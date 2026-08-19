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Погребалният марш на европейската автомобилна индустрия е заради Брюксел

Погребалният марш на европейската автомобилна индустрия е заради Брюксел

19 Август, 2026 12:26 1 767 26

  • автомобилостроене-
  • европа-
  • криза

Европейската автомобилна индустрия е пред прага на масови фалити и съкращения

Погребалният марш на европейската автомобилна индустрия е заради Брюксел - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Кризата в европейското автомобилостроене достигна точка на пречупване, а отговорните фактори в Брюксел най-накрая разбраха, че положението на Стария континент далеч не е розово. Членовете на Европейския парламент, които доскоро декларираха абсолютна увереност в устойчивостта на сектора, днес са принудени да направят тревожни равносметки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Стефан Сежурне отправи ясен сигнал, заявявайки официално, че автомобилният бранш е изправен пред директна заплаха за оцеляването си, поставяйки под въпрос прехраната на милиони семейства.

Сежурне детайлизира основните причини за този упадък, сред които изпъкват изоставането при иновациите, геополитическата крехкост на веригите за доставки и търговските бариери. Сериозни критики бяха насочени и към Пекин. Китайските концерни са обвинявани в системно свръхпроизводство на електромобили, подплатено с държавни субсидии от порядъка на 10 000 евро на автомобил – практика, която залива пазара с евтини модели и изтласква традиционните играчи.

Политиците в Брюксел обаче признават и собствените си пропуски, докато местните марки губят позиции на домашния си терен. В момента китайските превозни средства вече държат 15% от продажбите на електрически превозни средства в Европа. Анализ на Boston Consulting разкрива драстичен дисбаланс: производственият капацитет на европейските заводи превишава търсенето с цели 5 милиона автомобила годишно. Това представлява излишен потенциал, равняващ се на работата на около 35 пълноценни фабрики.

Картината на пазара на труда става все по-мрачна. Над 200 000 служители вече са изгубили работните си места, а водещите германски концерни подготвят нови вълни от оптимизация на персонала. Напрежението е осезаемо, като емблематичен пример е ситуационната криза в завода на Audi в Брюксел, където работниците бяха уведомени за освобождаването си чрез писма, без да получат достъп до работните си места.

В търсене на изход от задънената улица се лансират и нетрадиционни идеи. Председателят на VDA (Асоциацията на германската автомобилна промишленост) Хилдегард Мюлер лансира концепцията за прехвърляне на част от производствените мощности на чуждестранни инвеститори, за да се спасят поне част от работните позиции.

В Европейския парламент се оформи рядко единодушие относно мащаба на кризата. Масимилиано Салини от Европейската народна партия обърна внимание, че делът на превозните средства, продавани на континента, но сглобявани извън него, може да надхвърли 64%. В същото време Мохамед Шахим от групата на Социалистите и демократите прогнозира, че до 2035 година електрическите модели ще завземат половината от общия пазар. Големият въпрос вече не е дали тази технологична промяна ще се случи, а дали инвестициите и работните места ще останат в Европа, или ще се преместят окончателно в Китай.

Дебатите относно корените на проблема продължават да разделят институциите. От една страна се сочат прекомерните регулаторни изисквания на Брюксел, а от друга – грешните преценки на корпоративния мениджмънт, допуснал забавяне на електрификацията. Мартин Ширдеван от Лявата партия акцентира върху факта, че докато предприятията затварят врати, ръководните фактори в сектора продължават да получават милионни възнаграждения.

Предстоящите месеци ще покажат дали предложените от Европейската комисия стабилизационни стъпки могат да спрат спада и да запазят ключовата за европейската икономика индустрия. Времето обаче притиска политическия елит, тъй като при липса на видими резултати, политическата цена ще се плаща на следващите парламентарни избори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    Китайците изкупуват заводите и ще произвеждат.

    12:30 19.08.2026

  • 2 М. Калчев

    32 0 Отговор
    Късно е либе за китка

    12:33 19.08.2026

  • 3 Кая

    18 0 Отговор
    Абе пущете Азис да въртим гьобеци на "Сен Тропе", умрелите са си умрели!!!

    12:36 19.08.2026

  • 4 А добро утро

    30 1 Отговор
    ... ама когато хората (специялисти) говореха, бвха обявени за еретици. Медиите съответно, само прокламираха зелента линия на зелките от Белгия, вместо да седнат и да пишат обективно за нещатата. А то да е само авто индустриятата... ЕС се срива, но всички още се възхищават на новите дрехи на царя, който дефакто е гол.

    Коментиран от #11

    12:37 19.08.2026

  • 5 Евросъюзът по стъпките

    25 1 Отговор
    на загниващия социализъм навремето.

    12:37 19.08.2026

  • 6 МПС

    18 2 Отговор
    Ако се стигне до там избора да е само между електрически автомобили, винаги ще предпочета китайския

    12:39 19.08.2026

  • 7 Гълъб парашутист

    5 14 Отговор
    Да направят като Тръмп,100% мита на китайските бангии!

    Коментиран от #13, #16

    12:41 19.08.2026

  • 8 глупусти

    12 2 Отговор
    Света се променя. А най-неподатливите на промените са фирмите-мастодонти, които трудно възприемат новото. Затова е здравословно от време на време подобни мастодонти да се пречистват.

    12:43 19.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    Под нова ОПТИМИЗАЦИЯ на производството се крие ПОРЕДНО СЪКРАЩЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ❗
    Ама някак си не е политкоректно да се казва ❗

    12:43 19.08.2026

  • 10 ТеслатА

    16 0 Отговор
    Явно кухите лейки от Брюксел нищо не са разбрали. Проблемът на авто браншът е в ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА. За добър автомобил трябва история на производителя. Видя се, че вековни топ автопроизводители са такива защото произвеждат коли с ДВГ. Всичките им опити с ел. коли са провали.

    12:43 19.08.2026

  • 11 подобре

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "А добро утро":

    по-добре че не са слушали специЯлиститете. ВиШото не ги е направило по-умни!

    12:44 19.08.2026

  • 12 ?????

    19 2 Отговор
    Уф.
    Сами си изкопаха зелената дупка където да се заровят.

    12:45 19.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гълъб парашутист":

    Ами те вече го правят❗
    За да си купиш чифт чорапи за 0.50€ от сайт, трябва да платиш на УрсулЕсеСтата 3.60€❗
    Това не е 100% , а над 700% 🤔

    Коментиран от #15

    12:46 19.08.2026

  • 14 Хохо Бохо

    16 1 Отговор
    Така става когато икономиката и съдбата на цял континент е поверен в ръцете на компетенти по кривината на краставицата и връткане на 360 градусови кухи лейки. Изясни ли ви се защо глобализма е пагубен?

    12:48 19.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При това търгаш ще купи 300 чифта и ще НАДПЛАТИ също 3.60€ което ще му излезе по ЕДИН ЦЕНТ на чифт и ще ти ги предложи "на сметка" за 2€ чифта😡❗
    Такива са ЕсеС УрсулУТКИТЕ❗

    12:50 19.08.2026

  • 16 Хохо Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гълъб парашутист":

    Предпочиташ да дадеш 25 бона в евро на германеца Али Мюмюн за да си купиш китайска кола от 25 бона? Това ли се опитваш да ми кажеш? Или случайно в България има германски завод за автомобили? Щото аз знам за един китайски

    12:55 19.08.2026

  • 17 Хи хи

    7 0 Отговор
    Благодарете на урсула и кая, че са прости като метли ! Трябва само да ги яхнат, на тях кола не им трябва !!

    13:01 19.08.2026

  • 18 Някой

    6 0 Отговор
    Ами така е - като сте дали власт на тъпите женски там - урсулата и каласа, и им приемате идиотщините за забраната на нормалните коли с ДВГ.

    13:08 19.08.2026

  • 19 Любознателен

    4 0 Отговор
    "Китайските концерни са обвинявани в системно свръхпроизводство на електромобили" ??? това как да го разбираме? Има свръхтърсене, има и свръхпроизводство. Какво стана с пазарната икономика? Ами след като дотираме селското стопанство в Европа, да вземем и да дотираме автомобилопроизводството. Или кое по-напред

    13:11 19.08.2026

  • 20 Голяма Грешка:

    1 4 Отговор
    Погребалният марш на европейската автомобилна индустрия
    Не е заради Брюксел и Урсулите,
    а е заради Русия - Путин и Китай - Си Дзинпин.

    13:26 19.08.2026

  • 21 Интересно

    1 0 Отговор
    Какво значи "държавна субсидия" в социалистическа държава като Китай? Евросъюзът трябва да разбере, че си има работа със социалистическа държава и планова икономика с елементи на капитализъм. В ЕК има достатъчно хора от бившите соц.страни. Нека те да обяснят на колегите си (ако могат) как работи соца. за да не изпадат в смешни ситуации от некомпетентност.

    13:30 19.08.2026

  • 22 Кая Калас

    4 0 Отговор
    Не пишете глупости, моля!
    Нашата Лидерка Акушерката Урсула е веща във всички области!
    Тя успешно Оправя икономиката на ЕС,
    Въведе ЗелеНикаквата енергия
    и сега Оспешно се справя и с автомобилна индустрия!

    Коментиран от #23

    13:32 19.08.2026

  • 23 Санкциите срещу Русия Работят

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кая Калас":

    Ръст на фалитите в Германия, Локомотива на ЕС!
    Близо 190 000 компании са прекратили дейността си в Германия през 2025 г.,
    което е увеличение с приблизително 10% в сравнение с 2024 г.
    Санкциите срещу Русия Работят успешно!

    13:36 19.08.2026

  • 24 хайде факти

    0 0 Отговор
    Факти ние запомнихме тази статия. Да видим кога ще започнат да фалират масово.

    13:45 19.08.2026

  • 25 1111

    0 0 Отговор
    Санкциите работят... Само завършена обла маймуна може активно да реже клона, на който седи.

    13:52 19.08.2026

  • 26 Край

    0 0 Отговор
    Преди 20г. ни накараха да затворим завода във Варна НАМО за дизелови двигатели перкинс. Не били екологични. 500 семейства останаха без основен доход. Сега да затварят техните фабрики - дизелаците им не са екологични. Няма да ми липсват.

    13:56 19.08.2026