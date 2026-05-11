Новини
Авто »
Kia представи хибриден Sportage с газова уредба и пробег от 1500 км с едно зареждане

Kia представи хибриден Sportage с газова уредба и пробег от 1500 км с едно зареждане

11 Май, 2026 18:01 1 576 3

  • kia-
  • sportage-
  • hybrid-
  • хибрид-
  • lpg-
  • газ

Моделът ще се предлага единствено в Италия

Kia представи хибриден Sportage с газова уредба и пробег от 1500 км с едно зареждане - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато Dacia отдавна е лидер в продажбите на нови коли с втечнен нефтен газ (LPG) – най-скоро с двигателната си система „Hybrid-G“ 150 4x4 за моделите Duster и Bigster, италианското подразделение на KIA вдигна летвата, като включи в уравнението още един претендент. Разработен в сътрудничество с Westport Fuel Systems, Sportage Tri-Fuel успява да преодолее различията между традиционното горене, LPG и електрификацията, като ефективно прави дизеловия двигател остарял за шофьорите, които изминават големи разстояния.

В основата си Sportage Tri-Fuel използва 1,6-литров T-GDI двигател с мощност 180 к.с., съчетан с електромотор за системна мощност от 237 к.с. Тази конфигурация споделя 1,49-киловатчасова литиево-йонна батерия от стандартния вариант на самозареждащия се хибрид (HEV). Гениалността на обозначението „Tri-Fuel“ се крие в капацитета за съхранение, като запазва стандартния 52-литров резервоар за бензин и добавя 50-литров резервоар за LPG в нишата за резервното колело, Sportage предлага общ пробег, надхвърлящ 1500 километра. Само в режим на LPG автомобилът може да измине около 650 километра, което осигурява значителна защита срещу колебанията в цените на бензина, като същевременно запазва щедрия обем на багажника от 587 литра.

Kia представи хибриден Sportage с газова уредба и пробег от 1500 км с едно зареждане

Усещането при шофиране се персонализира чрез шестстепенна автоматична скоростна кутия с лостчета на волана, които предлагат двойна функционалност в зависимост от избрания режим на движение. В режим „Eco“ тези лостчета регулират интензивността на системата за регенеративно спиране, за да максимизират възстановяването на батерията, докато режимът „Sport“ ги превръща в традиционни селектори на предавките. Въпреки комбинирания разход на гориво от 8 л/100 км на LPG – по-висок от 5,8 л/100 км при стандартния хибрид – значително по-ниската цена на газта на бензиностанцията гарантира, че разходите на километър остават по-ниски от тези на почти всеки конкурент в сегмента на компактните SUV-та.

Предлаган във версии Business, Style и Black Edition, Sportage Tri-Fuel започва от около 40 000 евро в Италия, което е с скромна надценка от 2000 евро спрямо неговия не-LPG хибриден аналог. Въпреки това, този впечатляващ автомобил с голям пробег засега остава регионална ексклузивност. Докато Dacia и Renault продължават да промотират LPG-хибридни варианти като новия Clio Eco-G с 120 к.с. на по-широките европейски пазари, KIA е ограничила Sportage Tri-Fuel до своята италианска дилърска мрежа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 максималист

    0 1 Отговор
    Бензин, газ и ел.ток, но липсва възможност да ползва водород.

    18:24 11.05.2026

  • 2 Кравария убер алес

    2 2 Отговор
    Просто, разумно и луксозно. Защо не се предлага тук?

    18:54 11.05.2026

  • 3 така

    0 0 Отговор
    Направо трибрид. А ако е течен пропан-бутана, ще се сменя често помпа. Сложно та сложно. И един от добрите хибриди с много по-малък разход обезсмисля трибрида.

    19:30 11.05.2026