Въпреки кризата европейският пазар на камиони се завръща

Европейският сектор на товарните превози показва забележителна устойчивост на фона на икономическите колебания и геополитическата динамика. Данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) за първото полугодие отчитат солиден скок в търсенето на тежка техника. Общо 171 933 нови камиона са заминали към своите собственици в страните от Европейския съюз, което представлява увеличение от 9,8% в сравнение със същия период на изминалата година.

Тласъкът зад тази положителна вълна идва предимно от категорията на тежкотоварните автомобили, където покупките са се повишили с 11,1%. Анализаторите от бранша обаче сигнализират, че пълноценният преход към транспорт с нулеви емисии все още се сблъсква с липсата на достатъчно разгърната зарядна и водородна мрежа, пригодена за нуждите на масивните влекачи.

На географската карта на продажбите Нидерландия се отличава с впечатляващ скок от 47,5%, достигайки 8 661 регистрирани нови бройки. Солидно темпо поддържат също Полша с 25,9% ръст, Испания с 13,2% и Германия с 7,1%. В същото време френският пазар запазва нивата си почти непроменени спрямо миналата година.

Въпреки че дизеловите задвижвания продължават да бъдат доминиращата сила в сектора с цели 92,1% пазарен дял и ръст от 9,3%, зеленият сегмент регистрира най-висока динамика. Регистрациите на изцяло електрически товарни автомобили са скочили с 47,7% до 8 235 единици, като близо три четвърти от тях са концентрирани в Германия, Нидерландия и Франция.

Оптимистични показатели се наблюдават и при останалите категории търговски превозни средства. Обемът при новите лекотоварни автомобили (ван и микробуси) отбелязва плах, но стабилен растеж от 1,9% до 742 759 бройки, докато сегментът на автобусите отчита възход от 22,7%, възлизащ на 22 590 нови регистрации за първите шест месеца.