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Ще ограничи ли Брюксел вместимостта на резервоарите на колите до 15 литра?

Ще ограничи ли Брюксел вместимостта на резервоарите на колите до 15 литра?

6 Ноември, 2026 09:05 6 910 28

  • ес-
  • резервоар за гориво-
  • вместимост-
  • ограничение

Мит ли са новите ограничения при конвенционалните и хибридните автомобили в Европа

Ще ограничи ли Брюксел вместимостта на резервоарите на колите до 15 литра? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вълна от спекулации и тревожни заглавия заляха автомобилния сектор с твърдението, че Европейският съюз подготвя драстично съкращаване на обема на резервоарите за гориво. Твърденията, според които шофьорите на нови превозни средства ще бъдат принудени да спират за презареждане през броени километри поради наложено таван от едва 15 литра, придобиха сериозен отзвук. Подробен анализ на нормативните документи и законодателните инициативи на Брюксел обаче разкрива съвсем различна картина. Реалността показва, че подобна обща забрана или ограничение за стандартните бензинови и дизелови модели изобщо не фигурира в плановете на европейските институции.

Коренът на разпространилата се дезинформация води началото си от аналитичен доклад на френското подразделение на неправителствената организация Transport & Environment (T&E). Екологичното сдружение наистина лансира идеята за лимитиране на горивните резервоари, но тази мярка е таргетирана изключително и само към категорията на plug-in хибридите (PHEV) и електрическите автомобили с удължен пробег (REEV). Основното намерение зад подобно предложение е да се стимулират собствениците на такива превозни средства да ги зареждат редовно от електрическата мрежа, вместо да ги експлоатират като конвенционални коли с вътрешно горене, ползвайки същевременно данъчни и регулаторни преференции за ниски емисии.

Пакетът от препоръки на Transport & Environment далеч не се изчерпва с обема на резервоара. Екологичните експерти настояват за стриктно дефинирано съотношение между мощността на конвенционалния двигател и тази на електромотора, както и за задължително внедряване на система за бързо зареждане с прав ток (DC) с минимална мощност от 100 kW. Важно е да се подчертае, че тези становища нямат никаква правна обвързаност, тъй като организацията е сборен център за натиск и граждански инициативи, но не разполага със законодателна власт в рамките на ЕС.

Объркването в медийното пространство възникна поради факта, че централата на Transport & Environment се намира в Брюксел. Това съвпадение стана причина предложението на неправителствения сектор автоматично и погрешно да бъде преписано на Европейската комисия и Европейския парламент. Напрежението се засили допълнително, след като терминът за 15-литров резервоар беше споменат като работен вариант в документа за оценка на въздействието SWD(2025)1058. Въпреки това, във финалния текст на законодателното предложение COM(2025)995, определящо новите ревизирани цели за емисиите на CO2 за леки и лекотоварни автомобили, подобно ограничение изобщо не съществува.

Практиката за ограничаване на бензиновия резервоар до 15 литра всъщност не е новост за европейското право, но тя се прилага от години при съвсем друга категория превозни средства – тези с фабрична уредба на сгъстен природен газ (CNG) или втечнен нефтен газ (LPG). При тези модели бензинът изпълнява единствено спомагателна роля за първоначално стартиране на двигателя при ниски температури или за достигане до най-близката газостанция. Смесването на този вече действащ технически стандарт с регулациите за хибридните автомобили генерира фалшивата представа за предстоящи масови рестрикции.

Към настоящия момент европейските шофьори нямат основание за притеснение относно конструкцията на своите автомобили. Идеята на Transport & Environment остава единствено във форматите за дискусия. Всеки евентуален опит подобно предложение да прерасне в директива би изисквал дълга процедура по гласуване, становища от държавите членки и официално одобрение, каквито към днешна дата не са предвидени в дневния ред на Брюксел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баламата

    10 2 Отговор
    Щом виждат логика в това....нищо не им пречи

    Коментиран от #13

    09:10 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 маке

    29 0 Отговор
    Че то с тая политика, дето я водят, хептм ще останем без горива..Тя Европа няма никакви ресурси, ама подскача...Но няма проблем, Урсула ще измисли нова ваксина и ще ни намали наполовина

    09:14 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да, бе

    12 0 Отговор
    Ако е нещо разумно надали ще го направят но ако е поредното меко казано странно решение, задължително.

    09:16 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айнщайн

    20 0 Отговор
    За космоса не съм сигурен, но човешката глупост е безкрайна.

    09:17 06.11.2026

  • 8 Да не

    15 0 Отговор
    Лобират за продавачите на туби.

    09:24 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеления

    14 0 Отговор
    Това е класическия образ на Вещица /лицето на снимката/, каква ехидно-ликава физиономия извади...

    Коментиран от #14

    09:29 06.11.2026

  • 11 1234

    17 0 Отговор
    ТАЗИ УРСУЛИЦА КОГАТО И ДА СИ ТРЪГНЕ ОТ ЕК ВИНАГИ ЩЕ Е КЪСНО

    09:29 06.11.2026

  • 12 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Това може да го измисли само тъпа на нацистка принцеса

    09:39 06.11.2026

  • 13 ПО ТОЧНО

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баламата":

    ЩОМ НЕМА ЛОГИКА.......ПРИЕМА СЕ

    09:40 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така е

    8 0 Отговор
    Когато имаш пастет в кратуната вместо мозък е така

    09:46 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 само да кажа

    6 0 Отговор
    скоро ще разберете каква грешка беше концлагера есссер ама ще е късно…

    09:48 06.11.2026

  • 20 Ццц

    5 0 Отговор
    ЕС скоро ще намали и допустимия обем на съдържанието на черепа до 0, 001 % сиво вещество, за да може да сме равни с ръководството

    09:49 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така е

    5 0 Отговор
    Следва и радиаторите за парното да са до 5 ребра .. над 5 данък ...

    09:50 06.11.2026

  • 23 Риск

    2 0 Отговор
    Снимката която сте сложили под заглавието не е политкоректна!

    09:51 06.11.2026

  • 24 АБВ

    4 0 Отговор
    Прочетох само заглавието и си казах: Нищо ново ! Поредният идиотизъм от Брюксел !

    09:53 06.11.2026

  • 25 Време е тея в ЕК

    3 0 Отговор
    да бъдат въдворени в лудница. То тва тяхното е безгранично и не подлежи на никаква диагноза

    09:53 06.11.2026

  • 26 Фон дер Миндер

    1 0 Отговор
    Клептократите от Брюксел били решили..... И ? Изобщо нямам намерение да задоволявам болните фантазии на шепа морално деградирали бюрократчета!

    09:55 06.11.2026

  • 27 Нещо за кривите краставици има ли?

    0 0 Отговор
    Скоро не сме ги обсъждали.

    09:58 06.11.2026

  • 28 Това не ни тревожи

    1 0 Отговор
    Притеснително ще бъде когато ограничат обема на пик@очния мехор!

    09:58 06.11.2026