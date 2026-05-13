KIA пуска „малкия Sportage“ с ДВГ и за Европа

Корейският гигант KIA за пореден път разбърква картите на европейския пазар, като този път залага на един от световните си бестселъри. Вече е официално: новият Seltos акостира на Стария континент, бележейки край на ерата на тясно регионалните модели. Следвайки стъпките на глобалния K4, този компактен играч идва да докаже, че унификацията в гамата на марката не е просто стратегия, а истински скок в качеството и технологиите. Първите цени вече изплуваха в Швеция, а останалата част от Европа затаи дъх в очакване на този „малък Sportage“, който обещава сериозна вътрешна конкуренция.
Визията му определено респектира! Забравете за плахите линии на предшественика – новият Seltos е пораснал, възмъжал и изглежда по-солидно от всякога. Със своите 4430 мм дължина, кросоувърът се вклинява смело в най-населения сегмент, демонстрирайки високо вдигнат преден капак и излъчване, което крещи за приключения. Дизайнерите са постигнали онзи рядък баланс между изискания градски шик и суровия характер, който подсказва, че колата няма да се уплаши от черен път.
Влезте вътре и ще се озовете в истински дигитален оазис. Интериорът е буквално преобразен, залагайки на три екрана, които сякаш са извадени от научнофантастичен филм. Кокпитът е доминиран от два 12,3-инчови дисплея, а за климатичния комфорт се грижи допълнителен 5,3-инчов панел. Но не всичко е само „пиксели и софтуер“ – пространството за пътниците отзад е пораснало значително, а облегалките се регулират така, че дори дългите пътувания да минават неусетно. Багажникът от 536 литра пък е готов да погълне всичко необходимо за семейната ваканция.
Под капака на новия Seltos нещата са не по-малко интересни. Стартът е поверен на познатия 1.6 T-GDI турбо мотор със 180 к.с., който може да бъде куплиран с класическа ръчка или пъргав 7-степенен автомат с два съединителя. Любителите на сигурността могат да отдъхнат – задвижването 4x4 е налично, а за тези, които търсят „зелена“ ефективност, по-късно ще се появи и хибрид със 178 к.с. Ако пък сте от хората, които обичат да напускат асфалта, версията X-Line с просвет от 205 мм е точно за вас.
Технологичният арсенал е просто стряскащ за този клас. От адаптивен автопилот и „умно“ следене на знаците до дигитален ключ в смартфона и гласов асистент с изкуствен интелект – Seltos е въоръжен до зъби. Автомобилът поддържа OTA актуализации, което означава, че ще става по-добър с времето, точно като вашия телефон. И за капак – машината е способна да тегли товар до 1300 кг, което я прави идеален спътник за малка каравана или лодка.
Ценовата политика за Швеция вече дава ориентир за това какво да очакваме у нас. Базовият модел стартира от 31 812 евро, докато наточените офроуд изпълнения X-Line достигат до малко над 40 000 евро. Първите бройки ще се появят по европейските пътища още това лято. Дали Seltos ще успее да засенчи по-големия си брат Sportage? Предстои да разберем, но едно е сигурно – битката в шоурумите на KIA ще бъде зрелищна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Като цяло бих предпочел хечбек пред повечето СУВ недоразумения
Коментиран от #2
10:34 13.05.2026
2 Тези
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":нови "стандарти" са предимно в Европа и то благодарение на шепа зеленясали. Абсурдно е да ми се казва, че 1.6 е адекватно задвижване за кола, която е 4.5м и около 2т празна. Дори и с "феноменалните" 180кс това има динамика на умрял кон. Ако е въпроса да го въртиш само в градски условия - ок, но за извънградско, или някой пресенчен терен е мъка. Провбал съм такъв мотор на лека кола и е пълна скръб, когато ти се наложи да изпрреварваш... много "рев" и ама всияко се случва като на забавен каданс.
Коментиран от #3
12:18 13.05.2026
3 Сър Мастър Бейтс
До коментар #2 от "Тези":Онзи ден карах Мерцедес Е200 136 кс 2-литров атмосферен бензин на W210 шаси по маршрута София-Варна и обратно. Двама възрастни с едно дете и пълен багажник плюс климатик включен през цялото време. Колата нямаше никакви проблеми при изпреварване стига да върнеш на 3та или 4та предавка. Мине ли 3500-4000 оборота "баба Меца" става много подвижна... Та как не ви стигат 180 турбинирани коня - пък дори и на СУВ - не ми е много ясно?!?
Коментиран от #4
13:21 13.05.2026
4 Никой
До коментар #3 от "Сър Мастър Бейтс":не казава, че конете са малко. Проблема е обема на мотора.. Седни да пробваш.. 1.6 180кс и съсщите коне на 2.0, ама пробвай на 1500кг и 2т санъдк и ще видиш за какво става дума. Може и да свали 2-3 надолу, ама прсто в един момент силите свършват. Затова и написах, че за грасдско са ок, ама магистрално 1.6 е нито икономичен нито върви...
Коментиран от #5
15:03 13.05.2026
5 Сър Мастър Бейтс
До коментар #4 от "Никой":Киа Селтос е в най-лошия случай 1500 кг, колкото е Мерцедеса, който карах и дадох като пример. Разликата е, че едната кола (Мерцедеса) е със 136 коня (от които колко реално са останали никой не знае) и 190 НМ въртящ момент на около 5000 оборота, а другата (Киа Селтос) е 180 кс с поне 250-260 НМ налични още от 1500 оборота. Кубатурата може да играе някаква роля, но само при много високи скорости (150+ км/ч). Аз говоря за междуградско изпреварване на двулентов път, в диапазона 90-140 км/ч. Турбо двигателя винаги ще е по-еластичен за такива упражнения.
Коментиран от #6
16:30 13.05.2026
6 Турбо
До коментар #5 от "Сър Мастър Бейтс":ще е по-еластичн от атмосферния, както казваш заради наличието на тяга от по ниски обороти. Но това му помага само частично. Ако бяха сложили 2.0 на тези коне нямаше какво да се дискусия. И пак казвам - ок е, но не трябва да се очаква някава динамика. Ще стигне 100, ще поддържа 140.. ама толкова. Както се казва въпрос на вкус е..
Коментиран от #7
17:51 13.05.2026
7 Сър Мастър Бейтс
До коментар #6 от "Турбо":Първо, 2 литров турбо мотор вече не слагат на стандартни автомобили. Такива двигатели са вече в територията хотхеч и нагоре. Второ, включих се защото каза, че 1.6 турбо 180 кс било само за града, което 100% не е вярно.
18:00 13.05.2026