Погребалният марш на европейската автомобилна индустрия е заради Брюксел

Кризата в европейското автомобилостроене достигна точка на пречупване, а отговорните фактори в Брюксел най-накрая разбраха, че положението на Стария континент далеч не е розово. Членовете на Европейския парламент, които доскоро декларираха абсолютна увереност в устойчивостта на сектора, днес са принудени да направят тревожни равносметки.
Заместник-председателят на Европейската комисия Стефан Сежурне отправи ясен сигнал, заявявайки официално, че автомобилният бранш е изправен пред директна заплаха за оцеляването си, поставяйки под въпрос прехраната на милиони семейства.
Сежурне детайлизира основните причини за този упадък, сред които изпъкват изоставането при иновациите, геополитическата крехкост на веригите за доставки и търговските бариери. Сериозни критики бяха насочени и към Пекин. Китайските концерни са обвинявани в системно свръхпроизводство на електромобили, подплатено с държавни субсидии от порядъка на 10 000 евро на автомобил – практика, която залива пазара с евтини модели и изтласква традиционните играчи.
Политиците в Брюксел обаче признават и собствените си пропуски, докато местните марки губят позиции на домашния си терен. В момента китайските превозни средства вече държат 15% от продажбите на електрически превозни средства в Европа. Анализ на Boston Consulting разкрива драстичен дисбаланс: производственият капацитет на европейските заводи превишава търсенето с цели 5 милиона автомобила годишно. Това представлява излишен потенциал, равняващ се на работата на около 35 пълноценни фабрики.
Картината на пазара на труда става все по-мрачна. Над 200 000 служители вече са изгубили работните си места, а водещите германски концерни подготвят нови вълни от оптимизация на персонала. Напрежението е осезаемо, като емблематичен пример е ситуационната криза в завода на Audi в Брюксел, където работниците бяха уведомени за освобождаването си чрез писма, без да получат достъп до работните си места.
В търсене на изход от задънената улица се лансират и нетрадиционни идеи. Председателят на VDA (Асоциацията на германската автомобилна промишленост) Хилдегард Мюлер лансира концепцията за прехвърляне на част от производствените мощности на чуждестранни инвеститори, за да се спасят поне част от работните позиции.
В Европейския парламент се оформи рядко единодушие относно мащаба на кризата. Масимилиано Салини от Европейската народна партия обърна внимание, че делът на превозните средства, продавани на континента, но сглобявани извън него, може да надхвърли 64%. В същото време Мохамед Шахим от групата на Социалистите и демократите прогнозира, че до 2035 година електрическите модели ще завземат половината от общия пазар. Големият въпрос вече не е дали тази технологична промяна ще се случи, а дали инвестициите и работните места ще останат в Европа, или ще се преместят окончателно в Китай.
Дебатите относно корените на проблема продължават да разделят институциите. От една страна се сочат прекомерните регулаторни изисквания на Брюксел, а от друга – грешните преценки на корпоративния мениджмънт, допуснал забавяне на електрификацията. Мартин Ширдеван от Лявата партия акцентира върху факта, че докато предприятията затварят врати, ръководните фактори в сектора продължават да получават милионни възнаграждения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:30 19.08.2026
2 М. Калчев
12:33 19.08.2026
3 Кая
12:36 19.08.2026
4 А добро утро
Коментиран от #11
12:37 19.08.2026
5 Евросъюзът по стъпките
12:37 19.08.2026
6 МПС
12:39 19.08.2026
7 Гълъб парашутист
Коментиран от #13, #16
12:41 19.08.2026
8 глупусти
12:43 19.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама някак си не е политкоректно да се казва ❗
12:43 19.08.2026
10 ТеслатА
12:43 19.08.2026
11 подобре
До коментар #4 от "А добро утро":по-добре че не са слушали специЯлиститете. ВиШото не ги е направило по-умни!
12:44 19.08.2026
12 ?????
Сами си изкопаха зелената дупка където да се заровят.
12:45 19.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Гълъб парашутист":Ами те вече го правят❗
За да си купиш чифт чорапи за 0.50€ от сайт, трябва да платиш на УрсулЕсеСтата 3.60€❗
Това не е 100% , а над 700% 🤔
Коментиран от #15
12:46 19.08.2026
14 Хохо Бохо
12:48 19.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":При това търгаш ще купи 300 чифта и ще НАДПЛАТИ също 3.60€ което ще му излезе по ЕДИН ЦЕНТ на чифт и ще ти ги предложи "на сметка" за 2€ чифта😡❗
Такива са ЕсеС УрсулУТКИТЕ❗
12:50 19.08.2026
16 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Гълъб парашутист":Предпочиташ да дадеш 25 бона в евро на германеца Али Мюмюн за да си купиш китайска кола от 25 бона? Това ли се опитваш да ми кажеш? Или случайно в България има германски завод за автомобили? Щото аз знам за един китайски
12:55 19.08.2026
17 Хи хи
13:01 19.08.2026
18 Някой
13:08 19.08.2026
19 Любознателен
13:11 19.08.2026
20 Голяма Грешка:
Не е заради Брюксел и Урсулите,
а е заради Русия - Путин и Китай - Си Дзинпин.
13:26 19.08.2026
21 Интересно
13:30 19.08.2026
22 Кая Калас
Нашата Лидерка Акушерката Урсула е веща във всички области!
Тя успешно Оправя икономиката на ЕС,
Въведе ЗелеНикаквата енергия
и сега Оспешно се справя и с автомобилна индустрия!
Коментиран от #23
13:32 19.08.2026
23 Санкциите срещу Русия Работят
До коментар #22 от "Кая Калас":Ръст на фалитите в Германия, Локомотива на ЕС!
Близо 190 000 компании са прекратили дейността си в Германия през 2025 г.,
което е увеличение с приблизително 10% в сравнение с 2024 г.
Санкциите срещу Русия Работят успешно!
13:36 19.08.2026
24 хайде факти
13:45 19.08.2026
25 1111
13:52 19.08.2026
26 Край
13:56 19.08.2026