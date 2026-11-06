Ще ограничи ли Брюксел вместимостта на резервоарите на колите до 15 литра?

Вълна от спекулации и тревожни заглавия заляха автомобилния сектор с твърдението, че Европейският съюз подготвя драстично съкращаване на обема на резервоарите за гориво. Твърденията, според които шофьорите на нови превозни средства ще бъдат принудени да спират за презареждане през броени километри поради наложено таван от едва 15 литра, придобиха сериозен отзвук. Подробен анализ на нормативните документи и законодателните инициативи на Брюксел обаче разкрива съвсем различна картина. Реалността показва, че подобна обща забрана или ограничение за стандартните бензинови и дизелови модели изобщо не фигурира в плановете на европейските институции.

Коренът на разпространилата се дезинформация води началото си от аналитичен доклад на френското подразделение на неправителствената организация Transport & Environment (T&E). Екологичното сдружение наистина лансира идеята за лимитиране на горивните резервоари, но тази мярка е таргетирана изключително и само към категорията на plug-in хибридите (PHEV) и електрическите автомобили с удължен пробег (REEV). Основното намерение зад подобно предложение е да се стимулират собствениците на такива превозни средства да ги зареждат редовно от електрическата мрежа, вместо да ги експлоатират като конвенционални коли с вътрешно горене, ползвайки същевременно данъчни и регулаторни преференции за ниски емисии.

Пакетът от препоръки на Transport & Environment далеч не се изчерпва с обема на резервоара. Екологичните експерти настояват за стриктно дефинирано съотношение между мощността на конвенционалния двигател и тази на електромотора, както и за задължително внедряване на система за бързо зареждане с прав ток (DC) с минимална мощност от 100 kW. Важно е да се подчертае, че тези становища нямат никаква правна обвързаност, тъй като организацията е сборен център за натиск и граждански инициативи, но не разполага със законодателна власт в рамките на ЕС.

Объркването в медийното пространство възникна поради факта, че централата на Transport & Environment се намира в Брюксел. Това съвпадение стана причина предложението на неправителствения сектор автоматично и погрешно да бъде преписано на Европейската комисия и Европейския парламент. Напрежението се засили допълнително, след като терминът за 15-литров резервоар беше споменат като работен вариант в документа за оценка на въздействието SWD(2025)1058. Въпреки това, във финалния текст на законодателното предложение COM(2025)995, определящо новите ревизирани цели за емисиите на CO2 за леки и лекотоварни автомобили, подобно ограничение изобщо не съществува.

Практиката за ограничаване на бензиновия резервоар до 15 литра всъщност не е новост за европейското право, но тя се прилага от години при съвсем друга категория превозни средства – тези с фабрична уредба на сгъстен природен газ (CNG) или втечнен нефтен газ (LPG). При тези модели бензинът изпълнява единствено спомагателна роля за първоначално стартиране на двигателя при ниски температури или за достигане до най-близката газостанция. Смесването на този вече действащ технически стандарт с регулациите за хибридните автомобили генерира фалшивата представа за предстоящи масови рестрикции.

Към настоящия момент европейските шофьори нямат основание за притеснение относно конструкцията на своите автомобили. Идеята на Transport & Environment остава единствено във форматите за дискусия. Всеки евентуален опит подобно предложение да прерасне в директива би изисквал дълга процедура по гласуване, становища от държавите членки и официално одобрение, каквито към днешна дата не са предвидени в дневния ред на Брюксел.