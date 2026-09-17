Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Нов ценови удар по бензиностанциите в Европа и у нас. Дизелът чупи исторически рекорди

Нов ценови удар по бензиностанциите в Европа и у нас. Дизелът чупи исторически рекорди

17 Септември, 2026 11:00 1 835 52

  • бензин-
  • дизел-
  • цени-
  • европа-
  • криза

Геополитическият трус в пролива Баб ел-Мандеб и ескалацията около Иран официално превзеха европейските вериги за доставки

Нов ценови удар по бензиностанциите в Европа и у нас. Дизелът чупи исторически рекорди - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток и блокадите в Черно море пренаредиха пазара на горива на континента, тласкайки цените в Германия и Франция до опасни за икономиката нива, докато българският шофьор се готви за неизбежно преливане на кризата у нас.

Геополитическият трус в пролива Баб ел-Мандеб и ескалацията около Иран официално превзеха европейските вериги за доставки, превръщайки зареждането на автомобил в скъпо изпитание. Изненадващо бързото поскъпване на суровия петрол вече нанесе първия си сериозен удар върху водещите икономики в ЕС, засягайки пряко както германските шофьори, така и логистичния сектор на континента.

Според последните данни на Германската автомобилна асоциация (ADAC), дизеловото гориво в страната регистрира нов абсолютен връх. В четвъртък сутринта литър дизел се търгуваше за рекордните 2,453 евро, надминавайки предишното върхово постижение от 7 април (2,446 евро). Тенденцията не подминава и масовия бензин E10, който също премина психологически бариери на фона на общата нестабилност.

Франция от своя страна се бори не само с цените, но и със зараждащ се недостиг. Официалният представител на френския кабинет, Мод Брежон, потвърди, че около 10% от бензиностанциите в страната изпитват сериозни затруднения с наличността на поне един вид гориво. Кризата е най-осезаема в обектите на гиганта Total Energies, където изкуствено наложените тавани на цените предизвикаха прекомерно търсене и претовариха цистерните за доставки. На този фон финансовият министър Ролан Лескюр предупреди, че цените от 2,30 евро за дизела и 2,10 евро за бензина ще останат реалност за по-дълъг период, отбелязвайки близо 30-процентов скок спрямо нивата преди кризата.

Ехото от европейския трус вече се усеща и на българския пазар. Въпреки че страната ни традиционно реагира с известно забавяне спрямо западните пазари заради наличните складови запаси, международният натиск е неизбежен. Цените на едро у нас плавно следват възходящата траектория на сорт Брент, като търговците на дребно вече коригират табелите по колонките. С оглед на факта, задвижващият бизнеса дизел в Европа премина границата от 2,40 евро, българските превозвачи и шофьори са изправени пред нова вълна от поскъпване, като дизелът у нас уверено гони две евро за литър, което заплашва да катализира допълнителна инфлация в целия транспортен сектор.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    41 4 Отговор
    европа никога не е била толкова силнА

    Коментиран от #4

    11:02 17.09.2026

  • 2 ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕПЩАЙН КОАЛИЦИЯ

    37 1 Отговор
    За цените на горивата:
    - бензин 1.7 евро
    - дизел 2 евро

    Това е .....

    Коментиран от #19, #46

    11:07 17.09.2026

  • 3 осраински

    27 2 Отговор
    Дреме ми/ маам си банани и си сменям пола кога то си искам

    11:08 17.09.2026

  • 4 ххххххх

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Вярно е, щом европейците могат да купуват скъпия дизел, значи е така.

    11:11 17.09.2026

  • 5 Икономист

    28 0 Отговор
    Важното е, че сме в клуба на богатите

    Коментиран от #48

    11:12 17.09.2026

  • 6 Анонимен

    25 2 Отговор
    Ударът върху българските граждани е много силен,защото имат най-ниските заплати в ЕС.Съпоставимо с увеличените цени на горивата.Правителството играе роля на страничен наблюдател на случващото се.

    11:13 17.09.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    28 1 Отговор
    Сега г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси да излязат
    и да кажат, че санкциите работят.
    И нека да обяснят, срещу кого са тези санкции
    и кой най-много страда от тях...

    11:13 17.09.2026

  • 8 Урсулито

    26 1 Отговор
    Санкциите работят. Ураааа

    11:18 17.09.2026

  • 9 Скъпо ли?

    13 2 Отговор
    Как скъпо? Погледнете какви задръствания има по големите градове. Всичко под 5.0 евро/литър са още нормални цени :)

    11:19 17.09.2026

  • 10 Розово пони

    21 1 Отговор
    Няма я майка Русия да ни продава евтини горива. Мащеха Америка ни кара да купуваме скъпи.

    Коментиран от #20

    11:21 17.09.2026

  • 11 Хахахаха

    7 3 Отговор
    Нищо нищо. Все пак бъдете позитивни. Като плащате по 2 евро за литър, мислете колко са зле хората с електрички! Хахахаха.

    11:21 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тоналд Дръмп

    14 1 Отговор
    Фалирала Европа е лесна хапка за моята уста. Още 20 години ми трябват да си поживея ама едва ли.

    11:23 17.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Густо майна е във 🚾-то

    15 2 Отговор
    В Русия бензин А95- 1.50 до 1.70лв.

    Виетнам А95 - 1.58лв.

    Венецуела А95 - 0.06 стотинки

    Много ми е хубаво, че на другите им е зле.

    Коментиран от #21

    11:24 17.09.2026

  • 17 Фен

    16 1 Отговор
    Мър..сулафонДер Лайен ще си тръгне с камъ..ни ...натам отиват нещата

    Малко остана...

    11:25 17.09.2026

  • 18 Ъперкът

    16 3 Отговор
    Всички се правят на учудени ама едни 90 милиарда евро за златно биде трябва някой да ги плати. Как мислите, кой ли ще е?

    11:26 17.09.2026

  • 19 Добър ден

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕПЩАЙН КОАЛИЦИЯ":

    Урсула, урсулианците и всички съвременни политици са заплаха за човечеството. Говори се и се пише за ценови шок, все едно този шок сам се е измислил и се е появил от нищото, а не е резултат не просто от недалновидни, а от откровено глупави и вредни политики, измисляни и провеждани от политиците, които счита себе си за "на света цвета"!
    С тия политици, колко още ще има да видим - трудно е да си го представим даже.

    Коментиран от #29

    11:27 17.09.2026

  • 20 Черен пес

    2 18 Отговор

    До коментар #10 от "Розово пони":

    Кога Русия ти е продавала евтини горива бе, червено катърче?

    Коментиран от #28, #36, #47

    11:27 17.09.2026

  • 21 Хахахаха

    2 11 Отговор

    До коментар #16 от "Густо майна е във 🚾-то":

    Интересно тогава, защо хората бягат от тези държави, а не ходят на там? Имаш ли някакъв отговор?

    Коментиран от #33, #43

    11:28 17.09.2026

  • 22 Зеля

    11 1 Отговор
    Боли ме урра за Украйна или Еуропата. Имам имения в Америка и пари за ново лице.

    11:29 17.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъъъ

    13 0 Отговор
    Ма що бе? Нали победихме Иран 67 пъти за 6 месеца? Що скачат цените? А и чувам, Саудитска Арабия са уведомили Урсула, че спират всякакъв износ за Европа.... 🤔

    11:35 17.09.2026

  • 25 Всичко точно

    9 2 Отговор
    Войната драги мои е скъпа. Ние плащаме сметката ако не ви е ясно. Горивата са най-бързия начин за инфлация и обезценяване на спестяванията. Гладът е по-силен от тока затова иде реч. Ние не воюваме ама усещаме натиска, икономическата война взема повече жертви от конвенционалната.

    11:35 17.09.2026

  • 26 Да живей ЕССР !

    9 3 Отговор
    изтрряскайте още една антируска санкция и ше се оправите..))

    Коментиран от #32

    11:38 17.09.2026

  • 27 върнете ни парите

    7 0 Отговор
    На евраста му е изгодно горивото да е на висока цена, понеже крадливите данъци наложени върху горивата са на процент, при 2,50 за гориво колкото в момента е в Германия и европа еврастите крадат директно 1,50 евро, при 5 евро литър евраста краде директно 3,50 на литър и му е кеф, та не очаквайте някви големи намаления, трябва да правим протести не за горивата а за крадливите данъци наложени от еврастите които вдигат цената 3 пъти за да си пълнят фалиралите хазни.

    11:39 17.09.2026

  • 28 Ко речи? А?

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Черен пес":

    До преди 2022 колко струваха горивата в България и цяла Европа? Амнезия нещо? А? А от кой ги купувахме? А?

    Коментиран от #44

    11:40 17.09.2026

  • 29 Протест

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Добър ден":

    Да направим БГ протест за оставка на Урсула и цялата й комисия! Крайно време е преди да закопае.

    11:41 17.09.2026

  • 30 млад еврас

    7 0 Отговор
    Санкциите работят, няма спор, който не вярва да отиде до бензиностанцията да се увери, и до магазина да отиде пак ще се увери.

    11:41 17.09.2026

  • 31 Евролунатик

    1 0 Отговор
    Добри новини!

    11:42 17.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хохохо

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Вече започна обратния процес - от Запада към Азия и Русия

    За това Европейския парламент внесе проекто закон - при напускане на ЕС данък 30% от стойността на имуществото или бизнеса.
    Ай,Чиститу на новия тоталитарен ЕССР!

    11:42 17.09.2026

  • 34 Бензин

    1 6 Отговор
    Цената на бензина в Питер чукна 600 рубли. В Крим - 1000 рубли.
    Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.

    11:43 17.09.2026

  • 35 Да живей ЕССР !

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    ми щото тук ми е Родината, и се боря за свободата и!
    ти заминавай за брюксел и се бори за още санкции като искаш

    11:45 17.09.2026

  • 36 Ъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Черен пес":

    "Кога Русия ти е продавала евтини горива бе, червено катърче?"

    Когато Германия купуваше "скъпите" горива от Русия, всичко беше наред там. Когато Германия мина на "евтини" демократични горива от другия край на света, влезе в батака.... Германците никога не са плащали €2.50 за литър...Дори през ВСВ бензинът е бил по-евтин отколкото е сега.... 🤣

    11:47 17.09.2026

  • 37 Удри евраста с лопатЕто

    7 0 Отговор
    Еврасти крадливи върнете ни парите от зелените крадливи данъци, акцизи и от ДДС, то си е ДДК данък добавена кражба,ЕС режима е сложил по големи данъци от самата себестойност на продуктите, е няма такъв грабеж на народа. Никъде в света няма такива данъци освен в ЕС режима, данъци преки и косвени в ЕС ги водят 65% ама са над 70% това е страшен грабеж над населението, през крепостничеството са смятали 50% данък за жесток, е ние кво да кажем по зле от крепостни хахахаха.

    11:47 17.09.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор
    Цената на горивата в ЕС и страните желаещи да влязат в ЕС няма нищо общо със световната борса или пазарна икономика, както и всичко в ЕС режима, извън ЕС режима цената на горивата е 60-70 цента, но ЕС режима е наложил сумати данъци, акцизи, ДДСта зелени прАститий за да краде от всички нас и да си пълни празната хазна. По света 60-70 цента литър макс, краварско под долар и пак яко данъчна крадлива държава, обаче по крадливи от еврастите явно няма. ЕС директно краде по 1,40е. от литър в момента от всеки от нас, и хич не ги е еня, дават ги на укрите.

    11:48 17.09.2026

  • 39 Удри евраста с лопатЕто

    6 0 Отговор
    Каква е крадливата данъчна система в ЕС режима, чужда евтина продукция се облага с всякви мита, данъци, акцизи, ДДС и се оскъпява, а европейската продукция налупана с данъци, акцизи, ДДС и се връщат около 30%-40% от откраднатите данъци за да могат все пак да продадат оскъпената продукция и така цените на 2те продукции се изравняват и всички печелят а държавите най много без да са си мръднали пръста, е всички освен народа дето плаща скъпата продукция, яко ви скубят и ви обясняват, че ви спасяват.

    11:49 17.09.2026

  • 40 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Любезно напомням, че полудяла Европа има директна тръба по която тече нефт!

    Не обвинявайте резаните или американците за неща, които ви сврвират собствените ви Урсули!!!

    11:51 17.09.2026

  • 41 456

    0 0 Отговор
    Днес сутринта. Красота и спокойствие

    11:52 17.09.2026

  • 42 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    11:52 17.09.2026

  • 43 Густо майна е във 🚾-то

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Още може, още може йо йо йо!
    Стрижи мощно овцете, че им е топло
    върху акциза ви слагат и ДДС това е нещо като да ви сложат на ДДС-то ДДС.
    Вдигайте токааааааааааа пак!
    Най- справедливо е тока да бъде 1.38€ за 1 kWh без ДДС.

    11:53 17.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕПЩАЙН КОАЛИЦИЯ":

    2,50 евро е дизела в дойче джамахирията. Скоро и у мас

    Коментиран от #49

    12:02 17.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 САНДОКАН

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Икономист":

    Другото най - важно е че ядем големия банан

    12:07 17.09.2026

  • 49 456

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хохо Бохо":

    😆 ама знаеш ли колко спокойно сега се пътува?

    12:11 17.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ......-

    1 0 Отговор
    Важното е че сме в клуба на богатите и имаме банани целогодишно по 1 Е/кг !!!

    12:22 17.09.2026

  • 52 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Тесльо.Цистерната в мазето е пълна с крадена нафта от БДЖто.

    12:23 17.09.2026