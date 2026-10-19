Toyota настоява пред ЕС за въвеждане на категорията VEEF за автомобили с ДВГ

Японският автомобилен гигант излезе с официален призив към Европейския съюз за създаване на специална регулаторна категория превозни средства, наречена VEEF, която да приравни екологичните ползи на конвенционалните двигатели с вътрешно горене, работещи с възобновяеми горива, с тези на изцяло електрическите модели. Инициативата, зад която застават редица водещи индустриални партньори, цели масово преминаване на съществуващия европейски автопарк към биогорива от ново поколение, добивани от органични отпадъци, с цел постигане на незабавно намаляване на вредните емисии без необходимост от колосални инвестиции в изграждането на нова зарядна инфраструктура.

Новият стандарт VEEF, чието наименование идва от английски език и означава превозни средства, работещи изключително с одобрени горива, поставя за цел официалното признаване на възобновяемите течни горива за решение с нулеви нетни емисии. Основната идея на експертите от Toyota е, че подобни автомобили не генерират допълнителен въглероден диоксид в атмосферата по време на своя жизнен цикъл. Подкрепата на тази стратегия от страна на европейските институции би позволила бързо оздравяване на екологичния профил на над 300 милиона класически автомобила, които вече се движат по пътищата на континента, спестявайки десетилетия скъпо струваща подмяна на целия масов автопарк.

За да докажат надеждността на концепцията на практика, през последните шест месеца Toyota проведе мащабни съвместни изпитания в Испания съвместно с инженерния гигант Bosch, германския концерн BMW и енергийната компания Repsol. В рамките на тестовете около 20 серийни автомобила са функционирали ежедневно, зареждани със 100 процента чисто възобновяемо гориво от биомаса. Резултатите категорично показват, че алтернативният енергоносител не оказва абсолютно никакво негативно влияние върху динамичните характеристики или експлоатационния живот на двигателя, като същевременно не изисква никакви конструктивни модификации или скъпи механични намеси по горивната система.

Технологията позволява автомобилите да се зареждат напълно безпроблемно на съществуващата мрежа от обикновени бензиностанции, елиминирайки необходимостта от изграждане на скъпи специализирани мрежи за зареждане, каквито изискват електрическите или водородните превозни средства. За да се гарантира спазването на правилата и получаването на VEEF статус, концепцията предвижда инсталирането на специални защитни сензори, които разпознават накрайниците на новите екологични колонки и физически блокират евентуално зареждане с обикновен изкопаем бензин.

Партньорите от Bosch са поели ангажимент за строг контрол и проследяване на произхода на биогоривото, доказвайки неговия напълно екологичен характер. За разлика от етаноловите горива от миналото, които изискват специализирани джаджи и подсилване на клапаните, новите биогорива от второ поколение от органични отпаден материал предлагат готова алтернатива за масово приложение. Според независими анализатори наличните ресурси от биомаса в Европа биха били напълно достатъчни за захранването на конвенционалния автопарк до 2040 година, като едновременно с това се драстично се свива зависимостта на континента от вносни петролни суровини.