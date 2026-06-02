Тествахме новия Mercedes-AMG GLC53 Coupe (вижте и цената му у нас)

Хамбург, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Когато стане дума за SUV купета, визуалният компромис обикновено е неизбежен, но новото Mercedes-AMG GLC53 Coupe от моделната година 2027 представлява стилна и тотално различна кола от новото електрическо GLC, която определено пази гените на марката. Този път германците са надминали себе си, създавайки машина, която не просто хваща окото, а направо спира дъха с перфектни пропорции и динамика.

Под атрактивната външна обвивка се крие истинско техническо чудовище – брутален редови шестцилиндров двигател с принудително пълнене, който доказва, че купуването на автомобил по външен вид понякога може да донесе и сериозно количество адреналин. Противно на очакванията, скосената линия на покрива тук изглежда далеч по-балансирана и привлекателна от класическата SUV каросерия, предлагайки перфектна симбиоза между лукс и спортен дух.

Екстериор

Що се отнася до външния вид, това купе най-накрая предлага това, което този клас автомобили трябваше да бъде още от самото начало. Мускулестата и изключително агресивна предна част, доминирана от емблематичната AMG радиаторна решетка с вертикални ребра, коята веднага заявява сериозни намерения на пътя. Тя контрастира по перфектен начин с извития, плавно наклонен заден капак, без обаче дизайнът да изглежда прекалено надут или непропорционален.

Ъгълът на наклон на покрива не е твърде радикален, което спасява силуета от визуалната тромавост, характерна за много от преките конкуренти на пазара. Обикалайки около тестовия автомобил, нашият екип остана очарован от лаковото покритие в цвят графитно сиво Magno с матов ефект. По принцип матовите бои изискват специфичен вкус, но тук светлината се пречупва толкова добре по гънките на каросерията, че автомобилът изглежда като изваян от монолитен блок.

Страничната линия се доминира от огромни колела, които изпълват калниците до краен предел и придават на кросоувъра изключително стабилна стойка. Раздутите задни калници преливат в тънки, хоризонтално разположени LED светлини, които визуално разширяват задната част на колата. Четирите кръгли ауспухови тръби, интегрирани в дифузьора, пък ясно подсказват на движещите се отзад, че това съвсем не е не е просто поредната електрическа модна играчка.

Интериор

Вътрешността на купето ни посреща с познатия, но винаги впечатляващ лукс, който е напълно типичен за марката от Щутгарт. За наше огромно облекчение, в този модел инженерите са си спестили масивния и понякога твърде бляскав Superscreen, заемащ цялото табло. Вместо това пред водача има изчистено дигитално табло, а на централната конзола е разположен ергономичен, вертикален 11,9-инчов сензорен екран на мултимедията, който е много по-удобен за работа в движение.

Спортните AMG седалки са истинско произведение на изкуството – те осигуряват феноменална странична упора, без обаче да притискат тялото прекалено силно по време на дълъг път. Позицията зад волана е отлична, а дебелият AMG волан, облечен в алкантара и кожа, пасва идеално в ръцете. Видимостта напред и настрани е задоволителна, въпреки че масивните B-колони изискват малко повече внимание при престрояване в градски условия, което записваме като лек минус.

Пространството на втория ред седалки е изненадващо добро за кола с толкова скосен покрив, като пътници с ръст до 185 см няма да усещат притеснение в областта на главата. Материалите навсякъде са първокласни – мека кожа, истински въглеродни влакна и прецизни шевове създават усещане за скъпа и качествена изработка. Всеки бутон има плътен и механичен ход, което подсилва усещането за премиум продукт.

Единственото сериозно практическо разочарование в кабината обаче се оказа багажното отделение, чийто под е разположен твърде високо. Това означава, че ако ви се налага често да товарите тежки или обемни предмети, ще трябва да полагате сериозни физически усилия, а и самият полезен обем е леко жертван в името на красивия дизайн. Ето защо, за семейства с малки деца и много багаж, класическата SUV версия вероятно ще остане по-разумният избор.

Двигател

Сърцето на това чудовище е дълбоко ревизираният 3,0-литров редови шестцилиндров агрегат, който използва едновременно класически турбокомпресор и интелигентен електрически компресор. Тази сложна технологична конфигурация напълно елиминира така наречената турбо дупка, осигурявайки моментална реакция при всяко докосване на педала на газта. Двигателят генерира мощност от 443 к.с. и максимален въртящ момент от 640 Нм, което превръща шофирането в истинско приключение.

Цялата тази мощност се предава към четирите колела чрез перфектно калибрирана деветстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител, която сменя предавките със светкавична скорост. Системата за задвижване на четирите колела AMG Performance 4Matic постоянно следи сцеплението и разпределя тягата между мостовете в рамките на милисекунди. Това гарантира, че огромната мощ се превръща в ефективно ускорение, а не в безполезно въртене на гуми на място.

За първи път в историята на AMG кросоувърите обаче, инженерите са интегрирали и прословутия режим Drift. Чрез активирането му от менюто, електрониката изключва предния мост и изпраща 100% от нютон-метрите единствено към задните колела. Това позволява на шофьора да прави зрелищни контролирани поднасяния и димни щуротии на писта – нещо немислимо за стандартен семеен SUV до този момент.

По време на нашите тестове моторът демонстрира изключително широка линейна тяга, като ускорението от 0 до 100 км/ч отнема едва 4,0 секунди според официалните данни. Когато автомобилът е оборудван с опционалния пакет AMG Dynamic Plus, електронният ограничител се измества и машината може да развие главозамайващите 270 км/ч. Звукът от изпускателната система в спортните режими е плътен, басов и напълно органичен, без излишно дигитално генериране през високоговорителите.

Ходови характеристики

Първата среща на нашия екип с Mercedes-AMG GLC53 Coupe се случи по улиците на Хамбург и за съжаление съвпадна с най-тежкия пиков час. Лутайки се от светофар на светофар, колата се усети изненадващо комфортна и маневрена за размерите си, благодарение на перфектно настроения режим Comfort. В градска среда задвижването е изключително плавно и тихо, което прави автомобила напълно пригоден за ежедневна рутинна употреба между офиса и дома.

Трябва да отбележим обаче, че дори и в най-меката си настройка, возията остава една идея по-твърда и стегната, отколкото би ни се искало по разбитите градски улици у нас. Може би това се дължеше на факта, че бяхме прекарали предходните два дни зад волана на новата S-класа и телата ни не успяха да се прекалибрират достатъчно бързо към реалността на спортния SUV. Всяка по-голяма неравност или фуга по асфалта се усеща в купето, макар и добре приглушено от стабилното шаси.

Когато най-накрая стъпихме на немския аутобан, се надявахме да отпуснем юздите на редовия шестцилиндров мотор и да наближим максималната скорост. За съжаление трафикът беше толкова гъст, че не се отвори нито една достатчно голяма пролука за безопасно развиване на подобни скорости. Въпреки това, междинните ускорения от 80 до 140 км/ч се случват с плашеща лекота, а стабилността на права линия при висока скорост е просто уникална.

Истинската магия на това AMG обаче се разкри, когато се отклонихме по тесните и виещи се извънградски пътища. Завиващият заден мост върши абсолютни чудеса в завоите, като визуално и физически смалява автомобила, карайки го да се усеща като лек хот-хеч. Влизането в остри криви става с хирургическа прецизност, накланянето на каросерията е сведено до минимум, а мощните спирачки захапват дисковете свирепо всеки път, когато натиснете левия педал. Нашият екип остана изненадан колко възпитано и предвидимо остава поведението на колата, дори когато натиснете педала на газта до пода в средата на завоя.

Цена

Официалните цени за българския пазар вече са ясни, като за това най-наточено GLC Coupe те започват от 87 790 евро. Разбира се, ако решите да добавите атрактивната матова боя Magno, пакета AMG Dynamic Plus, по-големи джанти и висок клас аудиосистема Burmester, крайната сума лесно ще прехвърли границата от 100 000 евро. Към негативите трябва да добавим и традиционно солената цена на допълнителните опции, които бързо могат да оскъпят конфигурацията. Но все пак това е Mercedes AMG, при това в най-чистата му форма на визия и динамика.

Когато теглим чертата под плюсовете и минусите на германския спортист, списъкът с достойнства определено доминира. Сред най-големите предимства на модела са неговият изключително балансиран и мускулест купе-дизайн, феноменалният редови шестцилиндров мотор с линейно ускорение и хирургическата прецизност в завоите, осигурена от завиващия заден мост. Не бива да пренебрегваме и иновативния за този сегмент режим Drift, който внася чиста доза хулиганско удоволствие на подходящ терен.

От друга страна, моделът не е лишен и от някои компромиси, които бъдещите собственици в България трябва да предвидят. Основните недостатъци са свързани с намаления обем и високия праг на багажника, ограничената видимост през силно скосеното задно стъкло, както и твърде стегнатата возия в града, която лесно може да предизвика дискомфорт при преминаване през лош асфалт, дупки или трамвайни релси.

Заключение

След краткия, но изключително интензивен тест на нашия екип зад волана на новия Mercedes-AMG GLC53 Coupe 2027, присъдата ни е категорична. Този красив и технологичен SUV ще бъде безапелационен хит сред по-младите и успешни професионалисти у нас, които търсят перфектния визуален статус в обществото. Макар че по-голямата част от собствениците му вероятно никога няма да извлекат и половината от потенциала на расовия шестцилиндров мотор по планинските серпентини, тези малцина, които го направят, ще останат напълно очаровани от инженерната мисъл на Афалтербах.