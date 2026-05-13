KIA пуска „малкия Sportage“ с ДВГ и за Европа

Корейският гигант KIA за пореден път разбърква картите на европейския пазар, като този път залага на един от световните си бестселъри. Вече е официално: новият Seltos акостира на Стария континент, бележейки край на ерата на тясно регионалните модели. Следвайки стъпките на глобалния K4, този компактен играч идва да докаже, че унификацията в гамата на марката не е просто стратегия, а истински скок в качеството и технологиите. Първите цени вече изплуваха в Швеция, а останалата част от Европа затаи дъх в очакване на този „малък Sportage“, който обещава сериозна вътрешна конкуренция.

Визията му определено респектира! Забравете за плахите линии на предшественика – новият Seltos е пораснал, възмъжал и изглежда по-солидно от всякога. Със своите 4430 мм дължина, кросоувърът се вклинява смело в най-населения сегмент, демонстрирайки високо вдигнат преден капак и излъчване, което крещи за приключения. Дизайнерите са постигнали онзи рядък баланс между изискания градски шик и суровия характер, който подсказва, че колата няма да се уплаши от черен път.

Влезте вътре и ще се озовете в истински дигитален оазис. Интериорът е буквално преобразен, залагайки на три екрана, които сякаш са извадени от научнофантастичен филм. Кокпитът е доминиран от два 12,3-инчови дисплея, а за климатичния комфорт се грижи допълнителен 5,3-инчов панел. Но не всичко е само „пиксели и софтуер“ – пространството за пътниците отзад е пораснало значително, а облегалките се регулират така, че дори дългите пътувания да минават неусетно. Багажникът от 536 литра пък е готов да погълне всичко необходимо за семейната ваканция.

Под капака на новия Seltos нещата са не по-малко интересни. Стартът е поверен на познатия 1.6 T-GDI турбо мотор със 180 к.с., който може да бъде куплиран с класическа ръчка или пъргав 7-степенен автомат с два съединителя. Любителите на сигурността могат да отдъхнат – задвижването 4x4 е налично, а за тези, които търсят „зелена“ ефективност, по-късно ще се появи и хибрид със 178 к.с. Ако пък сте от хората, които обичат да напускат асфалта, версията X-Line с просвет от 205 мм е точно за вас.

Технологичният арсенал е просто стряскащ за този клас. От адаптивен автопилот и „умно“ следене на знаците до дигитален ключ в смартфона и гласов асистент с изкуствен интелект – Seltos е въоръжен до зъби. Автомобилът поддържа OTA актуализации, което означава, че ще става по-добър с времето, точно като вашия телефон. И за капак – машината е способна да тегли товар до 1300 кг, което я прави идеален спътник за малка каравана или лодка.

Ценовата политика за Швеция вече дава ориентир за това какво да очакваме у нас. Базовият модел стартира от 31 812 евро, докато наточените офроуд изпълнения X-Line достигат до малко над 40 000 евро. Първите бройки ще се появят по европейските пътища още това лято. Дали Seltos ще успее да засенчи по-големия си брат Sportage? Предстои да разберем, но едно е сигурно – битката в шоурумите на KIA ще бъде зрелищна.