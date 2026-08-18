Радикален дизайн и за новата Elantra на Hyundai (ВИДЕО)

Южнокорейският автомобилен производител Hyundai официално представи и стартира продажбите на осмото поколение на своя глобален бестселър – седана Elantra. В родината си моделът традиционно дебютира под името Avante, като поетапният износ към международните пазари ще започне в близките месеци. Новото поколение носи сериозна промяна в пропорциите и залага на изключително смела дизайнерска философия, насочена към клиентите, търсещи футуристично излъчване в компактния сегмент.

Габаритната дължина на каросерията е нараснала до 4765 мм, а междуосието вече достига 2750 мм, което осигурява на модела пространство в интериора, близко до това на автомобилите от по-горния D-сегмент. Външният вид демонстрира еволюция на стила с множество остри геометрични фасети, силно изразени разширени калници и двустепенна предна LED оптика. Задната част завършва с аеродинамичен профил и фини светлинни елементи, които подчертават широката стъпка на автомобила на пътя.

Салонът пък е претърпял пълна дигитална трансформация. Пред водача е разположен тесен, високо позициониран дигитален инструментален панел, докато централната конзола се доминира от голям сензорен екран с диагонал от 12.9 или 14.6 инча в зависимост от нивото на оборудване. При по-високите модификации селекторът за предавките е преместен директно на кормилната колона, освобождавайки допълнително място в централния тунел. Инфоразвлекателната система разчита на софтуерната платформа Pleos с интегриран изкуствен интелект за гласов асистент и разширени свързани услуги. Обемът на багажното отделение е увеличен до 479 литра.

На пазара в Южна Корея ценовият диапазон за новия седан започва от 23 980 000 вона и достига до 31 520 000 вона (еквивалент на приблизително 14 700 – 19 300 евро). Още в базовото си изпълнение моделът предлага богат набор от оборудване, включващ климатична система, задна камера, парктроник, 10 въздушни възглавници, адаптивен круиз контрол, както и отопление на предните седалки и волана.

Задвижващата гама запазва познатата си архитектура, но с подобрени технически показатели. Базовият вариант разчита на 2.0-литров четирицилиндров атмосферен бензинов двигател със 149 к.с., комбиниран с безстепенна трансмисия (CVT). За почитателите на по-високата ефективност е предвидена хибридна модификация с 1.6-литров агрегат и електромотор с системна мощност от 157 к.с., чийто въртящ момент се предава към предните колела чрез 6-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител.

Към момента Hyundai все още не е потвърдил официално дали новото осмо поколение на Elantra ще се предлага в Европа. Традиционно корейският производител фокусира продажбите на класическите си триобемни седани основно върху пазарите в Южна Корея, Северна Америка и някои избрани региони от Източна Европа и Близкия изток. Поради трайното предпочитание на европейските купувачи към хечбек модели (като i30) и SUV кросоувъри, предишното поколение на модела не се предлагаше официално на повечето основни европейски пазари, включително и у нас, поради което е малко вероятно новата Elantra да влезе в регулярната дилърска мрежа на марката в България.