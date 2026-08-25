Новият Hyundai Ioniq V се превърна в най-достъпния електрически автомобил на марката

Съвместното предприятие Beijing Hyundai официално даде старт на предварителните поръчки в Китай за най-новото си попълнение – стилния фастбек Ioniq V. Моделът позиционира летвата изключително агресивно, слизайки в ценовия диапазон между 119 900 и 139 900 юана (приблизително от 15 300 до 17 850 евро). С тези параметри автомобилът се превръща в най-бюджетното предложение на ток в гамата на корейския гигант, но създадено с фокус върху предпочитанията на китайските потребители и с локализирано производство в Пекин.

Като първопроходец на изцяло новата продуктова линия на Beijing Hyundai, Ioniq V демонстрира радикален отклон от познатия глобален дизайн на серията Ioniq. Външният вид е дело на местния дизайнерски център и залага на изострена, клиновидна силуетна линия, каросерия с фасетирани равнини, глуха предна част, двустепенно светлинно оформление и елегантни врати без рамки. Всичко това е събрано в респектиращи габарити от 4900 мм дължина, 1890 мм ширина и 2900 мм междуосие, съчетани с атлетичен, снижаващ се покрив.

Вътрешното пространство е доминирано от масивен 27-инчов 4K дисплей, подкрепен от мощен процесор Qualcomm Snapdragon 8295 и софтуерна архитектура, интегрираща изкуствен интелект и езикови модели от технологичните гиганти Baidu и ByteDance. Шофьорското място разполага и с усъвършенствана прожекционна система Cyber Eye head-up, докато пакетът за полуавтономно управление, разработен съвместно с Momenta, поема асистенцията при магистрален преход.

Задвижването разчита на един електродвигател на задната ос във варианти със 188 или 225 конски сили, захранени от LFP батерии на CATL с капацитет 53.5 или 66.8 kWh. Обявеният пробег варира от 520 до 650 километра по китайския оптимистичен цикъл CLTC. Архитектурата на автомобила е 800-волтова, загатвайки за възможност за бърз преход на зарядната станция, а в бъдеще се предвижда и версия с бензинов генератор за удължен пробег (EREV). Засега експортът на Ioniq V към Европа или Северна Америка остава под въпрос.