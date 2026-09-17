Нов ценови удар по бензиностанциите в Европа и у нас. Дизелът чупи исторически рекорди

Напрежението в Близкия изток и блокадите в Черно море пренаредиха пазара на горива на континента, тласкайки цените в Германия и Франция до опасни за икономиката нива, докато българският шофьор се готви за неизбежно преливане на кризата у нас.

Геополитическият трус в пролива Баб ел-Мандеб и ескалацията около Иран официално превзеха европейските вериги за доставки, превръщайки зареждането на автомобил в скъпо изпитание. Изненадващо бързото поскъпване на суровия петрол вече нанесе първия си сериозен удар върху водещите икономики в ЕС, засягайки пряко както германските шофьори, така и логистичния сектор на континента.

Според последните данни на Германската автомобилна асоциация (ADAC), дизеловото гориво в страната регистрира нов абсолютен връх. В четвъртък сутринта литър дизел се търгуваше за рекордните 2,453 евро, надминавайки предишното върхово постижение от 7 април (2,446 евро). Тенденцията не подминава и масовия бензин E10, който също премина психологически бариери на фона на общата нестабилност.

Франция от своя страна се бори не само с цените, но и със зараждащ се недостиг. Официалният представител на френския кабинет, Мод Брежон, потвърди, че около 10% от бензиностанциите в страната изпитват сериозни затруднения с наличността на поне един вид гориво. Кризата е най-осезаема в обектите на гиганта Total Energies, където изкуствено наложените тавани на цените предизвикаха прекомерно търсене и претовариха цистерните за доставки. На този фон финансовият министър Ролан Лескюр предупреди, че цените от 2,30 евро за дизела и 2,10 евро за бензина ще останат реалност за по-дълъг период, отбелязвайки близо 30-процентов скок спрямо нивата преди кризата.

Ехото от европейския трус вече се усеща и на българския пазар. Въпреки че страната ни традиционно реагира с известно забавяне спрямо западните пазари заради наличните складови запаси, международният натиск е неизбежен. Цените на едро у нас плавно следват възходящата траектория на сорт Брент, като търговците на дребно вече коригират табелите по колонките. С оглед на факта, задвижващият бизнеса дизел в Европа премина границата от 2,40 евро, българските превозвачи и шофьори са изправени пред нова вълна от поскъпване, като дизелът у нас уверено гони две евро за литър, което заплашва да катализира допълнителна инфлация в целия транспортен сектор.