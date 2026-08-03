Новини
Технологии »
Въпреки кризата европейският пазар на камиони се завръща

Въпреки кризата европейският пазар на камиони се завръща

3 Август, 2026 17:15 716 9

  • камиони-
  • пазар-
  • европа

Търсенето на комерсиален транспорт в ЕС е във възходяща траектория

Въпреки кризата европейският пазар на камиони се завръща - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският сектор на товарните превози показва забележителна устойчивост на фона на икономическите колебания и геополитическата динамика. Данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) за първото полугодие отчитат солиден скок в търсенето на тежка техника. Общо 171 933 нови камиона са заминали към своите собственици в страните от Европейския съюз, което представлява увеличение от 9,8% в сравнение със същия период на изминалата година.

Тласъкът зад тази положителна вълна идва предимно от категорията на тежкотоварните автомобили, където покупките са се повишили с 11,1%. Анализаторите от бранша обаче сигнализират, че пълноценният преход към транспорт с нулеви емисии все още се сблъсква с липсата на достатъчно разгърната зарядна и водородна мрежа, пригодена за нуждите на масивните влекачи.

На географската карта на продажбите Нидерландия се отличава с впечатляващ скок от 47,5%, достигайки 8 661 регистрирани нови бройки. Солидно темпо поддържат също Полша с 25,9% ръст, Испания с 13,2% и Германия с 7,1%. В същото време френският пазар запазва нивата си почти непроменени спрямо миналата година.

Въпреки че дизеловите задвижвания продължават да бъдат доминиращата сила в сектора с цели 92,1% пазарен дял и ръст от 9,3%, зеленият сегмент регистрира най-висока динамика. Регистрациите на изцяло електрически товарни автомобили са скочили с 47,7% до 8 235 единици, като близо три четвърти от тях са концентрирани в Германия, Нидерландия и Франция.

Оптимистични показатели се наблюдават и при останалите категории търговски превозни средства. Обемът при новите лекотоварни автомобили (ван и микробуси) отбелязва плах, но стабилен растеж от 1,9% до 742 759 бройки, докато сегментът на автобусите отчита възход от 22,7%, възлизащ на 22 590 нови регистрации за първите шест месеца.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    2 4 Отговор
    най-големите престъпници на пътя

    17:23 03.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    В Европа са закупени.онщо
    172 000 камиона, от които ...
    8 000 не са сДВГ🤔❗

    Коментиран от #3

    17:25 03.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В Европа са закупени общо
    172 000 камиона, от които ...
    8 000 не са сДВГ🤔❗

    17:27 03.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    а ИЛюзОН пусна своя ПЪРВИ камион на ток❗
    Очаквайте Кресльо да Ви обЯсни как 2028-ма
    ще карате само на ток❗

    Коментиран от #7

    17:28 03.08.2026

  • 5 златната нафта

    1 2 Отговор
    я плащаме всички на касата

    17:32 03.08.2026

  • 6 ТИР

    7 0 Отговор
    Дизеловият камион е незаменим.Очаквам да се появи електрическия инфлуенсър и да ви развие теорията,как с електрически камион по маршрута Пловдив Бургас,може за се спестят от зареждане пари за нов електрически камион.След още 2 години,камионите стават 4 и електрическия инфлуенсър става баровец с транспортна фирма.Самият аФтор на великата идея,отказва да я реализира сам,незнайно защо не иска да стане баровец.Само развива забавни кухи теории.

    17:36 03.08.2026

  • 7 ТИР

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кресльо ли му викате? Сблъскахме се в предишната тема за камиони усетих го,че нещо му хлопа.

    Коментиран от #8

    17:38 03.08.2026

  • 8 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТИР":

    Това е Тесльо слънчасал, тротинетката, мибустера, електрическата латерна.Виден визионер електрик от Пещера,но вместо електричка се вози в дизелов дръгел с крадена нафта от БДЖто.

    Коментиран от #9

    17:51 03.08.2026

  • 9 Леле

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Каква омраза!

    18:29 03.08.2026