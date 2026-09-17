Нов ценови удар по бензиностанциите в Европа и у нас. Дизелът чупи исторически рекорди

Напрежението в Близкия изток и блокадите в Черно море пренаредиха пазара на горива на континента, тласкайки цените в Германия и Франция до опасни за икономиката нива, докато българският шофьор се готви за неизбежно преливане на кризата у нас.
Геополитическият трус в пролива Баб ел-Мандеб и ескалацията около Иран официално превзеха европейските вериги за доставки, превръщайки зареждането на автомобил в скъпо изпитание. Изненадващо бързото поскъпване на суровия петрол вече нанесе първия си сериозен удар върху водещите икономики в ЕС, засягайки пряко както германските шофьори, така и логистичния сектор на континента.
Според последните данни на Германската автомобилна асоциация (ADAC), дизеловото гориво в страната регистрира нов абсолютен връх. В четвъртък сутринта литър дизел се търгуваше за рекордните 2,453 евро, надминавайки предишното върхово постижение от 7 април (2,446 евро). Тенденцията не подминава и масовия бензин E10, който също премина психологически бариери на фона на общата нестабилност.
Франция от своя страна се бори не само с цените, но и със зараждащ се недостиг. Официалният представител на френския кабинет, Мод Брежон, потвърди, че около 10% от бензиностанциите в страната изпитват сериозни затруднения с наличността на поне един вид гориво. Кризата е най-осезаема в обектите на гиганта Total Energies, където изкуствено наложените тавани на цените предизвикаха прекомерно търсене и претовариха цистерните за доставки. На този фон финансовият министър Ролан Лескюр предупреди, че цените от 2,30 евро за дизела и 2,10 евро за бензина ще останат реалност за по-дълъг период, отбелязвайки близо 30-процентов скок спрямо нивата преди кризата.
Ехото от европейския трус вече се усеща и на българския пазар. Въпреки че страната ни традиционно реагира с известно забавяне спрямо западните пазари заради наличните складови запаси, международният натиск е неизбежен. Цените на едро у нас плавно следват възходящата траектория на сорт Брент, като търговците на дребно вече коригират табелите по колонките. С оглед на факта, задвижващият бизнеса дизел в Европа премина границата от 2,40 евро, българските превозвачи и шофьори са изправени пред нова вълна от поскъпване, като дизелът у нас уверено гони две евро за литър, което заплашва да катализира допълнителна инфлация в целия транспортен сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #4
11:02 17.09.2026
2 ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕПЩАЙН КОАЛИЦИЯ
- бензин 1.7 евро
- дизел 2 евро
Това е .....
Коментиран от #19, #46
11:07 17.09.2026
3 осраински
11:08 17.09.2026
4 ххххххх
До коментар #1 от "14/88":Вярно е, щом европейците могат да купуват скъпия дизел, значи е така.
11:11 17.09.2026
5 Икономист
Коментиран от #48
11:12 17.09.2026
6 Анонимен
11:13 17.09.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
и да кажат, че санкциите работят.
И нека да обяснят, срещу кого са тези санкции
и кой най-много страда от тях...
11:13 17.09.2026
8 Урсулито
11:18 17.09.2026
9 Скъпо ли?
11:19 17.09.2026
10 Розово пони
Коментиран от #20
11:21 17.09.2026
11 Хахахаха
11:21 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тоналд Дръмп
11:23 17.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Густо майна е във 🚾-то
Виетнам А95 - 1.58лв.
Венецуела А95 - 0.06 стотинки
Много ми е хубаво, че на другите им е зле.
Коментиран от #21
11:24 17.09.2026
17 Фен
Малко остана...
11:25 17.09.2026
18 Ъперкът
11:26 17.09.2026
19 Добър ден
До коментар #2 от "ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕПЩАЙН КОАЛИЦИЯ":Урсула, урсулианците и всички съвременни политици са заплаха за човечеството. Говори се и се пише за ценови шок, все едно този шок сам се е измислил и се е появил от нищото, а не е резултат не просто от недалновидни, а от откровено глупави и вредни политики, измисляни и провеждани от политиците, които счита себе си за "на света цвета"!
С тия политици, колко още ще има да видим - трудно е да си го представим даже.
Коментиран от #29
11:27 17.09.2026
20 Черен пес
До коментар #10 от "Розово пони":Кога Русия ти е продавала евтини горива бе, червено катърче?
Коментиран от #28, #36, #47
11:27 17.09.2026
21 Хахахаха
До коментар #16 от "Густо майна е във 🚾-то":Интересно тогава, защо хората бягат от тези държави, а не ходят на там? Имаш ли някакъв отговор?
Коментиран от #33, #43
11:28 17.09.2026
22 Зеля
11:29 17.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъъъ
11:35 17.09.2026
25 Всичко точно
11:35 17.09.2026
26 Да живей ЕССР !
Коментиран от #32
11:38 17.09.2026
27 върнете ни парите
11:39 17.09.2026
28 Ко речи? А?
До коментар #20 от "Черен пес":До преди 2022 колко струваха горивата в България и цяла Европа? Амнезия нещо? А? А от кой ги купувахме? А?
Коментиран от #44
11:40 17.09.2026
29 Протест
До коментар #19 от "Добър ден":Да направим БГ протест за оставка на Урсула и цялата й комисия! Крайно време е преди да закопае.
11:41 17.09.2026
30 млад еврас
11:41 17.09.2026
31 Евролунатик
11:42 17.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хохохо
До коментар #21 от "Хахахаха":Вече започна обратния процес - от Запада към Азия и Русия
За това Европейския парламент внесе проекто закон - при напускане на ЕС данък 30% от стойността на имуществото или бизнеса.
Ай,Чиститу на новия тоталитарен ЕССР!
11:42 17.09.2026
34 Бензин
Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.
11:43 17.09.2026
35 Да живей ЕССР !
До коментар #32 от "Хахахаха":ми щото тук ми е Родината, и се боря за свободата и!
ти заминавай за брюксел и се бори за още санкции като искаш
11:45 17.09.2026
36 Ъъъ
До коментар #20 от "Черен пес":"Кога Русия ти е продавала евтини горива бе, червено катърче?"
Когато Германия купуваше "скъпите" горива от Русия, всичко беше наред там. Когато Германия мина на "евтини" демократични горива от другия край на света, влезе в батака.... Германците никога не са плащали €2.50 за литър...Дори през ВСВ бензинът е бил по-евтин отколкото е сега.... 🤣
11:47 17.09.2026
37 Удри евраста с лопатЕто
11:47 17.09.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
11:48 17.09.2026
39 Удри евраста с лопатЕто
11:49 17.09.2026
40 ДрайвингПлежър
Не обвинявайте резаните или американците за неща, които ви сврвират собствените ви Урсули!!!
11:51 17.09.2026
41 456
11:52 17.09.2026
42 Удри евраста с лопатЕто
11:52 17.09.2026
43 Густо майна е във 🚾-то
До коментар #21 от "Хахахаха":Още може, още може йо йо йо!
Стрижи мощно овцете, че им е топло
върху акциза ви слагат и ДДС това е нещо като да ви сложат на ДДС-то ДДС.
Вдигайте токааааааааааа пак!
Най- справедливо е тока да бъде 1.38€ за 1 kWh без ДДС.
11:53 17.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хохо Бохо
До коментар #2 от "ДА БЛАГОДАРИМ НА ЕПЩАЙН КОАЛИЦИЯ":2,50 евро е дизела в дойче джамахирията. Скоро и у мас
Коментиран от #49
12:02 17.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 САНДОКАН
До коментар #5 от "Икономист":Другото най - важно е че ядем големия банан
12:07 17.09.2026
49 456
До коментар #46 от "Хохо Бохо":😆 ама знаеш ли колко спокойно сега се пътува?
12:11 17.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ......-
12:22 17.09.2026
52 Слънчасалия
12:23 17.09.2026