този път екипът ни не просто седна зад волана на поредния фейслифт, а се докосна до най-радикалната дигитална трансформация на топ лимузината от Щутгарт. С кодово име W223 LCI, новият Mercedes-Benz S-Class (2027) пристигна за нашия тест в Германия с обещанието, че луксът вече не е само въпрос на кожа и дърво, а на изчислителна мощ и „сърдечен пулс“ на изкуствен интелeкт, както и на истински ДВГ – трилитрови дизелови шестаци, бензинови V8 агрегати и плъгин хибриди, като най-интересното е, че инженерите на Mercedes са успяли да постигнат невъзможното. Всички тези мотори покриват екологичните стандарти Euro 7. Струва ви се невероятно, но е факт. Убедихме се в това с очите си. Ето и първите ни впечатления от новата S-класа.

Екстериор

Първото нещо, което ни направи впечатление, когато се доближихме до тестовия автомобил в Хамбург, е колко „шумен“ е станал дизайнът. Предната решетка е нараснала с впечатляващите 20% и сега доминира физиономията на колата с агресивно присъствие. Най-дискусионният елемент, който разпали дебати, е интегрирането на стотици малки трилъчеви звезди в самата решетка и в графиките на светлините. Новите Digital Light фарове вече имат светлинен подпис под формата на две звезди, а задната част свети с по три звезди във всеки стоп.

За първи път Mercedes предлага и светеща вертикална звезда на предния капак – детайл, който в пристанищната нощ на Хамбург превръща колата в движещ се светлинен паметник, но незнайно защо тази светеща емблема е забранена за Европа. Но въпреки това профилът остава все така аристократичен, а новите 21-цолови многоспицови джанти и рамките от полиран хром придават на лимузината още по-технократски вид.

Интериор

„Суперкомпютър“ вместо табло. Влизаме в купето и веднага усещаме „топлата прегръдка“ – една от новите екстри са подгряващите се предпазни колани, които работят в синхрон със седалките. Но истинският шок за сетивата е стандартният вече MBUX Superscreen. Цялото табло е покрито от стъкло, под което са разположени три екрана (12,3" за шофьора, 14,4" централен и 12,3" за пасажера). Системата се задвижва от операционната система MB.OS, базирана на архитектурата Nvidia DRIVE. Това означава, че навигацията от Google Maps вече е 3D и в реално време визуализира трафика около вас с фотореалистично качество. И всичко работи много интуитивно и бързо.

Една от най-впечатляващите функции, които тествахме, е Digital Vent Control. Вместо да местите ръчно ламелите на климатика, електромотори ги позиционират автоматично спрямо вашия профил. Ако изберете режим „Focus“, струята ви обгръща директно, а при „Diffuse“ въздухът се разсейва нежно, без да усещате течение. Отзад бизнесът не спира – 13,1-инчовите екрани разполагат с вградени камери за видеоконференции през Zoom или Teams.

Интериорът на обновения модел пренася концепцията за лукс в ново измерение чрез внедряването на изкуствен интелект, който активно следи състоянието на пътниците. Системата Energizing Comfort вече разполага с биометрични сензори, които чрез камери и носими устройства анализират нивата на стрес и качеството на съня на шофьора, за да предложат персонализирана програма за релаксация или освежаване. Звуковото изживяване е издигнато до нива, непознати досега в сегмента, благодарение на Burmester High-End 4D Surround Sound системата. Тя включва общо 31 високоговорителя и специални резонансни преобразуватели (ексайтери), интегрирани директно в структурата на седалките, които позволяват на пасажерите буквално да „усетят“ ритъма на музиката чрез физически вибрации.

Вниманието към детайла достига своя връх при задните места, където опцията Executive Rear Suite вече включва адаптивно осветление с над 250 светлинни диода, които реагират на жестове. Новата функция Chauffeur Mode автоматично премества предната пасажерска седалка максимално напред и накланя облегалката на задната до 43,5 градуса, превръщайки я в истинско легло. За първи път в S-класа се използват и устойчиви материали от следващо поколение – тапицерии от рециклирана микрофибърна тъкан MICROCUT и декоративни елементи от дървесина с отворени пори, добита от сертифицирани стопанства, които са инкрустирани с истински алуминий по технологията Designo. Всичко това е обвито в най-висококачествената естествена кожа. За уникалното обеззвучаване на купето се грижат допълнителна акустична пяна в кухините на каросерията и специално ламинирани стъкла с дебелина над 5 мм, които изолират напълно външния свят.

Двигатели и ходови характеристики

Култовият V8 е с уникален звук

Силата на „плоския“ колянов вал. Под капака на нашия тестов S 580 4MATIC се крие истинско инженерно бижу. Това е обновеният 4.0-литров V8 битурбо (M177 Evo), който за първи път в S-класа използва плосък колянов вал (flat-plane crank) – технология, типична за суперколи. Резултатът е плашещо добра реакция при подаване на газ и мощност от 530 к.с. и 750 Нм въртящ момент. Този агрегат е преминал през фундаментална ревизия на горивните камери и софтуерно управление на клапаните, за да отговори на стандарта Euro 7, без да губи от бруталния си характер. А той е невероятен, звукът - също.

Използването на flat-plane crank конфигурация е радикален ход, който превръща M177 Evo в истински технологичен атлет. За разлика от традиционните V8 двигатели, тук олекотената конструкция на вала позволява на буталата да се движат с много по-ниска инерция, което отключва светкавично развъртане до високи обороти и специфичен, по-високочестотен тембър. Инженерите са интегрирали и усъвършенствана система CAMTRONIC за променлив ход на клапаните, която работи в пълен синхрон с новите Twin-Scroll турбокомпресори, разположени в "горещото V" на блока. Тази архитектура не само минимизира топлинните загуби и турбо дупката, но и позволява на софтуерното управление прецизно да дозира налягането във всеки един момент, превръщайки S 580 4MATIC в технологичен еталон, където суровата механична сила среща дигиталното съвършенство, при това с минимални вредни емисии, отговарящи на стандарта Euro 7.

Дизелът отново е в играта

Дизеловата опция (S 450 d) е най-интересна заради покриването на най-високия стандарт за емисии. Трилитровият шестак е оборудван с нова система за двойно впръскване на AdBlue и оптимизирана турбо система с променлива геометрия, доставяща 367 к.с. и колосалните 750 Нм още от 1500 об/мин. Това е „маратонецът“ в гамата, който съчетава безшумна работа с разход, който изглежда нереален за такава маса. За постигането на екостандарт Euro 7 се грижи и иновационен електронен катализатор, разположен между мотора и DPF-а.

При тези ултрамодерните шестцилиндрови дизелови агрегати на Mercedes-Benz (серия OM 656). именно този иновационен е-катализатор, разположен в сърцето на изпускателната система прави разликата с конкуренцията. Конкретният детайл с номер A 656 140 20 01 е част от високотехнологичния модул за обработка на изгорелите газове, разположен в непосредствена близост до двигателя. Тази конфигурация е ключова, тъй като посредством електроника позволява на катализатора да достигне работна температура почти веднага след старта, минимизирайки вредните емисии в критичната фаза на загряване.

Самият компонент интегрира в себе си оксидационен катализатор и работи в тандем с подгряващ елемент и филтър за твърди частици с AdBlue впръскване. Използваната технология от специалистите на Mercedes залага на метални субстрати с оптимизирано движение на газовете, което намалява обратното налягане и подобрява ефективността на турбокомпресорите. За собственика на Mercedes S-Class това означава не само покриване на най-строгите норми Euro 7, но и по-дълъг живот на системата благодарение на прецизното управление на температурата чрез термоизолационния кожух.

А резултатът е разход от порядъка на 6 литра на 100 километра, като имайте предвид, че изпробвахме колата със скорост от 250 км/ч при това продължително време (Част от магистралите в Германия са без ограничение на скоростта).

Хибридът е на базата на "шестак"

За любителите на технологиите, плъгин хибридът S 580e вече предлага системна мощност от 576 к.с. и електрически мотор, интегриран в трансмисията, който сам по себе си генерира 440 Нм. Батерията с капацитет 28.6 kWh позволява изцяло електрически пробег от над 100 км, което ни позволи тихо придвижване из центъра на Хамбург без грам емисии.

Зареждането на тази енергийна система е по-ефективно от всякога, като стандартно 60 kW DC устройство позволява пълно възстановяване на капацитета на батерията за по-малко от 25 минути. Интелигентният софтуер за управление на хибридното задвижване използва данни от навигацията и сензорите за заобикалящата среда, за да превключва автоматично между бензиновия двигател и електромотора, оптимизирайки рекуперацията спрямо предстоящия терен или ограниченията на скоростта. Благодарение на прецизната калибрация на 9G-TRONIC трансмисията, преходът между безшумното електрическо "плъзгане" и мощното включване на редовия шестцилиндров агрегат е напълно неосезаем, осигурявайки плавност на ускорението, която е достойна за еталон в луксозния сегмент.

Трансмисия, окачване и автономност

В движение по германските аутобани, независимо от типа агрегат, колата се усеща непоклатима. 9-степенната автоматична кутия работи толкова „мазно“, че предавките се разпознават само по движението на оборотомера. Интелигентната система AIRMATIC с новите iDamping амортисьори прави возията още по-магическа. Тя не просто „филтрира“ пътя; тя го „пренаписва“. Системата получава информация от облака за неравности по пътя и подготвя всяко колело поотделно само за милисекунди. По магистралата S-класата буквално „изглажда“ температурните фуги на мостовете, а при скорост над 150 км/ч каросерията се снижава с 20 мм, за да оптимизира аеродинамиката и стабилността.

В града, въпреки размерите си, автомобилът се промушва с лекотата на малка градска кола, а по обикновените пътища със завои край Хамбург останахме изумени от активната стабилизация срещу накланяне. Дори в остри завои купето остава почти паралелно на асфалта, а воланът предава изненадващо ясна обратна връзка за лимузина от този ранг.

Въпреки дължината си от над 5,2 метра, S-класата се управлява изумително лесно в градски условия благодарение на завиващата задна ос. В нашия случай тя бе с максималния ъгъл от 10 градуса, което е опция, но и в стандартната си версия задните колела завиват с 4.5 градуса. Резултатът от тази екстра е, че при маневриране в тесни улички задните колела се завъртат в посока, обратна на предните, което скъсява радиуса на завой до нивата на субкомпактен хечбек.

На пътя колата предлага автономност от Ниво 2 (но е L4-Ready). Благодарение на LiDAR сензорите и новия чип на Nvidia, екипът ни успя да тества системата в задръстванията около пристанището, където автомобилът пое напълно управлението, позволявайки ни да се фокусираме върху масажните функции на седалките.

Цени

За пазара в България новата S-класа (2027) стартира с цени, които отразяват нейната технологична доминация. Базовата версия S 500 4MATIC започва от приблизително 122 000 евро. единият от нашите тестови автомобили S 580 4MATIC пък се предлага на начална цена от около 133 000 евро, но с добавянето на пакети като Manufaktur и аудиосистемата Burmester 4D, сумата лесно прескача 313 000 лв. (над 160 000 евро).

В заключение ще кажем, че Mercedes-Benz отново успя да дефинира какво означава „най-добрата кола в света“. S-класата вече не е просто автомобил, а интелигентен спътник, който ни познава по-добре от самите нас и такъв, който не "бяга" от корените си. Германските инженери на Mercedes отново доказаха, че са най-добрите, създавайки невъзможното - свръхекологични големи двигатели с вътрешно горене. За тези, които търсят върха на технологичната пирамида, адресът остава непроменен – Щутгарт, с крайна спирка бъдещето.