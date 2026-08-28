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Hyundai подготвя 100 нови модела наведнъж

Hyundai подготвя 100 нови модела наведнъж

28 Август, 2026 15:00 1 617 0

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Корейците обявиха плановете си за развитие за следващите няколко години

Hyundai подготвя 100 нови модела наведнъж - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Корейският гигант Hyundai разкри грандиозен план за глобална продуктова офанзива, предвиждащ пускането на близо 100 нови или обновени модела в следващите години. По време на своя Ден на инвеститорите марката потвърди, че сериозна част от новите попълнения са напълно тайни проекти, докато първите седем премиери ще станат реалност в рамките на следващите 18 месеца. Мащабният план е прецизно съобразен със спецификите на ключовите региони: за европейския пазар се подготвят два нови кросоувъра от B-сегмента, в Индия дебют ще направи малък градски електромобил, а за Китай са предвидени нови чисти електрически и хибридни предложения.

Основен фокус в стратегията на компанията стават хибридите с удължен пробег (EREV — Extended Range Electric Vehicle). При тази технология колелата се задвижват изцяло от електродвигатели, а компактният бензинов агрегат работи единствено като генератор за зареждане на батерията. Първопроходец с тази задвижваща система ще бъде новото поколение на SUV модела Santa Fe. Технологията ще залегне и в премиум бранда Genesis, където се очаква нов рекорд за гамата — впечатляващ общ пробег от над 1 030 километра с едно зареждане и пълен резервоар.

За подкрепа на новите си задвижвания Hyundai залага на самостоятелно разработени батерии, които осигуряват значително по-висока отдавана мощност и поддържат бързо зареждане. Новите клетки са с около 30% по-евтини за производство спрямо традиционните никелови алтернативи и разполагат с патентована система за термична защита, елиминираща риска от разпространение на топлина при евентуална повреда.

Спортната дивизия N също ще претърпи мащабно разширение. Компанията подготвя изцяло нова междинна гама, разположена между стандартните модификации и крайните пистови „горещи“ N модели. Тя ще предлага високата мощност на N двигателите, но с по-комфортни окачвания за ежедневно каране. До края на десетилетието корейците възнамеряват да навлязат и в нови за тях пазарни ниши, включително с лекотоварни автомобили, всъдеходи с рамова конструкция и средноразмерен пикап.


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