ЕС налага квота за китайските хибридни автомобили

Търговските отношения между Европа и азиатския икономически гигант навлизат в нова фаза на ожесточено противопоставяне и прагматични компромиси. След поредния кръг от интензивни преговори в Пекин, европейските институции успяха да договорят четиригодишно споразумение за налагане на строги квоти върху вноса на хибридни превозни средства, произведени в азиатската страна. Новите регулации предстои да влязат в официална сила още в началото на декември, поставяйки сериозни ограничения пред плановете на множество чуждестранни брандове.

Въведеният годишен таван от 350 000 автомобила представлява драстичен удар по амбициите на производителите, чийто износ към Стария континент бележи експлозивен ръст и се очакваше да доближи стряскащите 800 000 бройки в рамките на настоящата година. Първоначално договореният лимит покрива едва под половината от този потенциален обем, като предвиденият механизъм за годишен ръст от 6 процента едва ли ще успокои засегнатите компании. Важно е да се отбележи, че рестрикциите касаят физическото място на производство, а не произхода на самата марка, което засяга и западни концерни, сглобяващи продукцията си на източните пазари.

Според експерти от Европейската комисия мярката за търговска защита трябва да свали пазарния дял на произведените в Китай автомобили в Европа от сегашните около 12 процента до едва 6 процента. Въпреки че подробностите около разпределението на квотите между различните доставчици все още не са изяснени публично, новината вече предизвиква трусове в бранша. Сделката е част от мащабна стратегия на Брюксел за преодоляване на сериозния търговски дефицит и намаляване на опасната зависимост от критични доставки, концентрирани в една единствена държава.

Европейските лидери обаче си дават сметка, че само едно споразумение няма да реши дълбоките структурни дисбаланси. Още през декември Европейската комисия подготвя пакет от допълнителни мерки, включващи ограничения срещу зависимостта от единствени източници на критични суровини и механизми за подкрепа на засегнатите от външни търговски ограничения европейски региони. Очаква се темата да доминира и на предстоящата среща на върха на ЕС, където геополитическите и икономическите отношения с Пекин ще бъдат подложени на дълбок анализ.