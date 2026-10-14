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Чиновниците от Брюксел са на ход, защото Европа иска да се бори с китайците, но за целта ще трябва да направи колите си по-евтини

Чиновниците от Брюксел са на ход, защото Европа иска да се бори с китайците, но за целта ще трябва да направи колите си по-евтини

14 Октомври, 2026 11:35 1 473 6

  • автосалон-
  • европейски автомобили-
  • китайски автомобили

Старият континент мобилизира сили срещу китайската конкуренция, но бюрократичните тежести и високите цени остават основното препятствие пред достъпната мобилност

Чиновниците от Брюксел са на ход, защото Европа иска да се бори с китайците, но за целта ще трябва да направи колите си по-евтини - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Парижкото автомобилно изложение се превърна в арена на една от най-интензивните пазарни битки през последните десетилетия, където традиционните европейски производители трябва да докажат своята жизненост пред масираната китайска експанзия. Докато азиатските гиганти завземат пазарни територии с агресивни ценови стратегии и впечатляващ технологичен арсенал, ръководителите на водещите концерни в Европа открито коментират необходимите стъпки за оцеляване и възвръщане на конкурентоспособността.

Тазгодишното събитие във френската столица отбеляза рекордно присъствие на производители от Изток

Шестнадесет китайски компании представиха общо двадесет и пет марки. Сред тях се открояват както утвърдени имена като BYD, Chery Group, Leapmotor, Xpeng, Zeekr, Geely и Changan, така и нови за пазара играчи като Li Auto и AITO. Този безпрецедентен натиск идва в момент, когато вътрешният пазар в Китай бележи спад от двадесет процента през първата половина на годината, принуждавайки местните производители да търсят спасение в чужбина. Според Франсоа Рудие, генерален секретар на Международната организация на производителите на моторни превозни средства, евентуално ограничаване на износа към Европа би довело до фалити за много от тези компании, тъй като те не могат да реализират подобни финансови приходи на друго място.

Както вече ви информирахме, Европейският съюз наскоро постигна договореност, която предвижда ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили, но местните лидери настояват за много по-решителни действия. Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливър Блум приветства преговорите, подчертавайки необходимостта от напълно равни условия на пазара. Според него всеки играч трябва да се конкурира при справедливи правила и да инвестира в създаването на работни стойности и работни места директно на територията на Европа.

В отговор на ситуацията европейските производители демонстрират сериозна динамика и показват десетки нови модели. Stellantis, която преминава през сериозен вътрешен обрат под ново ръководство, представи шест нови продукта и девет концептуални разработки. Главният изпълнителен директор на корпорацията Антонио Филоса акцентира върху достъпната електрическа ретро интерпретация на емблематичния Citroën 2CV, която е проектирана с очаквана цена около петнадесет хиляди евро с цел ефективно противодействие на евтините вносни алтернативи.

Renault Group също залага на агресивна стратегия за електрификация и ускорено разработване на нови превозни средства, съкращавайки производствения цикъл до едва две години. Главният изпълнителен директор на френския бранд Франсоа Прово предупреди, че настоящите обеми на внос на plug-in хибриди са неустойчиви, макар договорените ограничения да са за предпочитане пред пълномащабна търговска война.

Паралелно с това Фабрис Камболив от ръководството на марката съобщи, че производственият капацитет за електрически автомобили във Франция може да скочи с петдесет процента заради засиленото търсене. Сред най-любопитните акценти на щанда бе завръщането на емблематичните миниванове чрез концепцията E-space и бъдещия електрически Twingo, като главният дизайнер Александър Малвал отбеляза, че подобни форми предлагат отлична аеродинамика и практичност, съизмерима с тази на съвременните SUV модели, но в същото време запазват харизматичния ретро стил на култовите "рена".

Докато китайските марки демонстрират напреднали системи за автономно управление – включително демонстрационни тестове на системата XPeng NGP в натоварения трафик около Триумфалната арка – те същевременно ускоряват плана си за локализиране на производството в Европа. Изпълнителният вицепрезидент на BYD Стела Ли потвърди намерението за изграждане на нови фабрики на континента, включително потенциален завод във Франция, допълвайки вече съществуващото съоръжение в Унгария. Подобни ходове предприемат и Geely, които ще произвеждат електрически модели в испански завод на Ford Motor, както и Changan и Leapmotor, които активно преговарят за европейски производствени площадки до 2027 година.

Въпреки технологичния напън от Изток, ръководството на Dacia насочва вниманието към основния проблем на европейския автомобилен сектор – прекомерната регулация и непрекъснато покачващите се цени. Катрин Адт обясни, че пазарът се свива, тъй като купувачите все по-трудно могат да си позволят нов автомобил.

Според нея цените на превозните средства са скочили с четиридесет процента през последното десетилетие, основно заради над стоте задължителни нормативни изисквания, като се очаква въвеждането на още толкова до края на десетилетието. По думите ѝ автомобилните компании отделят една четвърт от своя бюджет и ресурс на инженерния състав за покриване на тези регулации, което лишава индустрията от възможността да инвестира в по-иновативни и евтини решения за масовия потребител. За всичко това трябва да помислят чиновниците от Брюксел и да престанат да спъват европейската автомобилна промишленост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    6 3 Отговор
    Когато хората харесват нещо и подобрява бита им, китаеца се стреми да го направи достъпно и от масовите продажби печели. В Европа, буржоата се стреми да го направи скъпо и лъскаво, така че собствениците да се чувстват много специални и да печелят от много високите цени, за сметка на малкото продажби. Кой е сбъркания, бате? М?

    11:48 14.10.2026

  • 2 хахахаха

    4 1 Отговор
    С никого вече не може да се бори ЕС, автомобилната индустрия кики почна да я изкупува на парче и започва кики да произвежда коли в ЕС, цените на европейските коли няма как да паднат с тези скъпи ресурси и огромни данъци, а китай си вкарва евтин ресурс и евтина електроника произведена от него който също продава не европейските производители, ЕС сам се закопа и змея ще го хапне за закуска.

    11:59 14.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    Успехът на ЕсеС- върза капачките към бутилките от РVC❗

    Коментиран от #6

    12:09 14.10.2026

  • 4 Закон

    0 0 Отговор
    За Европа, където сме и ние,всичко приключи такова каквото беше. След 20г намаляване на доходи,социални помощи,пенсии и бюджетни разходи, имаме шанс да ги настигнем.

    12:13 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Измислиха и колела с ковчези отпред да си возят ,децата и кучетата в тях

    12:16 14.10.2026