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Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката

Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката

25 Август, 2026 13:40 1 125 9

  • hyundai-
  • ioniq-
  • китай

Моделът позиционира летвата изключително агресивно, слизайки в ценовия диапазон между 15 300 - 17 850 евро

Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Съвместното предприятие Beijing Hyundai официално даде старт на предварителните поръчки в Китай за най-новото си попълнение – стилния фастбек Ioniq V. Моделът позиционира летвата изключително агресивно, слизайки в ценовия диапазон между 119 900 и 139 900 юана (приблизително от 15 300 до 17 850 евро). С тези параметри автомобилът се превръща в най-бюджетното предложение на ток в гамата на корейския гигант, но създадено с фокус върху предпочитанията на китайските потребители и с локализирано производство в Пекин.

Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката

Като първопроходец на изцяло новата продуктова линия на Beijing Hyundai, Ioniq V демонстрира радикален отклон от познатия глобален дизайн на серията Ioniq. Външният вид е дело на местния дизайнерски център и залага на изострена, клиновидна силуетна линия, каросерия с фасетирани равнини, глуха предна част, двустепенно светлинно оформление и елегантни врати без рамки. Всичко това е събрано в респектиращи габарити от 4900 мм дължина, 1890 мм ширина и 2900 мм междуосие, съчетани с атлетичен, снижаващ се покрив.

Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката

Вътрешното пространство е доминирано от масивен 27-инчов 4K дисплей, подкрепен от мощен процесор Qualcomm Snapdragon 8295 и софтуерна архитектура, интегрираща изкуствен интелект и езикови модели от технологичните гиганти Baidu и ByteDance. Шофьорското място разполага и с усъвършенствана прожекционна система Cyber Eye head-up, докато пакетът за полуавтономно управление, разработен съвместно с Momenta, поема асистенцията при магистрален преход.

Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката

Задвижването разчита на един електродвигател на задната ос във варианти със 188 или 225 конски сили, захранени от LFP батерии на CATL с капацитет 53.5 или 66.8 kWh. Обявеният пробег варира от 520 до 650 километра по китайския оптимистичен цикъл CLTC. Архитектурата на автомобила е 800-волтова, загатвайки за възможност за бърз преход на зарядната станция, а в бъдеще се предвижда и версия с бензинов генератор за удължен пробег (EREV). Засега експортът на Ioniq V към Европа или Северна Америка остава под въпрос.

Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    4 3 Отговор
    В ЕС заради митата, зелените глупости и Урсулите, цената му ще е умножена по три.

    Коментиран от #3

    13:43 25.08.2026

  • 2 Георги

    1 1 Отговор
    у нас ще е на 35к+

    13:49 25.08.2026

  • 3 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Роки":

    Абе все урсула ви е проблема, а никой не бяга при тупин!

    13:54 25.08.2026

  • 4 Хахахаха

    1 2 Отговор
    И все пак електричките са вече по-евтини от ДВГ, нали така?

    13:55 25.08.2026

  • 5 урсула фон лайняяен

    0 2 Отговор
    в геюропа минимум по две.... много сплескана не е моето

    Коментиран от #6, #9

    13:56 25.08.2026

  • 6 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "урсула фон лайняяен":

    Карай си дачията, която е "по-раздута" и широка... 🤣🤣🤣

    14:02 25.08.2026

  • 7 Кара Кольо

    0 0 Отговор
    Радикален отклон... Ало, "журналистите", какво ви кара да измисляте нови думи? Отклон, после се сърдите, че ви наричат мисирки.

    14:10 25.08.2026

  • 8 Хулиганин и авантюрист

    0 0 Отговор
    Преди малко слязох от един от змейовете си, и си помислих че е толкова добър, та може да предизвика ерекция! Щото има осем ревящи глави, които бълват пламъци...

    14:15 25.08.2026

  • 9 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "урсула фон лайняяен":

    Копеизаж, най-много електрички се карат в Китай. Ама на тях не им казваш геюви? Хахахаха. Ако мислиш, че ДВГ те прави мъж, работата е наистина много зле.

    14:23 25.08.2026