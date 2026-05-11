Kia представи хибриден Sportage с газова уредба и пробег от 1500 км с едно зареждане

Докато Dacia отдавна е лидер в продажбите на нови коли с втечнен нефтен газ (LPG) – най-скоро с двигателната си система „Hybrid-G“ 150 4x4 за моделите Duster и Bigster, италианското подразделение на KIA вдигна летвата, като включи в уравнението още един претендент. Разработен в сътрудничество с Westport Fuel Systems, Sportage Tri-Fuel успява да преодолее различията между традиционното горене, LPG и електрификацията, като ефективно прави дизеловия двигател остарял за шофьорите, които изминават големи разстояния.

В основата си Sportage Tri-Fuel използва 1,6-литров T-GDI двигател с мощност 180 к.с., съчетан с електромотор за системна мощност от 237 к.с. Тази конфигурация споделя 1,49-киловатчасова литиево-йонна батерия от стандартния вариант на самозареждащия се хибрид (HEV). Гениалността на обозначението „Tri-Fuel“ се крие в капацитета за съхранение, като запазва стандартния 52-литров резервоар за бензин и добавя 50-литров резервоар за LPG в нишата за резервното колело, Sportage предлага общ пробег, надхвърлящ 1500 километра. Само в режим на LPG автомобилът може да измине около 650 километра, което осигурява значителна защита срещу колебанията в цените на бензина, като същевременно запазва щедрия обем на багажника от 587 литра.

Усещането при шофиране се персонализира чрез шестстепенна автоматична скоростна кутия с лостчета на волана, които предлагат двойна функционалност в зависимост от избрания режим на движение. В режим „Eco“ тези лостчета регулират интензивността на системата за регенеративно спиране, за да максимизират възстановяването на батерията, докато режимът „Sport“ ги превръща в традиционни селектори на предавките. Въпреки комбинирания разход на гориво от 8 л/100 км на LPG – по-висок от 5,8 л/100 км при стандартния хибрид – значително по-ниската цена на газта на бензиностанцията гарантира, че разходите на километър остават по-ниски от тези на почти всеки конкурент в сегмента на компактните SUV-та.

Предлаган във версии Business, Style и Black Edition, Sportage Tri-Fuel започва от около 40 000 евро в Италия, което е с скромна надценка от 2000 евро спрямо неговия не-LPG хибриден аналог. Въпреки това, този впечатляващ автомобил с голям пробег засега остава регионална ексклузивност. Докато Dacia и Renault продължават да промотират LPG-хибридни варианти като новия Clio Eco-G с 120 к.с. на по-широките европейски пазари, KIA е ограничила Sportage Tri-Fuel до своята италианска дилърска мрежа.